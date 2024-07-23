Появились кадры с места гибели байкерши МотоТани

Известная блогерша не справилась с управлением

23 июля 2024, 15:20, ИА Амител

МотоТаня (Таня Озолина) / Фото: vk.com/mototanya

Появились кадры с места гибели российской байкерши и блогера МотоТани (Татьяны Озолиной). Фото публикуют Telegram-каналы.

Напомним, МотоТаня попала в аварию днем 22 июля: в Турции в Миласском районе на трассе Милас – Секе.

Место гибели МотоТани / Фото: Baza, SHOT, "Правдивости", "Топор 18+"

По данным SHOT, девушка ехала вместе с двумя турецкими мотоциклистами. Татьяне быстро вызвали скорую, но она скончалась до приезда медиков. Один из турецких мотоблогеров тоже пострадал – его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

По первой версии МотоТаня не справилась с управлением и на скорости врезалась в грузовик. По второй – она столкнулась с другим мотоциклистом.