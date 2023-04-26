В каком сейчас состоянии фигурист Роман Костомаров, перенёсший несколько ампутаций?
Фигурист Роман Костомаров находится в больнице более трёх месяцев, он продолжает бороться за своё здоровье
26 апреля 2023, 13:40, Анастасия Бичакова
Фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с тяжёлой пневмонией 10 января. Спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Через некоторое время у олимпийского чемпиона развился сепсис – в результате он перенёс несколько ампутаций и у него наблюдается полиорганная недостаточность.
После того как Костомаров пришёл в себя, у него случился эмоциональный срыв и с ним работал психолог. А 27 марта СМИ сообщали, что спортсмена готовят к реабилитации и протезированию. Всё, что известно о состоянии истощённого фигуриста к этому часу, собрал amic.ru.
В каком сейчас состоянии Роман Костомаров?
Состояние Романа Костомарова на момент публикации, 26 апреля, стабильное. С ним работают реабилитологи, они помогают спортсмену восстановить подвижность конечностей и работу лёгких. Об этом сообщает Пятый канал.
Напомним, 10 апреля сообщалось, что фигуристу сформировали культю ноги для дальнейшего протезирования. В целом всё идёт хорошо, но без трудностей не обходится.
Правда ли, что реабилитация Костомарова проходит тяжело?
Да, правда. Реабилитация даётся Костомарову крайне непросто, утверждает источник РБК. При этом его состояние не ухудшается.
"[Специалисты] усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения", – уточнил собеседник.
Ранее amic.ru писал, что после операций и на фоне приёма препаратов Костомаров сильно ослаб. Он похудел примерно до 50 килограммов при росте 1,82 м. У него развилась полиорганная недостаточность, в том числе появились проблемы с печенью.
А какие операции перенёс Роман Костомаров?
Сначала Роману Костомарову ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, так как начался некроз. Затем он лишился обеих голеней и кисти правой руки.
В конце марта СМИ написали, что фигуристу ампутировали пальцы левой руки, поскольку она начала чернеть. Это признак гангрены.
Проблемы были серьёзные. Так что, вероятно, Костомаров будет находиться в больнице "до победного", пока ему не установят протезы. Об этом заявил источник в Коммунарке.
Но настрой у спортсмена позитивный.
Продюсер и хореограф Илья Авербух 27 марта рассказал, что Костомаров приободрился и выходил на связь с друзьями. Фигурист записал голосовое сообщение в ответ на их видеопоздравления с днём рождения.
"Он пошутил, условно: "Меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", – подчеркнул Авербух.
Чем известен фигурист Роман Костомаров?
Роман Костомаров – фигурист, олимпийский чемпион 2006 года. Он занялся фигурным катанием, когда ему было девять лет. Его первый тренер – Лидия Караваева.
Она поставила спортсмена в пару со своей дочерью Екатериной Давыдовой. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в 1996 году и бронзу чемпионата России 1997 года.
Также фигуристы участвовали в Универсиаде 1997-го в Корее. После обязательного танца снялись с соревнований, так как у Романа начались проблемы со здоровьем.
В тот же день его дисквалифицировали до конца сезона за дисциплинарные нарушения. Костомаров и Давыдова стали третьими после первого обязательного танца. При этом, рассказывал фигурист, они не должны были проиграть второе место.
"На ужине я с горя наелся мороженого, и наутро выяснилось, что не могу дышать и, соответственно, не могу кататься. Руководительница команды ругала меня. <...> Ну а вечером уже в деревне выпил и стал кому-то из парней всю эту ситуацию достаточно громко рассказывать стоя на балконе. Под балконом на мою беду проходила та самая руководительница, которая узнала в тот вечер о себе много нового", – цитировал ранее Костомарова amic.ru.
После окончания дисквалификации партнёры продолжили выступать. Но потом Костомарова снова дисквалифицировали. На этот раз за погром, нападение на прохожих из-за кустов и "пенную вечеринку" с огнетушителем.
В 1998 году Костомаров переехал в США и тренировался у Натальи Линичук. Его партнёршей стала Татьяна Навка. Потом он некоторое время выступал с Анной Семенович, но снова вернулся к Навке.
13:49:36 26-04-2023
Уважаемый редактор, может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд про Костомарова писать
14:07:13 26-04-2023
Гость (13:49:36 26-04-2023) Уважаемый редактор, может, лучше про реактор? Про любимый лу... Не хотите - не читайте, Вас ведь никто не заставляет.
20:21:43 26-04-2023
Ну реально. Достали уже. Уж лучше одно и то про пробки читать каждый день.
07:49:22 27-04-2023
Ну про лошадь же полгода писали :)
08:15:14 27-04-2023
Кстати что там лошадь то?
09:46:12 27-04-2023
лошатку подковали 2 переднии,как у Хёндэ Солярис...в планах беги только по равнинам Перерий