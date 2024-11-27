В Барнауле пьяный пассажир автобуса угрожал убийством женщинам
Конфликт случился в маршрутке № 51
27 ноября 2024, 12:10, ИА Амител
Злой пассажир / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле пьяный пассажир автобуса нагрубил и угрожал двум женщинам, сообщает "Инцидент Барнаул".
Все случилось в салоне маршрутки № 51 утром 27 ноября.
"Пьяный неадекватный мужчина обозвал и изматерил двух женщин-пассажирок. Кричал, что он убийца. [И что] едет на суд и сейчас достанет нож и всех зарежет", – рассказала очевидица произошедшего.
Ранее в Барнауле в автобусе № 53 пьяная девушка читала матерный рэп и ударила пассажирку в ответ на замечание.
12:18:15 27-11-2024
Лошадь пьяная! Нашел бы здорового мужика и его обматерил.
12:20:38 27-11-2024
Как говорил Мик Джаггер: "Ехать трезвым в автобусе - это не тоже самое, что ехать пьяным в автобусе".
12:23:19 27-11-2024
А где действия водителя?
13:17:04 27-11-2024
Гость (12:23:19 27-11-2024) А где действия водителя?... Кондуктор, нажми на тормоза!
13:42:41 27-11-2024
Гость (12:23:19 27-11-2024) А где действия водителя?... А где действия водителя?. --- в смысле, где действия полиции?
13:42:15 27-11-2024
А кнопка???? Почему кондуктор с водилой не нажал на кнопку???? Приехали бы дяди из ОМОНА и научили мужика говорить спасибо пожалуста и делать раз
16:04:49 28-11-2024
Гость (13:42:15 27-11-2024) А кнопка???? Почему кондуктор с водилой не нажал на кнопку??... Какая кнопка, какой кондуктор, это газель, нет ни того ни другого.
13:42:29 27-11-2024
Сейчас примешь действия и будешь потом сидеть за этого утырка, это раньше можно было, а сейчас все в камерах еще и пассажиры тебя снимут на телефон, законы такие что будешь не виновен только если тебя убьют.
15:28:40 27-11-2024
112, фото, заявление. оспади, чо как беззащитные лани-то?!