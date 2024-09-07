Критик Вадим Климов ответил солисту барнаульской группы "Комната культуры"

Лидер коллектива Женя Трофимов ранее упрекнул критика в том, что он в своей колонке упомянул альбом, автором которого он не является

07 сентября 2024, 21:00, ИА Амител

Вадим Климов / Фото: Алтайский краевой театр драмы

Арт-критик Вадим Климов ответил на обвинения, что он причислил к творчеству солиста группы "Комната культуры" Жени Трофимова альбом другого автора.

В своей недавней колонке для ИА "Атмосфера" Климов написал, что ему не нравится музыка коллектива, сравнил его с "Ласковым маем" и, помимо прочего, упомянул альбом "Ихний панк", который написал другой Евгений Трофимов. "У Жени Трофимова давняя нереализованная жажда свободы "Ихнего панка". А с "Комнатой культуры" у него осознанное попадание в струю общего мычания", – утверждал Климов.

Словами критика возмутились барнаульцы и поклонники "Комнаты культуры", а сам лидер коллектива Женя Трофимов заявил, что Климов "приписал" ему альбом другого исполнителя.

Страница автора альбома "Ихний панк" Евгения Трофимова в "Яндекс Музыке"

В беседе с amic.ru Вадим Климов прокомментировал ситуацию, а также сказал, что его позиция по отношению к "Комнате культуры" не изменилась.

"Специально прослушав все, что есть в интернет группы "Комната культуры", я посмотрел, что еще есть в репертуаре у вокалиста этой группы. Нашел альбом "Ихний панк". Меня удивило творческое разнообразие. Альбом вышел в 2018 году и везде говорится, что это Евгений Трофимов. Да, я упоминаю его в тексте. Но это не главное. Главное, что группа "Комната культуры" это новый виток условного "Ласкового мая". С очень жалостливыми текстами про несчастную любовь, исполненными в стиле сиротских песен. Мне не нравится такая музыка, не нравится стиль и манера исполнения. Я нахожу ее корни в дворовой песне. Так поют музыкально не образованные подростки. А Женя Трофимов учился в музыкальной школе", – рассказал он.

Также критик признался, что ему не нравится название "Комната культуры", а у него самого другие музыкальные предпочтения.