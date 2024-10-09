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Женщины, юные, ветреные. Алтайские работодатели рассказали, кого они опасаются

Прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывает страхи

09 октября 2024, 13:02, ИА Амител

Собеседование с кандидатом на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432
Собеседование с кандидатом на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

Алтайские работодатели рассказали, каких кандидатов они боятся трудоустраивать и собирают ли информацию о соискателях с предыдущих мест их работы, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".

"52% участников опроса отметили, что прием и трудоустройство будущих сотрудников всегда вызывает определенные опасения и страхи", – говорится в исследовании.

Чаще всего боятся принимать на работу:

  • людей, которые слишком часто меняют работу (трудятся на одном месте менее года), – 71%;
  • слишком юных кандидатов – 31%;
  • кандидатов, которые работали в компаниях с плохой репутацией, – 30%;
  • людей без опыта работы – 28%;
  • бывших собственников бизнеса – 25%;
  • возрастных соискателей (возраст 50+) – 19%;
  • женщин в детородном возрасте – 18%;
  • слишком спокойных и стеснительных кандидатов – 9%;
  • слишком инициативных – 9%;
  • людей, которые длительное время работали на одном месте (от семи лет и более), – 7%;
  • сверхквалифицированных соискателей – 4%;
  • разведенных – 3%;
  • людей, которые много и активно занимаются спортом, часто участвуют в соревнованиях, – 2%.

41% работодателей сообщили, что в основном собирают информацию о кандидатах с предыдущих мест их работы. 34% делают это иногда, 19% – редко, 6% – никогда.

21% работодателей готовы взять кандидата с плохой репутацией.

Опрос проводился с 23 сентября по 7 октября 2024 года среди 2250 российских работодателей во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Алтайском крае.

Алтайский край Работа

Комментарии 2

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гость

14:30:40 09-10-2024

Итог - приходиться брать того, кто согласен, т.к. очереди из желающих за забором нет

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Гость

19:02:03 09-10-2024

Не возьму юную, без опыта, не возьму старую, опытную. Возьму-ка хрена с горы с плохой репутацией....Ну и работай тогда сам-работодатель!!!!!!

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