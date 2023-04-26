Фигурист Роман Костомаров находится в больнице более трёх месяцев, он продолжает бороться за своё здоровье

26 апреля 2023, 13:40, Анастасия Бичакова

Фото: ТАСС

Фигуриста Романа Костомарова госпитализировали с тяжёлой пневмонией 10 января. Спортсмена подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Через некоторое время у олимпийского чемпиона развился сепсис – в результате он перенёс несколько ампутаций и у него наблюдается полиорганная недостаточность.

После того как Костомаров пришёл в себя, у него случился эмоциональный срыв и с ним работал психолог. А 27 марта СМИ сообщали, что спортсмена готовят к реабилитации и протезированию. Всё, что известно о состоянии истощённого фигуриста к этому часу, собрал amic.ru.

1 В каком сейчас состоянии Роман Костомаров? Состояние Романа Костомарова на момент публикации, 26 апреля, стабильное. С ним работают реабилитологи, они помогают спортсмену восстановить подвижность конечностей и работу лёгких. Об этом сообщает Пятый канал. Напомним, 10 апреля сообщалось, что фигуристу сформировали культю ноги для дальнейшего протезирования. В целом всё идёт хорошо, но без трудностей не обходится.

2 Правда ли, что реабилитация Костомарова проходит тяжело? Да, правда. Реабилитация даётся Костомарову крайне непросто, утверждает источник РБК. При этом его состояние не ухудшается. "[Специалисты] усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения", – уточнил собеседник. Ранее amic.ru писал, что после операций и на фоне приёма препаратов Костомаров сильно ослаб. Он похудел примерно до 50 килограммов при росте 1,82 м. У него развилась полиорганная недостаточность, в том числе появились проблемы с печенью.

3 А какие операции перенёс Роман Костомаров? Сначала Роману Костомарову ампутировали часть ноги и несколько пальцев на правой руке, так как начался некроз. Затем он лишился обеих голеней и кисти правой руки. В конце марта СМИ написали, что фигуристу ампутировали пальцы левой руки, поскольку она начала чернеть. Это признак гангрены. Проблемы были серьёзные. Так что, вероятно, Костомаров будет находиться в больнице "до победного", пока ему не установят протезы. Об этом заявил источник в Коммунарке. Но настрой у спортсмена позитивный. Продюсер и хореограф Илья Авербух 27 марта рассказал, что Костомаров приободрился и выходил на связь с друзьями. Фигурист записал голосовое сообщение в ответ на их видеопоздравления с днём рождения. "Он пошутил, условно: "Меня подрихтуют, и я вернусь к вам, ребята", – подчеркнул Авербух.