Сложно и дорого. Как введение обязательной маркировки повлияет на "мыльный" бизнес
С 1 мая мыло ручной работы нужно будет регистрировать в системе "Честный знак"
26 марта 2025, 08:14, ИА Амител
Самозанятые не смогут продавать мыло ручной работы через интернет – с 1 мая эта продукция потребует регистрации в системе "Честный знак", которая плательщикам налога на профессиональный доход недоступна. Если продавать на ярмарках мыльные фигурки всех сортов и оттенков можно будет по-прежнему, то маркетплейсы потребуют упаковку с дата матрикс кодом. Что думают о новшестве барнаульские мыловары, узнала корреспондент радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Цена кода маркировки с учетом НДС – 60 копеек за штуку. Чтобы зайти в систему, владелец косметического производства Ирина Назарова только на первоначальном этапе планирует потратить порядка 25 тысяч рублей. Сюда же – затраты на декларацию и лабораторные исследования, а это еще 25 тысяч. Все для того, чтобы не потерять каналы продаж мыла – маркетплейсы Wildberries и Ozon. И цены на продукцию ожидаемо вырастут.
"Придется закладывать стоимость услуг на сотрудников, которые будут этим заниматься, на генерацию каждого QR-кода, который будет вклеиваться на каждую единицу продукции", – пояснила Ирина Назарова.
Вырастут и налоги. Ирина Назарова имеет статус ИП на НПД, но с приходом новшества готовится менять его на "упрощенку".
Основатель косметического бренда Natura Altis Алена Мисерева, которая также планирует переходить на УСН или общую систему налогообложения, подтверждает, что "Честный знак" потребует перестройки всех бизнес-процессов. Однако необходимость в нем вызывает сомнения.
"Среди мыловаров давно уже идут рассуждения о несправедливости того, что мыло требует обязательной сертификации, а, например, домашние торты – нет. С одной стороны, маркировка – это прозрачность всего пути мыла от производителя до покупателя, а с другой стороны, мыло ручной работы – это, как правило, просто красивая фигурка или букет на полочке в ванной. Хочется верить, что все сложности, с которыми приходится сейчас разбираться, окупятся тем, что конкуренция на рынке снизится из-за того, что часть предпринимателей (в первую очередь, самозанятые и те, кто вообще не имел статуса самозанятого) не захотят официально регистрироваться и оформлять декларацию. С другой стороны, для среднего сегмента работа тоже весьма усложнится", – рассказала Алена Мисерева.
Мыловары называют свой бизнес "сувенирным" и сезонным. Пик спроса приходится на 23 Февраля, 8 Марта и Новый год, в иное время продукт берут как подарки на день рождения, Пасху, День учителя, корпоративные поводы.
Самозанятая Яна Пушканова делает из мыла реалистичные сладости, цветы и букеты под индивидуальный заказ, поэтому продажи идут через соцсети и с помощью сарафанного радио. Пока бизнесвумен не готова регистрироваться в "Честном знаке" – только если решит масштабировать бизнес.
"На мой взгляд, маркировка необходима, только если мы говорим о каких-то промышленных масштабах. А если речь идет о штучном товаре, изготовлении на заказ, на мой взгляд, это не имеет никакого смысла. Каждый третий, четвертый, пятый уже этим занимается. Люди продолжат заниматься этим хобби и продавать своим друзьям, знакомым, близким. И никто не будет заниматься маркировкой, естественно", – считает Яна Пушканова.
Чтобы сохранить бизнес, не регистрируясь в системе "Честный знак", самозанятые смогут продавать товар без упаковки только офлайн – в рамках локальных ярмарок, выставок или частных заказов или работать через магазины, которые возьмут процесс маркировки на себя.
08:26:23 26-03-2025
От этого честного знака молоко прокисать не стало, сыр не плесневеет, в колбасе мясо не появляется...
Очередные поборы с русских
08:31:46 26-03-2025
Маркировка может влиять только отрицательно на любой бизнес. К тому же она абсолютно бесполезна в заявленных целях (никак не мешает контрофакту и некачественной продукции попадать на рынок)...По сути это дополнительный налог на продажу. Есть группы товаров подлежащие обязательной сертификации, зачем еще и маркировка?
09:02:21 26-03-2025
не важно в какой стране, в любой.
когда гос-во лезет к МСБ, на выходе получается только дефицит, подорожание и очереди.
огрызков с шапки группы коммерсант в ВК в расчет не берем, потому что только эти активы однозначно должны были быть в собственности гос-ва.
09:17:31 26-03-2025
Сдается мне, что мыло, которое производится в настолько значимых количествах, чтобы продавать через маркетплейсы, уже немного не ручной работы) Словосочетание "косметическое производство" тоже как бы намекает нам на то, что это приличный объем продукции. Ну а кто действительно делает в небольших количествах - уйдут на продажу через всякие группы. И государство недополучит налоги. Тут должен быть мем про бег по граблям, но у государства просто кончаются деньги, и оно всеми силами доит тех, до кого может дотянуться. С разной степенью эффективности.
09:37:04 26-03-2025
у меня есть одно мыло ручной работы, приведенное из Вьетнама. висит на стенке в ванной уже 4 года, как украшение и сувенир. никогда им не пользовалась и не планирую. сейчас столько средств для ухода, что все эти мыла ручной работы, просто используются как подарок, знак внимания или сувенир на память. реально кто- то ими моется? дичь какая- то, как мне, мылить губку бутербродом с колбасой или пироженкой. зачем этот бесполезный знак нужен?
