НОВОСТИТранспорт

Когда в Барнаул прибудут все новые трамваи и на них можно будет прокатиться?

Ждать осталось недолго

24 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

В Барнаул уже прибыли пять из десяти новых трамваев, которые собирают в Белоруссии. Оставшуюся половину ожидают в ближайшее время. Рассказываем, когда в краевую столицу доставят всю технику и когда на ней уже можно будет покататься.

Итак, когда доставят все десять трамваев?

В среднем один вагон прибывает в Барнаул раз в три недели. Из этого следует, что все трамваи будут в распоряжении Минтранса Алтайского края до конца года. Налаживанием их перед пуском занимаются представители компании-изготовителя BKM Holding.

Когда они выйдут на линию?

Еще некоторое время понадобится на оформление документов и передачу вагонов в распоряжение МУП "Горэлектротранс". Есть вероятность, что прокатиться на новеньких трамваях барнаульцы смогут перед Новым годом.

А что вообще за новые трамваи?

Их приобрели за 716 миллионов рублей в 2022 году по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

Трамваи пустят по маршрутам № 1 и № 7.

Фото: МУП

Когда в Барнаул привезут все трамваи и почему их могут запустить не раньше осени?

В краевую столицу доставили первый вагон. Можно уже кататься? Не всё так просто
НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 6

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Гост

10:26:55 24-09-2023

За что тако счасьте

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Элен без ребят

11:50:56 24-09-2023

Я только вчера впервые увидела собянинский синий подарок, а тут такое... Амик, как-то надо людей подготавливать в таким новостям. Интересно, а если бы Бацьке предложить руководство РФ, то он откажется или нет?

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Гость

20:06:07 24-09-2023

Элен без ребят (11:50:56 24-09-2023) Я только вчера впервые увидела собянинский синий подарок, а ... наш колхоз поболе будет,думаю не осилит,

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Гость

20:48:42 24-09-2023

Элен без ребят (11:50:56 24-09-2023) Я только вчера впервые увидела собянинский синий подарок, а ... Давно уже бегают по седьмому маршруту. Вы там в центре ничего не видите.

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Гость

21:01:48 24-09-2023

из текста новости следует, что осталось ждать до конца года, ну а там зима, мороз, нечищеные рельсы...ну короче к следующему августу глядишь и пойдут новые трамваи..... Ура, товарищи!!!

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Гость

03:25:24 27-09-2023

Спрашивал у кондуктора про новые трамваи, ответила что мы на них ездить не будем. По габаритам они длинее, и поэтому в повороты они не проходят. Нужно переделывать столбы на всех поворотах, а также не будут на повороте проходить одновременно два трамвая. Лично на мой взгляд, нужно сперва заменить рельсы, так как износ составляет 80%(где то была новость пару лет назад), а потом уже пускать новые трамваи, иначе они рассыпаться!

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