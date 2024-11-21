Песков посоветовал спросить у военных

21 ноября 2024, 17:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Его слова передает ura.ru.

"Рекомендую обращаться к военным. Нечего сказать по этой теме", – прокомментировал Песков.

Утром 21 ноября СМИ начали писать, что Россия ударила межконтинентальной баллистической ракетой по территории Украины. Соответствующую информацию распространяли преимущественно украинские источники.

Ранее Песков раскрыл состояние защищенной линии между Россией и США.