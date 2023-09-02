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Любит путешествовать и учится в АлтГУ. Кто победил в конкурсе "Мисс Барнаул – 2023"

Самую красивую девушку краевой столицы выбрали во время празднования Дня города

02 сентября 2023, 17:37, ИА Амител

Регина Русских / Фото: vk.com/russkikhr
Регина Русских / Фото: vk.com/russkikhr

20-летняя Регина Русских, завоевавшая во время празднования Дня города титул "Мисс Барнаул – 2023", любит путешествовать по живописным местам и учится в Алтайском государственном университете. 

"Люблю путешествовать по живописным местам. Чтобы в памяти как можно дольше оставались ценные моменты жизни", – рассказывала о себе Регина.

Так, в августе девушка побывала на Байкале и поделилась фотографиями с отдыха на своей странице во "ВКонтакте".

О победительнице также известно, что она учится в юридическом институте АлтГУ и, судя по подпискам, активно следит за жизнью вуза, а еще интересуется местными новостями, юмором и уходом за собой.

Новая "Мисс Барнаул" периодически выкладывает в свой профиль и фото – вот некоторые из них:

А вот так Регина выглядела на самом конкурсе (у нее красная лента):

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Комментарии 3

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Гость

19:49:01 02-09-2023

Интересуется уходом за собой. Тогда, конечно, Мисс Барнаул.

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Александр

09:20:38 03-09-2023

Слишком мощные скулы. Наверняка она метиска. Да и мускулатуры нет

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Элен без ребят

00:20:06 04-09-2023

надеюсь, что это просто все фото неудачные. хотя, нет. фотки обычные, а вот мисска не очень, как по мне. знаю десятки более эффектных девушек. пс. я толстая, страшная и просто завидую, ага.

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