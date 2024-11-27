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В Барнауле пьяный пассажир автобуса угрожал убийством женщинам

Конфликт случился в маршрутке № 51

27 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Злой пассажир / Фото: "Инцидент Барнаул"
Злой пассажир / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле пьяный пассажир автобуса нагрубил и угрожал двум женщинам, сообщает "Инцидент Барнаул".

Все случилось в салоне маршрутки № 51 утром 27 ноября. 

"Пьяный неадекватный мужчина обозвал и изматерил двух женщин-пассажирок. Кричал, что он убийца. [И что] едет на суд и сейчас достанет нож и всех зарежет", – рассказала очевидица произошедшего.

Ранее в Барнауле в автобусе № 53 пьяная девушка читала матерный рэп и ударила пассажирку в ответ на замечание.

Барнаул автобусы конфликт

Комментарии 9

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Гость

12:18:15 27-11-2024

Лошадь пьяная! Нашел бы здорового мужика и его обматерил.

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Гость

12:20:38 27-11-2024

Как говорил Мик Джаггер: "Ехать трезвым в автобусе - это не тоже самое, что ехать пьяным в автобусе".

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Гость

12:23:19 27-11-2024

А где действия водителя?

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Гость

13:17:04 27-11-2024

Гость (12:23:19 27-11-2024) А где действия водителя?... Кондуктор, нажми на тормоза!

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Гость

13:42:41 27-11-2024

Гость (12:23:19 27-11-2024) А где действия водителя?... А где действия водителя?. --- в смысле, где действия полиции?

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Гость

13:42:15 27-11-2024

А кнопка???? Почему кондуктор с водилой не нажал на кнопку???? Приехали бы дяди из ОМОНА и научили мужика говорить спасибо пожалуста и делать раз

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Гость

16:04:49 28-11-2024

Гость (13:42:15 27-11-2024) А кнопка???? Почему кондуктор с водилой не нажал на кнопку??... Какая кнопка, какой кондуктор, это газель, нет ни того ни другого.

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Гость

13:42:29 27-11-2024

Сейчас примешь действия и будешь потом сидеть за этого утырка, это раньше можно было, а сейчас все в камерах еще и пассажиры тебя снимут на телефон, законы такие что будешь не виновен только если тебя убьют.

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Гость

15:28:40 27-11-2024

112, фото, заявление. оспади, чо как беззащитные лани-то?!

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