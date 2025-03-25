Корреспондент ТАСС получил осколочные ранения, выполняя задание в Курской области

Известно, что угрозы его жизни нет

25 марта 2025, 06:59, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил осколочные ранения голени и плеча, выполняя редакционное задание в Суджанском районе Курской области. Об этом агентство сообщило в своем Telegram-канале.

Угрозы жизни журналиста нет.

"Небольшое ранение осколочное голени, плеча. Но все в мягкие ткани, без повреждений костей, сухожилий и кровеносных сосудов крупных. Сейчас мне проводят ревизию ранения голени. Дальнейший план лечения будет определен завтра", – прокомментировал Скуратов.

Корреспондент принес соболезнования близким военкора "Известий" Александра Федорчака, погибшего в зоне спецоперации.

Также телеканал "Звезда" ранее сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели в зоне СВО. Они находились на одних съемках с Александром Федорчаком. Согласно данным телеканала, по гражданской машине с журналистами нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS.