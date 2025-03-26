На 20% больше. Жители и бизнес Алтайского края заплатили 289 млрд рублей налогов
40% всех налоговых доходов – НДФЛ
26 марта 2025, 11:20, ИА Амител
289 млрд рублей налогов и взносов заплатили жители и предприятия Алтайского края в 2024 году. Это почти на 20% больше, чем в 2023-м. Свыше 60 млрд рублей "ушли" в федеральный бюджет, 105,2 млрд рублей направлены в бюджет края, а 28,9 млрд рублей "осели" в муниципалитетах.
"Наши показатели по территориальному бюджету даже опережают и общероссийские показатели, и значения по Сибирскому федеральному округу. Так, в Алтайском крае темп роста налогов составил 116,6%, в СФО – менее 105%, а в целом по России – 113%", – отметил руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев на пресс-конференции 25 марта.
Пресс-конференция / Фото предоставлено краевым УФНС
Главными бюджетно-образующими отраслями остаются промышленность и торговля: 40 и 16% соответственно. Эти сферы формируют более половины всех налоговых отчислений в бюджеты. Снижение поступлений у предприятий энергетики (на 25%) и компаний финансовой отрасли (на 19,6%).
Из поступивших 289 млрд рублей налогов и взносов 92,7 млрд – страховые взносы организаций, (они выросли на 19,8%), 54 млрд рублей – НДФЛ. Рост в этом сегменте составил 22,6%, что сопоставимо с динамикой по СФО (22%), но ниже, чем по России, на 3,4 п.п. (26%).
"Высокие показатели сформированы у предприятий обрабатывающих производств, строительной отрасли, сельского хозяйства, торговли. Низкие значения – в госуправлении, здравоохранении и образовании. Положительная динамика по налогу сложилась за счет увеличения поступлений на фоне роста оплаты труда, увеличения доходов с дивидендов на 40%, а также уплаты налога с доходов по вкладам, которые в прошлом году впервые заплатили жители края, а это 440 млн рублей", – прокомментировал Алексей Легостаев.
11:28:14 26-03-2025
Каждый год им удается собрать более 100% и это при том, что кто-то вообще не платит.
Не удивительно ведь в большинстве случаев когда люди пытаются разобраться с задолженностью сами понимают или кто-то говорит, что проще плюнуть и заплатить.
Рабочая схема
11:44:54 26-03-2025
Расходы краевого бюджета и составят в 2024 году 189,0 миллиарда рублей
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Источник: https://altairegion22.ru/press-center/news/Finansy/na-chto-v-altaiskom-krae-napravyat-118-milliarda-rublei-dopolnitelno-vnesennye-pravitelstvom-v-byudzhet-regiona_1433028/
А заплатили 289,0 миллиардов, хочется спросить: "Где деньги, Зин?"
И выходит мы не такой уж дотационный регион, а всё равно остаемся одним из самых бедных.
12:26:28 26-03-2025
Наша организация на грани выживания. Сейчас убыточная.
Налогами задавили. Федеральные игроки и маркетплейсы зажимают.
Так что с торговли вскоре налогов будет меньше. Сейчас из нас выжимают последнее.
12:27:05 26-03-2025
Пришло 289
Ушло 60 федеральный, 105 краевой, 29 муниципалитеты! Итого 194!
Вопрос куда уши 95?
13:47:53 26-03-2025
Екх (12:27:05 26-03-2025) Пришло 289 Ушло 60 федеральный, 105 краевой, 29 муниципа...
95 - это страховые взносы. 289 млрд рублей - это налоговые поступления по все уровни бюджетов и страховые взносы
16:08:16 26-03-2025
Браво, собрали на 20% больше. А ниче что мрот увеличили на 18,5% в 2024 к 2023? Мрот бы не увеличили - ниче бы и не собрали. Чему хвалитесь то? Тому что сначала в приказном порядке повысили мрот а потом дополнительные денежки содрали с работодателей? Крутые... Ниче не скажешь... Только как на личный прием придешь - начинаешь оперировать выкладками из НК РФ, все вокруг почему то сразу делают вид, что они учились на строителей, в вашей фнс...
23:56:38 26-03-2025
Скоро многие ТЦ будут пустовать и станут убыточными, считайте сами сколько всего упадет и куда... И много что упадет. Государству из кармана в карман налоги от зп перекладывать несложно, а частникам мелким уже просто невмоготу...