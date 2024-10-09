Прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывает страхи

09 октября 2024, 13:02, ИА Амител

Собеседование с кандидатом на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

Алтайские работодатели рассказали, каких кандидатов они боятся трудоустраивать и собирают ли информацию о соискателях с предыдущих мест их работы, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".

"52% участников опроса отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывает определенные опасения и страхи", – говорится в исследовании.

Чаще всего боятся принимать на работу:

людей, которые слишком часто меняют работу (трудятся на одном месте менее года), – 71%;

слишком юных кандидатов – 31%;

кандидатов, которые работали в компаниях с плохой репутацией, – 30%;

людей без опыта работы – 28%;

бывших собственников бизнеса – 25%;

возрастных соискателей (возраст 50+) – 19%;

женщин в детородном возрасте – 18%;

слишком спокойных и стеснительных кандидатов – 9%;

слишком инициативных – 9%;

людей, которые длительное время работали на одном месте (от семи лет и более), – 7%;

сверхквалифицированных соискателей – 4%;

разведенных – 3%;

людей, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях, – 2%.

41% работодателей сообщили, что в основном собирают информацию о кандидатах с предыдущих мест их работы. 34% делают это иногда, 19% – редко, 6% – никогда.

21% работодателей готовы взять кандидата с плохой репутацией.

Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября 2024 года среди 2250 российских работодателей во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.