Появились кадры с места гибели байкерши МотоТани
Известная блогерша не справилась с управлением
23 июля 2024, 15:20, ИА Амител
МотоТаня (Таня Озолина) / Фото: vk.com/mototanya
Появились кадры с места гибели российской байкерши и блогера МотоТани (Татьяны Озолиной). Фото публикуют Telegram-каналы.
Напомним, МотоТаня попала в аварию днем 22 июля: в Турции в Миласском районе на трассе Милас – Секе.
Место гибели МотоТани / Фото: Baza, SHOT, "Правдивости", "Топор 18+"
По данным SHOT, девушка ехала вместе с двумя турецкими мотоциклистами. Татьяне быстро вызвали скорую, но она скончалась до приезда медиков. Один из турецких мотоблогеров тоже пострадал – его доставили в больницу с тяжелыми травмами.
По первой версии МотоТаня не справилась с управлением и на скорости врезалась в грузовик. По второй – она столкнулась с другим мотоциклистом.
15:54:12 23-07-2024
вопрос амику. вы на кой так распиариваете эту мотоледи? какой доблестью отличается
16:06:39 23-07-2024
Гость (15:54:12 23-07-2024) вопрос амику. вы на кой так распиариваете эту мотоледи? како... Чтоб другим была наука...
16:19:12 23-07-2024
Гость (16:06:39 23-07-2024) Чтоб другим была наука...... ей так восхищаются что не понятно что за науку она несла
22:00:58 25-07-2024
Гость (16:19:12 23-07-2024) ей так восхищаются что не понятно что за науку она несла... Ездить не держа руль, крутить задницей, задирать ногу высоко при посадке на байк, кривляться , стоя на светофорах
16:24:52 23-07-2024
Гость (16:06:39 23-07-2024) Чтоб другим была наука...... увы, но не будет.
15:55:11 23-07-2024
Очень прискорбно, следил за ее блогом, интересная, красивая, умная девочка
17:20:05 23-07-2024
кенни (15:55:11 23-07-2024) Очень прискорбно, следил за ее блогом, интересная, красивая,... умная не оставила бы сына сиротой, а она прям мчала к этому.
16:07:15 23-07-2024
Низко летела?
16:36:49 23-07-2024
Она прекрасно понимала все последствия управления мощным мотоциклом
16:52:33 23-07-2024
Макс (16:36:49 23-07-2024) Она прекрасно понимала все последствия управления мощным мот... Ошибка выжившего. Когда год за годом ничего опасного не случается, границы самодозволенного постепенно расширяются, скорости увеличиваются без осознания опасности.
22:01:43 25-07-2024
Макс (16:36:49 23-07-2024) Она прекрасно понимала все последствия управления мощным мот... У них как у альпинистов или наркоманов, знают на что идут
16:43:23 23-07-2024
Баба тоже человек не получилось.
17:20:02 23-07-2024
"вопрос амику. вы на кой так распиариваете эту мотоледи? какой доблестью отличается"
Хватит прыскать ядом. Перевернись на другой бок и поспи, успокойся.
19:26:30 23-07-2024
пустая жизнь и такая же и смерть.она к этому и шла.А как над людьми издеваются такие !Гонки,хулиганство по ночам в городах без глушителей.Мажоры,которые считают что все остальные-это пыль под колесами их мотов и кто так не живет как они,у кого нет столько денег,кто не мажорит и не тусуется тот 2 сорт.Вдоволь поиздевалась девочка ,какие мерзости высказывала!Ну,
теперь о ней будут мерзости писать и это справедливо.
20:38:32 23-07-2024
антихруст (19:26:30 23-07-2024) пустая жизнь и такая же и смерть.она к этому и шла.А как над... Я первый раз сегодня про нее услышал. Вы, видимо, следили за ней, значит не зря она жила, раз даже антиподы выражают свое мнение. А так: жаль ее, симпатичная.