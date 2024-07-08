Креативный подход к обучению студентов предложили ввести в России

Он поможет визуализировать линейный текст и запомнить его содержание

08 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Студенты в аудитории / Фото: pxhere.com/ru/photo/618609

Ученые Института русского языка предложили использовать скетчноутинг для обучения студентов медийных специальностей. Исследование показало, что такой метод визуальных заметок способствует росту мотивации учащихся, активизирует творческий потенциал и облегчает усвоение информации, пишет РИА Новости.

Скетчноутинг – это особый способ ведения конспектов с одновременным использованием текста и рисунков. Внедрение новых технологий, удовлетворяющих интересы студенческой молодежи, является важной частью учебного процесса.

Ученые Института Пушкина также предложили использовать скетчноутинг в качестве учебного задания по медиадисциплинам. Это помогает студентам визуализировать линейный текст и запомнить его содержание.

Исследователи также предложили студентам создать визуальный конспект статьи с использованием специальных интернет-платформ и компьютерных приложений. Такое задание помогло им погрузиться в реальный рабочий процесс.

Использование скетчноутинга улучшает мотивацию студентов, их способность к восприятию и запоминанию информации, а также стимулирует творческий подход к выполнению заданий.

Сегодня ученые Института Пушкина разрабатывают другие упражнения и задания для обучения студентов медийных специальностей, используя различные форматы визуализации информации и креативные пространства.