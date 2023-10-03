В ближайшее время в город прибудут оставшиеся пять вагонов

03 октября 2023, 14:07, ИА Амител

















































































































































Новые трамваи в Барнауле / Фото: amic.ru / Евгения Савина

Корреспондент amic.ru показала, как выглядят снаружи новые трамваи, закупленные для Барнаула. Сфотографировать изнутри, к сожалению, не получилось, а хотелось бы взглянуть, но есть несколько интересных снимков через стекло – тайну удалось чуточку приоткрыть. Кстати, даже получилось запечатлеть новый трамвай на фоне старого привычного барнаульцам: если вы внимательны, то вам не составит труда найти эти снимки в нашей фотогалерее.

Напомним, на закупку новых десяти трамваев для Барнаула из краевого бюджета было выделено 716 млн рублей, на сегодняшний день поставлено пять вагонов. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация.

"Оставшаяся партия ожидается в ближайшее время", – заверили в мэрии.

Ожидается, что новые трамваи выйдут на маршруты № 1 и 7. Предположительно, барнаульцы смогут прокатиться в них в ноябре.