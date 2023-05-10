Костомаров опубликовал фото с соцсетях: в каком состоянии сейчас олимпийский чемпион?

Роман Костомаров показал подписчикам своё фото впервые после перенесённых им операций. Спортсмен рассказал, какой у него настрой

10 мая 2023, 16:29, ИА Амител

Фото: социальные сети

Фигурист Роман Костомаров впервые за время болезни выложил пост в соцсетях. Он опубликовал своё фото и поблагодарил всех, кто за него переживал.

Как сейчас чувствует себя Костомаров, что олимпийский чемпион говорит о своей реабилитации – amic.ru собрал всё, что известно к этому часу.

1 Что известно о состоянии Романа Костомарова? Роман Костомаров сейчас проходит реабилитацию. Хореограф Илья Авербух накануне 9 мая рассказал, что спортсмену "с каждым днём всё лучше". Об этом пишет Starhit. "Всё хорошо, насколько это можно. Рома сражается, борется", – отметил Авербух. Тренер Татьяна Тарасова также прокомментировала состояние Костомарова. "Опубликовал первое сообщение после госпитализации – это хорошо! Значит, ему становится лучше", – сказала она "Спортэкспрессу".

2 А что говорит сам Костомаров? Костомаров говорит, что надеется справиться с болезнью, хотя "много трудностей ещё впереди". "Надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной", – написал фигурист в соцсетях. Пост он сопроводил своей фотографией в толстовке с надписью "Без комментариев". На фото видно, что Роман сильно похудел. Напомним, в марте сообщалось, что его вес упал примерно до 50 килограммов.