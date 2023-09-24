Когда в Барнаул прибудут все новые трамваи и на них можно будет прокатиться?
Ждать осталось недолго
24 сентября 2023, 08:00, ИА Амител
В Барнаул уже прибыли пять из десяти новых трамваев, которые собирают в Белоруссии. Оставшуюся половину ожидают в ближайшее время. Рассказываем, когда в краевую столицу доставят всю технику и когда на ней уже можно будет покататься.
Итак, когда доставят все десять трамваев?
В среднем один вагон прибывает в Барнаул раз в три недели. Из этого следует, что все трамваи будут в распоряжении Минтранса Алтайского края до конца года. Налаживанием их перед пуском занимаются представители компании-изготовителя BKM Holding.
Когда они выйдут на линию?
Еще некоторое время понадобится на оформление документов и передачу вагонов в распоряжение МУП "Горэлектротранс". Есть вероятность, что прокатиться на новеньких трамваях барнаульцы смогут перед Новым годом.
А что вообще за новые трамваи?
Их приобрели за 716 миллионов рублей в 2022 году по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.
Трамваи пустят по маршрутам № 1 и № 7.
10:26:55 24-09-2023
За что тако счасьте
11:50:56 24-09-2023
Я только вчера впервые увидела собянинский синий подарок, а тут такое... Амик, как-то надо людей подготавливать в таким новостям. Интересно, а если бы Бацьке предложить руководство РФ, то он откажется или нет?
20:06:07 24-09-2023
Элен без ребят (11:50:56 24-09-2023) Я только вчера впервые увидела собянинский синий подарок, а ... наш колхоз поболе будет,думаю не осилит,
20:48:42 24-09-2023
Элен без ребят (11:50:56 24-09-2023) Я только вчера впервые увидела собянинский синий подарок, а ... Давно уже бегают по седьмому маршруту. Вы там в центре ничего не видите.
21:01:48 24-09-2023
из текста новости следует, что осталось ждать до конца года, ну а там зима, мороз, нечищеные рельсы...ну короче к следующему августу глядишь и пойдут новые трамваи..... Ура, товарищи!!!
03:25:24 27-09-2023
Спрашивал у кондуктора про новые трамваи, ответила что мы на них ездить не будем. По габаритам они длинее, и поэтому в повороты они не проходят. Нужно переделывать столбы на всех поворотах, а также не будут на повороте проходить одновременно два трамвая. Лично на мой взгляд, нужно сперва заменить рельсы, так как износ составляет 80%(где то была новость пару лет назад), а потом уже пускать новые трамваи, иначе они рассыпаться!