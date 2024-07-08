НОВОСТИНаука и образование

Креативный подход к обучению студентов предложили ввести в России

Он поможет визуализировать линейный текст и запомнить его содержание

08 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Студенты в аудитории / Фото: pxhere.com/ru/photo/618609
Студенты в аудитории / Фото: pxhere.com/ru/photo/618609

Ученые Института русского языка предложили использовать скетчноутинг для обучения студентов медийных специальностей. Исследование показало, что такой метод визуальных заметок способствует росту мотивации учащихся, активизирует творческий потенциал и облегчает усвоение информации, пишет РИА Новости.

Скетчноутинг – это особый способ ведения конспектов с одновременным использованием текста и рисунков. Внедрение новых технологий, удовлетворяющих интересы студенческой молодежи, является важной частью учебного процесса.

Ученые Института Пушкина также предложили использовать скетчноутинг в качестве учебного задания по медиадисциплинам. Это помогает студентам визуализировать линейный текст и запомнить его содержание.

Исследователи также предложили студентам создать визуальный конспект статьи с использованием специальных интернет-платформ и компьютерных приложений. Такое задание помогло им погрузиться в реальный рабочий процесс.

Использование скетчноутинга улучшает мотивацию студентов, их способность к восприятию и запоминанию информации, а также стимулирует творческий подход к выполнению заданий. 

Сегодня ученые Института Пушкина разрабатывают другие упражнения и задания для обучения студентов медийных специальностей, используя различные форматы визуализации информации и креативные пространства.

вузы

Комментарии 5

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Гость

16:43:35 08-07-2024

Обучение на комиксах и картинках это уровень кассира в Пятерочке. Это "фастФуд" мира обучения. Если студент не может замотивировать себя проанализировать и запомнить печатный текст, то зачем он вообще получает высшее образование?

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Гость

18:34:54 08-07-2024

Гость (16:43:35 08-07-2024) Обучение на комиксах и картинках это уровень кассира в Пятер... Ну как минимум затем, чтобы ученые Института Пушкина и им подобные могли оправдывать свое существование и всю ту чушь которой они занимаются.

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Гость

19:49:36 08-07-2024

Гость (16:43:35 08-07-2024) Обучение на комиксах и картинках это уровень кассира в Пятер... Вот смотри, в ярче висят плакаты - здесь платят 45 000. Половина местечковых комментаторов, озвучивают зарплату в 25. Пусть хоть по комиксам учатся.

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гость

21:12:00 08-07-2024

Недавно увидела комикс "Сталин" - сказать что в афиге это ничего не сказать

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Олег

22:49:32 08-07-2024

Печаль, блин

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