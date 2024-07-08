Креативный подход к обучению студентов предложили ввести в России
Он поможет визуализировать линейный текст и запомнить его содержание
08 июля 2024, 16:00, ИА Амител
Ученые Института русского языка предложили использовать скетчноутинг для обучения студентов медийных специальностей. Исследование показало, что такой метод визуальных заметок способствует росту мотивации учащихся, активизирует творческий потенциал и облегчает усвоение информации, пишет РИА Новости.
Скетчноутинг – это особый способ ведения конспектов с одновременным использованием текста и рисунков. Внедрение новых технологий, удовлетворяющих интересы студенческой молодежи, является важной частью учебного процесса.
Ученые Института Пушкина также предложили использовать скетчноутинг в качестве учебного задания по медиадисциплинам. Это помогает студентам визуализировать линейный текст и запомнить его содержание.
Исследователи также предложили студентам создать визуальный конспект статьи с использованием специальных интернет-платформ и компьютерных приложений. Такое задание помогло им погрузиться в реальный рабочий процесс.
Использование скетчноутинга улучшает мотивацию студентов, их способность к восприятию и запоминанию информации, а также стимулирует творческий подход к выполнению заданий.
Сегодня ученые Института Пушкина разрабатывают другие упражнения и задания для обучения студентов медийных специальностей, используя различные форматы визуализации информации и креативные пространства.
16:43:35 08-07-2024
Обучение на комиксах и картинках это уровень кассира в Пятерочке. Это "фастФуд" мира обучения. Если студент не может замотивировать себя проанализировать и запомнить печатный текст, то зачем он вообще получает высшее образование?
18:34:54 08-07-2024
Гость (16:43:35 08-07-2024) Обучение на комиксах и картинках это уровень кассира в Пятер... Ну как минимум затем, чтобы ученые Института Пушкина и им подобные могли оправдывать свое существование и всю ту чушь которой они занимаются.
19:49:36 08-07-2024
Гость (16:43:35 08-07-2024) Обучение на комиксах и картинках это уровень кассира в Пятер... Вот смотри, в ярче висят плакаты - здесь платят 45 000. Половина местечковых комментаторов, озвучивают зарплату в 25. Пусть хоть по комиксам учатся.
21:12:00 08-07-2024
Недавно увидела комикс "Сталин" - сказать что в афиге это ничего не сказать
22:49:32 08-07-2024
Печаль, блин