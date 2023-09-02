Любит путешествовать и учится в АлтГУ. Кто победил в конкурсе "Мисс Барнаул – 2023"
Самую красивую девушку краевой столицы выбрали во время празднования Дня города
02 сентября 2023, 17:37, ИА Амител
20-летняя Регина Русских, завоевавшая во время празднования Дня города титул "Мисс Барнаул – 2023", любит путешествовать по живописным местам и учится в Алтайском государственном университете.
"Люблю путешествовать по живописным местам. Чтобы в памяти как можно дольше оставались ценные моменты жизни", – рассказывала о себе Регина.
Так, в августе девушка побывала на Байкале и поделилась фотографиями с отдыха на своей странице во "ВКонтакте".
О победительнице также известно, что она учится в юридическом институте АлтГУ и, судя по подпискам, активно следит за жизнью вуза, а еще интересуется местными новостями, юмором и уходом за собой.
Новая "Мисс Барнаул" периодически выкладывает в свой профиль и фото – вот некоторые из них:
А вот так Регина выглядела на самом конкурсе (у нее красная лента):
19:49:01 02-09-2023
Интересуется уходом за собой. Тогда, конечно, Мисс Барнаул.
09:20:38 03-09-2023
Слишком мощные скулы. Наверняка она метиска. Да и мускулатуры нет
00:20:06 04-09-2023
надеюсь, что это просто все фото неудачные. хотя, нет. фотки обычные, а вот мисска не очень, как по мне. знаю десятки более эффектных девушек. пс. я толстая, страшная и просто завидую, ага.