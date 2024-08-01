Коттеджный ЖК со спортклубом и магазином построят в Новоалтайске на аукционной земле

Квартал рассчитан на возведение более 200 домов

01 августа 2024, 09:40, ИА Амител

Проекты домов / Фото: реестр проектов – победителей конкурса / Минстрой

В Новоалтайске разыграли на торгах участок 23,9 га под комплексную застройку. Территория расположена напротив ЖК "Демидов парк" и окружена частным сектором. Победителем аукциона стала местная компания "Александрит". По условиям продажи инвестор должен проложить все инженерные сети, сделать дороги, возвести частные дома, а также спортивный объект.

За свой счет

Фирма, принадлежащая бизнесмену Александру Чупрову, стала единственным участником торгов. Поэтому компания забрала лот по начальной цене – 22 млн рублей. После подписания договора с администрацией Новоалтайска о комплексном развитии участка победитель обязан разработать документацию по планировке территории.

Она должна учитывать, что на площадке построят частные дома (в том числе блокированные), объекты спорта, магазины. Общая площадь домов – 24 тыс. квадратных метров. При средней площади дома 100 "квадратов" получается, что квартал рассчитан на 240 домовладений. При этом размеры участков – не более 6,2 сотки.

Также компания-застройщик должна на собственные средства подвести к площадке сети водоснабжения, водоотведения (либо местный выгреб, колодец-септик), газоснабжения, электроснабжения, сделать систему отведения поверхностных стоков, а затем безвозмездно передать все в муниципальную собственность.

Дороги – еще одна обязанность инвестора. Главная улица в микрорайоне, по условиям аукционной документации, должна быть асфальтированной, остальные – с щебенчатым покрытием. По периметру квартала появятся велосипедные дорожки с твердым покрытием, а во всем поселке – освещение. Также в ЖК обустроят детские игровые и спортивные площадки для разных возрастных групп, выполнят озеленение.

При развитии микрорайона застройщик должен предусмотреть мероприятия, которые позволят защитить соседние участки и дома от подтопления поверхностными стоками. Договор с мэрией инвестор заключает на десять лет: в течение этого срока он должен полностью достроить поселок и всю инфраструктуру.

На успешном опыте

Для Новоалтайска участок почти 24 га – это второй опыт комплексной застройки. В начале 2024 года замглавы администрации города Вячеслав Бондарев на круглом столе рассказал, что пилотный проект КРТ стартовал несколько лет назад.

Тогда на аукционе разыграли 2 га земли. Компания отдала за площадку 2 млн рублей, а с продажи участков получила 17 млн рублей. Сейчас квартал застроен 28 коттеджами. На новой территории власти обещали частично взять на себя вопрос с обеспечением инженерными сетями.

"Нам предстоит решить вопрос по подготовке проектной документации улично-дорожной сети. На его основе застройщик сможет "посадить" свой проект планировки. Иначе он может оказаться в низине и утонуть. Так мы его подстрахуем. Мы планируем соединить поселок с улично-дорожной сетью города и построить дорогу длиной 700 метров. Как-то будем решать вопрос с ее покрытием. Будем участвовать в программах", – сообщил тогда Вячеслав Бондарев.

В Барнауле по комплексному пути возводят коттеджный поселок Лесной-2 (в селе Власиха), участок под который инвестор приобрел на торгах, организованных "Дом.рф". За несколько лет институт жилищного строительства разыграл несколько площадок во Власихе, которые будут застраивать по принципу КРТ.