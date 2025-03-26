С 1 мая мыло ручной работы нужно будет регистрировать в системе "Честный знак"

26 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Мыло / Фото: Aurélia Dubois / Unsplash

Самозанятые не смогут продавать мыло ручной работы через интернет – с 1 мая эта продукция потребует регистрации в системе "Честный знак", которая плательщикам налога на профессиональный доход недоступна. Если продавать на ярмарках мыльные фигурки всех сортов и оттенков можно будет по-прежнему, то маркетплейсы потребуют упаковку с дата матрикс кодом. Что думают о новшестве барнаульские мыловары, узнала корреспондент радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Цена кода маркировки с учетом НДС – 60 копеек за штуку. Чтобы зайти в систему, владелец косметического производства Ирина Назарова только на первоначальном этапе планирует потратить порядка 25 тысяч рублей. Сюда же – затраты на декларацию и лабораторные исследования, а это еще 25 тысяч. Все для того, чтобы не потерять каналы продаж мыла – маркетплейсы Wildberries и Ozon. И цены на продукцию ожидаемо вырастут.

"Придется закладывать стоимость услуг на сотрудников, которые будут этим заниматься, на генерацию каждого QR-кода, который будет вклеиваться на каждую единицу продукции", – пояснила Ирина Назарова.

Вырастут и налоги. Ирина Назарова имеет статус ИП на НПД, но с приходом новшества готовится менять его на "упрощенку".

Основатель косметического бренда Natura Altis Алена Мисерева, которая также планирует переходить на УСН или общую систему налогообложения, подтверждает, что "Честный знак" потребует перестройки всех бизнес-процессов. Однако необходимость в нем вызывает сомнения.

"Среди мыловаров давно уже идут рассуждения о несправедливости того, что мыло требует обязательной сертификации, а, например, домашние торты – нет. С одной стороны, маркировка – это прозрачность всего пути мыла от производителя до покупателя, а с другой стороны, мыло ручной работы – это, как правило, просто красивая фигурка или букет на полочке в ванной. Хочется верить, что все сложности, с которыми приходится сейчас разбираться, окупятся тем, что конкуренция на рынке снизится из-за того, что часть предпринимателей (в первую очередь, самозанятые и те, кто вообще не имел статуса самозанятого) не захотят официально регистрироваться и оформлять декларацию. С другой стороны, для среднего сегмента работа тоже весьма усложнится", – рассказала Алена Мисерева.

Мыловары называют свой бизнес "сувенирным" и сезонным. Пик спроса приходится на 23 Февраля, 8 Марта и Новый год, в иное время продукт берут как подарки на день рождения, Пасху, День учителя, корпоративные поводы.

Самозанятая Яна Пушканова делает из мыла реалистичные сладости, цветы и букеты под индивидуальный заказ, поэтому продажи идут через соцсети и с помощью сарафанного радио. Пока бизнесвумен не готова регистрироваться в "Честном знаке" – только если решит масштабировать бизнес.

"На мой взгляд, маркировка необходима, только если мы говорим о каких-то промышленных масштабах. А если речь идет о штучном товаре, изготовлении на заказ, на мой взгляд, это не имеет никакого смысла. Каждый третий, четвертый, пятый уже этим занимается. Люди продолжат заниматься этим хобби и продавать своим друзьям, знакомым, близким. И никто не будет заниматься маркировкой, естественно", – считает Яна Пушканова.

Чтобы сохранить бизнес, не регистрируясь в системе "Честный знак", самозанятые смогут продавать товар без упаковки только офлайн – в рамках локальных ярмарок, выставок или частных заказов или работать через магазины, которые возьмут процесс маркировки на себя.