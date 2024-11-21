Кремль ответил на слухи об ударе по Украине межконтинентальной баллистической ракетой
Песков посоветовал спросить у военных
21 ноября 2024, 17:50, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Его слова передает ura.ru.
"Рекомендую обращаться к военным. Нечего сказать по этой теме", – прокомментировал Песков.
Утром 21 ноября СМИ начали писать, что Россия ударила межконтинентальной баллистической ракетой по территории Украины. Соответствующую информацию распространяли преимущественно украинские источники.
Ранее Песков раскрыл состояние защищенной линии между Россией и США.
18:17:03 21-11-2024
Интересно, они намëк поняли?))
18:39:40 21-11-2024
Слухи?
08:34:34 22-11-2024
что толку ронять такую ракету на южмаш? надо на брюссель,а потом сказать,что с курса сбилась,микросхем то не дают ...