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В каком сейчас состоянии фигурист Роман Костомаров, перенёсший несколько ампутаций?

Фигурист Роман Костомаров находится в больнице более трёх месяцев, он продолжает бороться за своё здоровье

26 апреля 2023, 13:40, Анастасия Бичакова

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с тяжёлой пневмонией 10 января. Спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Через некоторое время у олимпийского чемпиона развился сепсис – в результате он перенёс несколько ампутаций и у него наблюдается полиорганная недостаточность.

После того как Костомаров пришёл в себя, у него случился эмоциональный срыв и с ним работал психолог. А 27 марта СМИ сообщали, что спортсмена готовят к реабилитации и протезированию. Всё, что известно о состоянии истощённого фигуриста к этому часу, собрал amic.ru.

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В каком сейчас состоянии Роман Костомаров?

Состояние Романа Костомарова на момент публикации, 26 апреля, стабильное. С ним работают реабилитологи, они помогают спортсмену восстановить подвижность конечностей и работу лёгких. Об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что фигуристу сформировали культю ноги для дальнейшего протезирования. В целом всё идёт хорошо, но без трудностей не обходится.

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Правда ли, что реабилитация Костомарова проходит тяжело?

Да, правда. Реабилитация даётся Костомарову крайне непросто, утверждает источник РБК. При этом его состояние не ухудшается.

"[Специалисты] усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения", – уточнил собеседник.

Ранее amic.ru писал, что после операций и на фоне приёма препаратов Костомаров сильно ослаб. Он похудел примерно до 50 килограммов при росте 1,82 м. У него развилась полиорганная недостаточность, в том числе появились проблемы с печенью.

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А какие операции перенёс Роман Костомаров?

Сначала Роману Костомарову ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, так как начался некроз. Затем он лишился обеих голеней и кисти правой руки.

В конце марта СМИ написали, что фигуристу ампутировали пальцы левой руки, поскольку она начала чернеть. Это признак гангрены.

Проблемы были серьёзные. Так что, вероятно, Костомаров будет находиться в больнице "до победного", пока ему не установят протезы. Об этом заявил источник в Коммунарке.

Но настрой у спортсмена позитивный.

Продюсер и хореограф Илья Авербух 27 марта рассказал, что Костомаров приободрился и выходил на связь с друзьями. Фигурист записал голосовое сообщение в ответ на их видеопоздравления с днём рождения.

"Он пошутил, условно: "Меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", – подчеркнул Авербух.

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Чем известен фигурист Роман Костомаров?

Роман Костомаров – фигурист, олимпийский чемпион 2006 года. Он занялся фигурным катанием, когда ему было девять лет. Его первый тренер – Лидия Караваева.

Она поставила спортсмена в пару со своей дочерью Екатериной Давыдовой. Пара выиграла юниорский чемпионат мира в 1996 году и бронзу чемпионата России 1997 года.

Также фигуристы участвовали в Универсиаде 1997-го в Корее. После обязательного танца снялись с соревнований, так как у Романа начались проблемы со здоровьем.

В тот же день его дисквалифицировали до конца сезона за дисциплинарные нарушения. Костомаров и Давыдова стали третьими после первого обязательного танца. При этом, рассказывал фигурист, они не должны были проиграть второе место.

"На ужине я с горя наелся мороженого, и наутро выяснилось, что не могу дышать и, соответственно, не могу кататься. Руководительница команды ругала меня. <...> Ну а вечером уже в деревне выпил и стал кому-то из парней всю эту ситуацию достаточно громко рассказывать стоя на балконе. Под балконом на мою беду проходила та самая руководительница, которая узнала в тот вечер о себе много нового", – цитировал ранее Костомарова amic.ru.

После окончания дисквалификации партнёры продолжили выступать. Но потом Костомарова снова дисквалифицировали. На этот раз за погром, нападение на прохожих из-за кустов и "пенную вечеринку" с огнетушителем.

В 1998 году Костомаров переехал в США и тренировался у Натальи Линичук. Его партнёршей стала Татьяна Навка. Потом он некоторое время выступал с Анной Семенович, но снова вернулся к Навке.

Фото: unsplash.com

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Спорт

Комментарии 6

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Гость

13:49:36 26-04-2023

Уважаемый редактор, может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд про Костомарова писать

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Гость

14:07:13 26-04-2023

Гость (13:49:36 26-04-2023) Уважаемый редактор, может, лучше про реактор? Про любимый лу... Не хотите - не читайте, Вас ведь никто не заставляет.

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Андрей

20:21:43 26-04-2023

Ну реально. Достали уже. Уж лучше одно и то про пробки читать каждый день.

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Гость

07:49:22 27-04-2023

Ну про лошадь же полгода писали :)

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Гость

08:15:14 27-04-2023

Кстати что там лошадь то?

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опек

09:46:12 27-04-2023

лошатку подковали 2 переднии,как у Хёндэ Солярис...в планах беги только по равнинам Перерий

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