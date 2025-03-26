На 20% больше. Жители и бизнес Алтайского края заплатили 289 млрд рублей налогов

40% всех налоговых доходов – НДФЛ

26 марта 2025, 11:20, ИА Амител

Алексей Легостаев / Фото: предоставлено краевым УФНС

289 млрд рублей налогов и взносов заплатили жители и предприятия Алтайского края в 2024 году. Это почти на 20% больше, чем в 2023-м. Свыше 60 млрд рублей "ушли" в федеральный бюджет, 105,2 млрд рублей направлены в бюджет края, а 28,9 млрд рублей "осели" в муниципалитетах.

"Наши показатели по территориальному бюджету даже опережают и общероссийские показатели, и значения по Сибирскому федеральному округу. Так, в Алтайском крае темп роста налогов составил 116,6%, в СФО – менее 105%, а в целом по России – 113%", – отметил руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев на пресс-конференции 25 марта.

Пресс-конференция / Фото предоставлено краевым УФНС

Главными бюджетно-образующими отраслями остаются промышленность и торговля: 40 и 16% соответственно. Эти сферы формируют более половины всех налоговых отчислений в бюджеты. Снижение поступлений у предприятий энергетики (на 25%) и компаний финансовой отрасли (на 19,6%).

Из поступивших 289 млрд рублей налогов и взносов 92,7 млрд – страховые взносы организаций, (они выросли на 19,8%), 54 млрд рублей – НДФЛ. Рост в этом сегменте составил 22,6%, что сопоставимо с динамикой по СФО (22%), но ниже, чем по России, на 3,4 п.п. (26%).

"Высокие показатели сформированы у предприятий обрабатывающих производств, строительной отрасли, сельского хозяйства, торговли. Низкие значения – в госуправлении, здравоохранении и образовании. Положительная динамика по налогу сложилась за счет увеличения поступлений на фоне роста оплаты труда, увеличения доходов с дивидендов на 40%, а также уплаты налога с доходов по вкладам, которые в прошлом году впервые заплатили жители края, а это 440 млн рублей", – прокомментировал Алексей Легостаев.