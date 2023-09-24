Ждать осталось недолго

24 сентября 2023, 08:00, ИА Амител

















Новые трамваи

В Барнаул уже прибыли пять из десяти новых трамваев, которые собирают в Белоруссии. Оставшуюся половину ожидают в ближайшее время. Рассказываем, когда в краевую столицу доставят всю технику и когда на ней уже можно будет покататься.

Итак, когда доставят все десять трамваев?

В среднем один вагон прибывает в Барнаул раз в три недели. Из этого следует, что все трамваи будут в распоряжении Минтранса Алтайского края до конца года. Налаживанием их перед пуском занимаются представители компании-изготовителя BKM Holding.

Когда они выйдут на линию?

Еще некоторое время понадобится на оформление документов и передачу вагонов в распоряжение МУП "Горэлектротранс". Есть вероятность, что прокатиться на новеньких трамваях барнаульцы смогут перед Новым годом.

А что вообще за новые трамваи?

Их приобрели за 716 миллионов рублей в 2022 году по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В отличие от чешских привычных вагонов в новой модели будет четыре двери. Вместительность – 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформаторами с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

Трамваи пустят по маршрутам № 1 и № 7.