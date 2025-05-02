Это связано с ужесточением правил, касающихся иноагентов

02 мая 2025, 21:15, ИА Амител

Кристина Орбакайте / Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС

Певице Кристине Орбакайте вскоре могут запретить въезд в РФ, заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с ura.ru.

"Предполагаю, что Кристине уже в ближайшее время запретят въезжать в РФ. С завтрашнего дня ужесточают правила, касающиеся иноагентов. А ее так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию", – сказал он.

Накануне Кристине Орбакайте закрыли въезд в Латвию, где она должна была отыграть несколько концертов. Причиной стало выступление певицы в Крыму.

Напомним, с 2 мая в России вступает в силу указ президента Владимира Путина о расширении оснований для признания иностранным агентом. Теперь иноагентами будут признавать граждан, содействующих в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против безопасности РФ. Это будет касаться и граждан, поддерживающих аналогичные решения иностранных органов власти.