09:46:25 26-03-2025
Элен без ребят (09:37:04 26-03-2025) у меня есть одно мыло ручной работы, приведенное из Вьетнама... Ну мыло ручной работы бывает не только лишь фигурное. И пользоваться брусками вполне можно. Лично знаю человека, который такое мыло предпочитает гелям для душа) Так что вполне моются. Но про Знак соглашусь - сбор денег, причем в основном даже не в карман государства.
09:58:11 26-03-2025
Гость (09:46:25 26-03-2025) Ну мыло ручной работы бывает не только лишь фигурное. И поль...
а в чей карман?
10:08:57 26-03-2025
Гость (09:58:11 26-03-2025) а в чей карман?... ООО «Оператор-ЦРПТ». Учредителей и систему, надеюсь, нагуглите сами.
09:57:25 26-03-2025
Элен без ребят (09:37:04 26-03-2025) у меня есть одно мыло ручной работы, приведенное из Вьетнама...
зрите в корень. долой всю бесполезную лабуду, и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя. мусор
10:13:34 26-03-2025
Гость (09:57:25 26-03-2025) зрите в корень. долой всю бесполезную лабуду, и выкинуть... Хм... Ну тогда любое украшение интерьера тоже бесполезная лабуда, согласно вашему утверждению. Даешь голые стены белого цвета? Брошка на шапочке, например, тоже... Да много чего можно найти бесполезного - цветочки там на клумбах, панно на стенах зданий. Это ж сколько можно сэкономить, не пользуясь всякой лабудой. Ну подумаешь, жизнь будет бесцветной и скучной.
11:02:42 26-03-2025
Гость (10:13:34 26-03-2025) Хм... Ну тогда любое украшение интерьера тоже бесполезная ла...
утрировать не надо
11:28:28 26-03-2025
Гость (11:02:42 26-03-2025) утрировать не надо... И где ж вы проведете границу между бесполезным и полезным, ежели не секрет?) Подсказываю - она для каждого будет своя. Вкусовщина, знаете, она такая. Кто-то вон от свечей декоративных без ума. Так-то тоже вполне себе лабуда... Предлагаете стандарты ввести? Запретить?)
12:31:55 26-03-2025
Гость (11:28:28 26-03-2025) И где ж вы проведете границу между бесполезным и полезным, е...
не будет предложения - не будет спроса. как-то так. ну без обид, ведь очень много мусора производится сейчас, ну правда. неоправданно много всяких сортов мыла, порошка и тд и тп. ну ничего, жизнь расставит все на места. заканчивается эпоха бездумного потребления и загрязнения среды обитания
12:55:57 26-03-2025
Гость (12:31:55 26-03-2025) не будет предложения - не будет спроса. как-то так. ну б... А как, собственно, разнообразие сортов порошка влияет на потребляемое его количество? Что, вы вместо того, чтобы купить пачку внезапно купите две и будете сыпать в два раза больше? Так ведь нет. Просто выберете тот, который вам подходит больше. Количество потребленного при этом не поменяется, скорее даже уменьшится за счет того, что выбирают люди обычно что-то более экономное и меньше расходуемое. Так что я не вижу причин, по которым на экологию положительно повлияет уменьшение количества сортов того же порошка или мыла. Это примерно как радеть за неиспользование памперсов. При этом никто почему-то не берет во внимание тот факт, что стирка многоразовых подгузников - это нехилый такой расход воды, электроэнергии и повышение расхода, а следовательно и сброса моющих средств. И смысл?
12:04:46 27-03-2025
Гость (10:13:34 26-03-2025) Хм... Ну тогда любое украшение интерьера тоже бесполезная ла... Скоро и до брошек доберутся)))
10:08:54 26-03-2025
Всегда найдутся те, кто присосется к денежным потокам. Сначала помнится ввели обязательные кассовые аппараты. Потом аппараты с фискальной памятью, которую нужно было регулярно менять, потом со связью и выходом в налоговую...Сейчас многие перешли на расчеты по картам и продажам через маркетплейсы...Присосавшиеся нашли новый способ стричь свой навар с народа. Бытует мнение, что в Риме на лоб торговцам наносили клеймо, которое означало, что он имеет право торговать. Ждем предложения от наших Законотворцев.
10:44:46 26-03-2025
Здесь не пишут, что на всё мыло и СМС вводится маркировка. А также шампуни, крема, косметику... А что это значит? Кто будет за это платить? Догадайтесь сами.
14:36:32 26-03-2025
Гость (10:44:46 26-03-2025) ну покупайте у теневиков, спонсируйте их и страдайте от качества
23:38:27 26-03-2025
Гость (14:36:32 26-03-2025) ... А то что ещё было легально и сетифицированно пол года назад, стало из-за этой чего знаковой хрени вдруг нелегальным! Задушили любой микробизнес
00:06:27 27-03-2025
Не мешайте Усманову и ко бабло рубить. Это же в их личный карман идёт. Честный знак частная компания друзей.
20:15:59 27-03-2025
Любая маркировка убивает микробизнес!!!
Нужно запретить и отменить этот эти поборы, никому не нужные фантики -КОДЫ делают продукцию более дорогой! А для продавцов это постоянный геморрой из - за плохо отработанной системой считывания этих марок, ОТМЕНИТЬ!