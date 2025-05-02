Кристине Орбакайте могут запретить въезд в РФ
Это связано с ужесточением правил, касающихся иноагентов
02 мая 2025, 21:15, ИА Амител
Певице Кристине Орбакайте вскоре могут запретить въезд в РФ, заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с ura.ru.
"Предполагаю, что Кристине уже в ближайшее время запретят въезжать в РФ. С завтрашнего дня ужесточают правила, касающиеся иноагентов. А ее так называемый отчим как раз иноагент, да и она сама выражает неоднозначную позицию", – сказал он.
Накануне Кристине Орбакайте закрыли въезд в Латвию, где она должна была отыграть несколько концертов. Причиной стало выступление певицы в Крыму.
Напомним, с 2 мая в России вступает в силу указ президента Владимира Путина о расширении оснований для признания иностранным агентом. Теперь иноагентами будут признавать граждан, содействующих в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против безопасности РФ. Это будет касаться и граждан, поддерживающих аналогичные решения иностранных органов власти.
21:39:38 02-05-2025
ообаце...она-то чем виновата?? обычная актеришка, поет пляшет. Не соображает - так и не лезет в те сферы, в которых не профессионал
21:55:25 02-05-2025
Гость (21:39:38 02-05-2025) ообаце...она-то чем виновата?? обычная актеришка, поет пляше... Всё же понятно: ее так называемый отчим как раз иноагент
22:00:32 02-05-2025
Гость (21:55:25 02-05-2025) Всё же понятно: ее так называемый отчим как раз иноагент... Она старше Максимки Алкиного на 5 лет. Ей этот "отчим" в пуп не уперся.
12:26:15 04-05-2025
Гость (21:39:38 02-05-2025) ообаце...она-то чем виновата?? обычная актеришка, поет пляше... Соглашусь. Дворцов размечтался. Не за что ей запрещать въезд. Ничего плохого не сделаоа, не сказала. Живет обычной жизнью, работает, даже не пиарится. Дочь своих родителей, ну так их не выбирают.
21:53:59 02-05-2025
не думаю что расстроится...
07:00:08 03-05-2025
Остались только Бабкина и Терешкова
14:32:14 03-05-2025
Все иностранные агенты с недвижимостью и капиталами за рубежом, сидят в Москве. И даже известны по именам.