На Алтае жители чаще вынуждены подрабатывать, чем в среднем по стране

Педагоги – одни из тех, кто больше всего нуждаются в дополнительной работе

16 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Работник в каске / Фото: unsplash.com

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали интерес к подработке жителей Алтайского края и выяснили, что он упал во втором квартале 2024 года.

"12% опрошенных жителей края подтвердили, что имеют подработку помимо основной работы, и таких стало больше на 1% относительно первого квартала года. Для сравнения: в целом по стране подработка есть у 8% трудящихся", – говорится в исследовании.

Чаще всего подрабатывают представители сферы развлечений и медиа (15% от всех работников), маркетологи (14%) и педагоги (13%).

45% соискателей из региона подтвердили, что они заинтересованы в подработке, из них 26% "определенно рассматривают" ее как дополнительный источник доходов, а 19% – "скорее рассматривают".

"При этом есть тренд на снижение запроса на подработку: число положительных ответов снизилось сразу на 10% по сравнению с предыдущим кварталом", – подчеркнули социологи.

33% работников Алтайского края не нуждаются в подработке в ближайшем будущем (в целом в России таких ответов 44%).