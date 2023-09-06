Крайизбирком опроверг фейк о присутствии военкомов на участках на выборах губернатора

Не будет сверки списков избирателей военными комиссариатами на избирательных участках

06 сентября 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: t.me/cikrossii

Избирком Алтайского края опроверг в своем Telegram-канале информацию о том, что мужчин на избирательных участках будут поджидать военные комиссары.

Ранее в Барнауле распространили листовки с предупреждением о том, что всем мужчинам в возрасте до 55 лет, пришедшим на выборы губернатора Алтайского края, необходимо иметь при себе военный билет или приписное свидетельство для сверки списков.

"Данная информация является недостоверной. Организация избирательного процесса осуществляется исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства, какой-либо сверки списков избирателей военными комиссариатами на избирательных участках не осуществляется", – подчеркнули в Избиркоме.

Кандидат в губернаторы Алтайского края Сергей Булаев уточнил в своем Telegram-канале, что встретился с военным комиссаром региона Маратом Усмановым и показал ему листовку.

"Он сказал, что это фейк, что военкоматы таких листовок не выпускали и никакую сверку на избирательных участках проводить не будут", – отметил Булаев.

Ранее в крае распространили фейк о том, что судебные приставы будут поджидать должников на избирательных участках во время выборов губернатора.

На пост главы региона претендуют: Виктор Томенко ("Единая Россия"), Сергей Булаев (ЛДПР), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Сергей Малинкович ("Коммунисты России").