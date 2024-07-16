На Алтае жители чаще вынуждены подрабатывать, чем в среднем по стране
Педагоги – одни из тех, кто больше всего нуждаются в дополнительной работе
16 июля 2024, 14:00, ИА Амител
Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали интерес к подработке жителей Алтайского края и выяснили, что он упал во втором квартале 2024 года.
"12% опрошенных жителей края подтвердили, что имеют подработку помимо основной работы, и таких стало больше на 1% относительно первого квартала года. Для сравнения: в целом по стране подработка есть у 8% трудящихся", – говорится в исследовании.
Чаще всего подрабатывают представители сферы развлечений и медиа (15% от всех работников), маркетологи (14%) и педагоги (13%).
45% соискателей из региона подтвердили, что они заинтересованы в подработке, из них 26% "определенно рассматривают" ее как дополнительный источник доходов, а 19% – "скорее рассматривают".
"При этом есть тренд на снижение запроса на подработку: число положительных ответов снизилось сразу на 10% по сравнению с предыдущим кварталом", – подчеркнули социологи.
33% работников Алтайского края не нуждаются в подработке в ближайшем будущем (в целом в России таких ответов 44%).
14:23:52 16-07-2024
Это уже прорыв или еще только рывок?
14:36:15 16-07-2024
Всегда смеюсь,когда пишут о средней заработной плате педагогов в крае))) НЕ НАДО ПИСАТЬ ЗАРПЛАТУ НА 2-3 СТАВКИ! Нет ни одной специальности, где бы указывали зарплату на 3 ставки!!! Посмотрите, сколько в крае требуется педагогов! Сколько пенсионеров и предпенсионеров работают в школах края!
14:59:08 16-07-2024
На Алтае скоро вообще педагогов не останется. Парни идут в полицию, а девушки переучиваются на бухгалтеров и юристов. В профессии остаются единицы. А чинушам по фиг!!!
19:00:05 16-07-2024
Гость (14:59:08 16-07-2024) На Алтае скоро вообще педагогов не останется. Парни идут в п... Блоггеров прибавится.