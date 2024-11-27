В Барнауле пьяный пассажир автобуса угрожал убийством женщинам

В Барнауле пьяный пассажир автобуса нагрубил и угрожал двум женщинам, сообщает "Инцидент Барнаул".

Все случилось в салоне маршрутки № 51 утром 27 ноября.

"Пьяный неадекватный мужчина обозвал и изматерил двух женщин-пассажирок. Кричал, что он убийца. [И что] едет на суд и сейчас достанет нож и всех зарежет", – рассказала очевидица произошедшего.