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Появились кадры с места гибели байкерши МотоТани

Известная блогерша не справилась с управлением

23 июля 2024, 15:20, ИА Амител

МотоТаня (Таня Озолина) / Фото: vk.com/mototanya
МотоТаня (Таня Озолина) / Фото: vk.com/mototanya

Появились кадры с места гибели российской байкерши и блогера МотоТани (Татьяны Озолиной). Фото публикуют Telegram-каналы.

Напомним, МотоТаня попала в аварию днем 22 июля: в Турции в Миласском районе на трассе Милас – Секе.

Место гибели МотоТани / Фото: Baza, SHOT, "Правдивости", "Топор 18+"

По данным SHOT, девушка ехала вместе с двумя турецкими мотоциклистами. Татьяне быстро вызвали скорую, но она скончалась до приезда медиков. Один из турецких мотоблогеров тоже пострадал – его доставили в больницу с тяжелыми травмами.

По первой версии МотоТаня не справилась с управлением и на скорости врезалась в грузовик. По второй – она столкнулась с другим мотоциклистом.

Татьяна Озолина / Фото: страница МотоТани Вконтакте

Кто такая байкерша МотоТаня, которая насмерть разбилась в аварии в Турции?

Девушку считали одной из самых популярных и красивых мотоблогеров в России
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Комментарии 15

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Гость

15:54:12 23-07-2024

вопрос амику. вы на кой так распиариваете эту мотоледи? какой доблестью отличается

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Гость

16:06:39 23-07-2024

Гость (15:54:12 23-07-2024) вопрос амику. вы на кой так распиариваете эту мотоледи? како... Чтоб другим была наука...

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Гость

16:19:12 23-07-2024

Гость (16:06:39 23-07-2024) Чтоб другим была наука...... ей так восхищаются что не понятно что за науку она несла

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Гость

22:00:58 25-07-2024

Гость (16:19:12 23-07-2024) ей так восхищаются что не понятно что за науку она несла... Ездить не держа руль, крутить задницей, задирать ногу высоко при посадке на байк, кривляться , стоя на светофорах

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Элен без ребят

16:24:52 23-07-2024

Гость (16:06:39 23-07-2024) Чтоб другим была наука...... увы, но не будет.

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кенни

15:55:11 23-07-2024

Очень прискорбно, следил за ее блогом, интересная, красивая, умная девочка

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Элен без ребят

17:20:05 23-07-2024

кенни (15:55:11 23-07-2024) Очень прискорбно, следил за ее блогом, интересная, красивая,... умная не оставила бы сына сиротой, а она прям мчала к этому.

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Сергей

16:07:15 23-07-2024

Низко летела?

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Макс

16:36:49 23-07-2024

Она прекрасно понимала все последствия управления мощным мотоциклом

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Гость

16:52:33 23-07-2024

Макс (16:36:49 23-07-2024) Она прекрасно понимала все последствия управления мощным мот... Ошибка выжившего. Когда год за годом ничего опасного не случается, границы самодозволенного постепенно расширяются, скорости увеличиваются без осознания опасности.

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Гость

22:01:43 25-07-2024

Макс (16:36:49 23-07-2024) Она прекрасно понимала все последствия управления мощным мот... У них как у альпинистов или наркоманов, знают на что идут

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Гость

16:43:23 23-07-2024

Баба тоже человек не получилось.

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гость

17:20:02 23-07-2024

"вопрос амику. вы на кой так распиариваете эту мотоледи? какой доблестью отличается"

Хватит прыскать ядом. Перевернись на другой бок и поспи, успокойся.

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антихруст

19:26:30 23-07-2024

пустая жизнь и такая же и смерть.она к этому и шла.А как над людьми издеваются такие !Гонки,хулиганство по ночам в городах без глушителей.Мажоры,которые считают что все остальные-это пыль под колесами их мотов и кто так не живет как они,у кого нет столько денег,кто не мажорит и не тусуется тот 2 сорт.Вдоволь поиздевалась девочка ,какие мерзости высказывала!Ну,
теперь о ней будут мерзости писать и это справедливо.

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Пузырек

20:38:32 23-07-2024

антихруст (19:26:30 23-07-2024) пустая жизнь и такая же и смерть.она к этому и шла.А как над... Я первый раз сегодня про нее услышал. Вы, видимо, следили за ней, значит не зря она жила, раз даже антиподы выражают свое мнение. А так: жаль ее, симпатичная.

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