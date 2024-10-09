Женщины, юные, ветреные. Алтайские работодатели рассказали, кого они опасаются
Прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывает страхи
09 октября 2024, 13:02, ИА Амител
Алтайские работодатели рассказали, каких кандидатов они боятся трудоустраивать и собирают ли информацию о соискателях с предыдущих мест их работы, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".
"52% участников опроса отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывает определенные опасения и страхи", – говорится в исследовании.
Чаще всего боятся принимать на работу:
- людей, которые слишком часто меняют работу (трудятся на одном месте менее года), – 71%;
- слишком юных кандидатов – 31%;
- кандидатов, которые работали в компаниях с плохой репутацией, – 30%;
- людей без опыта работы – 28%;
- бывших собственников бизнеса – 25%;
- возрастных соискателей (возраст 50+) – 19%;
- женщин в детородном возрасте – 18%;
- слишком спокойных и стеснительных кандидатов – 9%;
- слишком инициативных – 9%;
- людей, которые длительное время работали на одном месте (от семи лет и более), – 7%;
- сверхквалифицированных соискателей – 4%;
- разведенных – 3%;
- людей, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях, – 2%.
41% работодателей сообщили, что в основном собирают информацию о кандидатах с предыдущих мест их работы. 34% делают это иногда, 19% – редко, 6% – никогда.
21% работодателей готовы взять кандидата с плохой репутацией.
Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября 2024 года среди 2250 российских работодателей во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.
14:30:40 09-10-2024
Итог - приходиться брать того, кто согласен, т.к. очереди из желающих за забором нет
19:02:03 09-10-2024
Не возьму юную, без опыта, не возьму старую, опытную. Возьму-ка хрена с горы с плохой репутацией....Ну и работай тогда сам-работодатель!!!!!!