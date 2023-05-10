Костомаров опубликовал фото с соцсетях: в каком состоянии сейчас олимпийский чемпион?
Роман Костомаров показал подписчикам своё фото впервые после перенесённых им операций. Спортсмен рассказал, какой у него настрой
10 мая 2023, 16:29, ИА Амител
Фигурист Роман Костомаров впервые за время болезни выложил пост в соцсетях. Он опубликовал своё фото и поблагодарил всех, кто за него переживал.
Как сейчас чувствует себя Костомаров, что олимпийский чемпион говорит о своей реабилитации – amic.ru собрал всё, что известно к этому часу.
Что известно о состоянии Романа Костомарова?
Роман Костомаров сейчас проходит реабилитацию. Хореограф Илья Авербух накануне 9 мая рассказал, что спортсмену "с каждым днём всё лучше". Об этом пишет Starhit.
"Всё хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется", – отметил Авербух.
Тренер Татьяна Тарасова также прокомментировала состояние Костомарова.
"Опубликовал первое сообщение после госпитализации – это хорошо! Значит, ему становится лучше", – сказала она "Спортэкспрессу".
А что говорит сам Костомаров?
Костомаров говорит, что надеется справиться с болезнью, хотя "много трудностей ещё впереди".
"Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной", – написал фигурист в соцсетях.
Пост он сопроводил своей фотографией в толстовке с надписью "Без комментариев".
На фото видно, что Роман сильно похудел. Напомним, в марте сообщалось, что его вес упал примерно до 50 килограммов.
Что произошло с Костомаровым и какие операции он перенёс?
Костомарова госпитализировали с тяжелейшей пневмонией 10 января. Его отправили в реанимацию, подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
У спортсмена развился сепсис, в результате которого медикам пришлось ампутировать ему часть ноги и несколько пальцев на правой руке.
Затем Роман лишился обеих голеней и кисти правой руки.
Но и на этом проблемы не закончились. В конце марта фигуристу ампутировали пальцы левой руки, так как они начала чернеть. Это признак гангрены.
Кроме того, у Костомарова наблюдалась полиорганная недостаточность, в том числе появились проблемы с печенью.
16:55:05 10-05-2023
Конечно "Без комментариев", что тут еще добавишь... Молодой мужик, спортсмен -выйдет из больнице без рук и ног. Держитесь, Роман, до слёз...
17:43:53 10-05-2023
горожанка (16:55:05 10-05-2023) Конечно "Без комментариев", что тут еще добавишь... Молодой ... Нет, писали, что он хочет выписаться из больницы "самостоятельным человеком" и из-за этого теперь ждут возможности протезирования. Но чтобы сделать ему протезы, надо укрепить мышцы, делать упражнения. А с этим проблемы возникли, с подвижностью суставов. А тут я на эти фото посмотрела, подумала, может у Романа сил не хватает вообще ни на какую гимнастику, может ему сначала усиленное питание нужно, чтобы хоть немного поправился. Так что из больницы он выйдет скорее всего самостоятельно, но вот когда, большой вопрос. И заявления Авербуха по поводу его участия в "Анне Карениной" пока кажутся фантастикой абсолютной.
17:54:52 10-05-2023
Красивый парень. Желаем ВСЕ тебе поправиться, Роман .
10:46:33 11-05-2023
Дай Бог!!!
15:40:02 14-05-2023
Любимый фигурист, отличный спортсмен. Дай бог Вам, Роман, здоровья и терпения! Надеемся и верим в профессионализм наших врачей.