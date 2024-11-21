НОВОСТИПолитика

Кремль ответил на слухи об ударе по Украине межконтинентальной баллистической ракетой

Песков посоветовал спросить у военных

21 ноября 2024, 17:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Его слова передает ura.ru.

"Рекомендую обращаться к военным. Нечего сказать по этой теме", – прокомментировал Песков.

Утром 21 ноября СМИ начали писать, что Россия ударила межконтинентальной баллистической ракетой по территории Украины. Соответствующую информацию распространяли преимущественно украинские источники.

Ранее Песков раскрыл состояние защищенной линии между Россией и США.

Призывники на плацу / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Песков объяснил приказ Путина об увеличении численности армии ростом числа угроз

Он отметил враждебную обстановку на западных рубежах и нестабильность на восточных
НОВОСТИПолитика
СВО Политика украина Дмитрий Песков

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:17:03 21-11-2024

Интересно, они намëк поняли?))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:39:40 21-11-2024

Слухи?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:34:34 22-11-2024

что толку ронять такую ракету на южмаш? надо на брюссель,а потом сказать,что с курса сбилась,микросхем то не дают ...

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров