Красные молнии. Как выглядят новые трамваи, которые вскоре поедут по Барнаулу
В ближайшее время в город прибудут оставшиеся пять вагонов
03 октября 2023, 14:07, ИА Амител
Корреспондент amic.ru показала, как выглядят снаружи новые трамваи, закупленные для Барнаула. Сфотографировать изнутри, к сожалению, не получилось, а хотелось бы взглянуть, но есть несколько интересных снимков через стекло – тайну удалось чуточку приоткрыть. Кстати, даже получилось запечатлеть новый трамвай на фоне старого привычного барнаульцам: если вы внимательны, то вам не составит труда найти эти снимки в нашей фотогалерее.
Напомним, на закупку новых десяти трамваев для Барнаула из краевого бюджета было выделено 716 млн рублей, на сегодняшний день поставлено пять вагонов. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация.
"Оставшаяся партия ожидается в ближайшее время", – заверили в мэрии.
Ожидается, что новые трамваи выйдут на маршруты № 1 и 7. Предположительно, барнаульцы смогут прокатиться в них в ноябре.
14:31:56 03-10-2023
Почему про "Собянинские" трамвай вообще ни чего не слышно. Столько шума вокруг было. Куда они делись в итоге?
14:36:55 03-10-2023
Гость (14:31:56 03-10-2023) Почему про "Собянинские" трамвай вообще ни чего не слышно. С... Половина в Бийске, половина в Барнауле каждый день на линии
12:33:56 04-10-2023
Гость (14:36:55 03-10-2023) Половина в Бийске, половина в Барнауле каждый день на линии... Синенькие такие!
15:00:45 03-10-2023
Гость (14:31:56 03-10-2023) Почему про "Собянинские" трамвай вообще ни чего не слышно. С... Достаточно глаза раскрыть, чтобы увидеть. Все они на линиях каждый день ...
15:42:05 03-10-2023
Гость (14:31:56 03-10-2023) Почему про "Собянинские" трамвай вообще ни чего не слышно. С... Ездят. Синие такие, страшные как чОрт.
16:14:24 03-10-2023
Гость (14:31:56 03-10-2023) Почему про "Собянинские" трамвай вообще ни чего не слышно. С... Это тебе не Витязи-М1,собянка максимум что пришлет так это шлак,которого у нас достаточно. На счет новых вагонов,будет лучше если будут ходить сдвоенными как раньше,да и сейчас один единственный трамвай по 2 вагона редко встретишь.
14:38:01 03-10-2023
А что по маршруту 5 не будет ходить?
14:47:53 03-10-2023
Собянинские ходят - синенькие такие. А новые просто красота! Особенно радует кнопка открывания дверей с улицы. Для нашей зимы самое то! Чтобы лишний раз дверь не открывать.
14:49:56 03-10-2023
в ноябре только привезут, а потом еще настраивать их окончательно. Так что в 2023 не будут возить пассажиров эти новые трамваи
14:55:58 03-10-2023
А эти трамвай так же часто будут в сводках от ДТП как Собянинские
15:18:53 03-10-2023
красивые, но.... это в новом тренде 3 сиденья на салон? ну хорошо, не 3, чуть больше... прямоугольные татры вместительнее кажутся. и места для инвалидов нужно как-то делать, но нужно понимать, что в час пик на каждом таком месте будут ехать 12 стоячих пассажиров
15:20:40 03-10-2023
а кондиционеры в них есть?
15:46:47 03-10-2023
Судя по фото, внутрь трамваем журналистов не пустили)))). Вдруг сиденья порежут или слова нехорошие напишут)))
16:10:24 03-10-2023
Оставьте 7 маршрут как он ходит сейчас. Не возвращайте его опять в экскурсионные!!
16:52:40 03-10-2023
а где трамваи низкопольные еще несколько штук ведь в городе было (три или 4) их вообще не видно, их то куда дели в итоге???
20:27:07 03-10-2023
По какому маршруту ходят "новые" трамваи?
23:27:32 03-10-2023
И стоит ли оно того? Через год народ попортит всё - все сиденья испишут, корпус и салон - исцарапают, из-за чего они потом от старых не будут отличаться
23:28:04 03-10-2023
С нашими вандалами, городу только Собянинские и остаётся завозить