Консультации астрологов: как отказаться от абсурдных услуг при выдаче займов

И можно ли вернуть деньги

29 августа 2023, 14:17, ИА Амител LjN8KKqk7

Кредит. Заём / Фото: mindandi / Freepik

В этом году заемщики стали чаще жаловаться на навязывание ненужных услуг при оформлении кредитов в банках и займов в МФО. При этом часто заемщики даже не подозревают, что оформили ненужные опции. Разбираемся, можно ли от них отказаться.

Неприятный сюрприз

Привычными страховками, комиссиями и юридическими услугами, дополнительно включенными в договор, сегодня уже мало кого удивишь. И хотя навязывать такие скрытые услуги, по меньшей мере, нечестно, кому-то они могут быть действительно полезны.

Но порой встречаются и совсем абсурдные дополнительные предложения. Например, консультации астрологов, психологов, ветеринаров и даже пособия по эксплуатации снегоходов. Стоимость таких скрытых продуктов превращает общую сумму долга в неприятный сюрприз для заемщика. При этом сегодня наблюдается все больше случаев, когда такие опции предоставляются клиенту третьими лицами формально не "при кредите".

Кроме того, недобросовестные организации могут уверять заемщиков, что без покупки дополнительной опции кредит или не одобрят, или его стоимость будет намного дороже. Далее опции зашиваются в тело кредита и тоже обрастают процентами.

По данным Центробанка, необычные предложения чаще встречаются у микрофинансовых организаций. В 2021 году количество жалоб на продажи таких услуг снижалось, а в 2022-м начало расти. При этом решить проблему достаточно сложно, отмечает регулятор.

Можно ли вернуть деньги после оформления

В Центробанке напомнили, что от любых ненужных услуг, в том числе уже купленных, отказаться все же можно. Главное успеть это сделать за две недели после оформления. Для этого необходимо обратиться с заявлением к поставщику услуг (компании, предоставляющей дополнительную услугу). Направить его можно как в электронной форме, так и заказным письмом. К заявлению необходимо будет приложить копии паспорта и договора займа, а также реквизиты счета, на который необходимо вернуть деньги.

Как обезопасить себя

Не попасться на уловки недобросовестных компаний поможет финансовая грамотность и соблюдение нескольких простых правил. Не нужно жалеть времени, чтобы внимательно изучить условия договора займа – это обезопасит от многих проблем в будущем. Обязательно проверьте, совпадает ли сумма выдаваемого займа с той, на которую вы изначально рассчитывали. И, конечно, обратите особое внимание на отсутствие графы "дополнительные услуги". Если она есть, будьте готовы к тому, что платить за кредит придется больше.

Также прежде чем оформлять заем внимательно изучите информацию о микрофинансовой организации в реестре Центробанка. Если в списке ее не оказалось – не стоит иметь дел с этой МФО.

А сделать сумму переплаты значительно меньше поможет грамотный выбор продукта. Например, долгосрочные займы, где можно взять довольно крупную сумму на любые цели. По сути это тот же потребительский кредит, разница лишь в том, что МФО не требуют большого пакета документов.

Собственникам автомобиля стоит обратить внимание на заём под залог ПТС. Физическим лицам он позволяет получить до 500 000 рублей наличными по ставке значительно ниже, чем на некоторые другие продукты микрофинансовых организаций. А сумма займа на предпринимательские цели для ООО и ИП составляет до 5 млн рублей.

Оформить такой заем в Барнауле можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги оказывает ООО МКК "Влияние Запада", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236, имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ). Надежная и известная микрофинансовая организация с хорошей репутацией поможет получить деньги с максимальной выгодой на любые цели в день обращения и оформит все документы в течение часа.

Заём здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, для оформления займа под залог ПТС не нужны справки и поручители, отсутствуют бюрократические процедуры. Достаточно лишь двух документов – паспорта и ПТС. О кредитной истории тоже можно не переживать. Получить заём можно даже при неудачном опыте оформления кредита в прошлом.

Важно, что на весь срок погашения займа машина остается у собственника с сохранением права пользования.

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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на август 2023 года.

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