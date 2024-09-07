Критик Вадим Климов ответил солисту барнаульской группы "Комната культуры"
Лидер коллектива Женя Трофимов ранее упрекнул критика в том, что он в своей колонке упомянул альбом, автором которого он не является
07 сентября 2024, 21:00, ИА Амител
Арт-критик Вадим Климов ответил на обвинения, что он причислил к творчеству солиста группы "Комната культуры" Жени Трофимова альбом другого автора.
В своей недавней колонке для ИА "Атмосфера" Климов написал, что ему не нравится музыка коллектива, сравнил его с "Ласковым маем" и, помимо прочего, упомянул альбом "Ихний панк", который написал другой Евгений Трофимов. "У Жени Трофимова давняя нереализованная жажда свободы "Ихнего панка". А с "Комнатой культуры" у него осознанное попадание в струю общего мычания", – утверждал Климов.
Словами критика возмутились барнаульцы и поклонники "Комнаты культуры", а сам лидер коллектива Женя Трофимов заявил, что Климов "приписал" ему альбом другого исполнителя.
В беседе с amic.ru Вадим Климов прокомментировал ситуацию, а также сказал, что его позиция по отношению к "Комнате культуры" не изменилась.
"Специально прослушав все, что есть в интернет группы "Комната культуры", я посмотрел, что еще есть в репертуаре у вокалиста этой группы. Нашел альбом "Ихний панк". Меня удивило творческое разнообразие. Альбом вышел в 2018 году и везде говорится, что это Евгений Трофимов. Да, я упоминаю его в тексте. Но это не главное. Главное, что группа "Комната культуры" это новый виток условного "Ласкового мая". С очень жалостливыми текстами про несчастную любовь, исполненными в стиле сиротских песен. Мне не нравится такая музыка, не нравится стиль и манера исполнения. Я нахожу ее корни в дворовой песне. Так поют музыкально не образованные подростки. А Женя Трофимов учился в музыкальной школе", – рассказал он.
Также критик признался, что ему не нравится название "Комната культуры", а у него самого другие музыкальные предпочтения.
"Если альбом "Ихний панк" – не музыка этого Жени Трофимова, а другого Евгения Трофимова, то пусть авторы чистят интернет и следят за информацией, которая распространяется в Сети. Например, я знаю писателя Вадима Климова, и это не я. Нас часто путают", – заключил он.
21:06:40 07-09-2024
так и не понял в чём ...
Ну есть критик в городе...
Ну не понравилась/понравилась ему музыка...
Ну сравнил её с ...
21:30:30 07-09-2024
Шинник (21:06:40 07-09-2024) Ну сравнил её с ... а у ... забурлило. видимо дрожжей закинул.
21:18:55 07-09-2024
кто такой Климов?
21:47:43 07-09-2024
Гость (21:18:55 07-09-2024) кто такой Климов?...
Что такое комната культуры?
22:02:42 07-09-2024
Гость (21:47:43 07-09-2024) Что такое комната культуры?... Комнату культуры знаю, кто такой Климов?
15:50:46 08-09-2024
Гость (22:02:42 07-09-2024) Комнату культуры знаю, кто такой Климов?... Яндекс вам в помощь Спроси у него Вадим Климов арт критик. Можешь книги купить.
22:08:10 07-09-2024
Гость (21:47:43 07-09-2024) Что такое комната культуры?... Климов залогинься
21:41:29 07-09-2024
Перестаньте публиковать. Ни группа, ни критик - Не интересны
21:42:42 07-09-2024
А кто такая "Комната культуры"? Из-за чего сыр-бор? Один экз. неизвестен, другой - так же...
22:32:16 07-09-2024
Стоп.
А почему этот в шарфе похож на Троцкого?
Подозреваю.
22:50:18 07-09-2024
Звезду словили ребятки, немного приземлили, они обиделись
23:33:47 07-09-2024
Так если не публиковать, так и будут неизвестными. В этом суть мелькания и упоминания по любому случаю.
00:08:47 08-09-2024
Комната культуры и их менеджер(ы) просто перевозбудились от критики своего творчества
00:11:22 08-09-2024
Да тихо вы!
Тут светская тусня, в кое то веки в нашем болоте зарождается...! А вы...
08:12:19 10-09-2024
Гость (00:11:22 08-09-2024) Да тихо вы! Тут светская тусня, в кое то веки в нашем бо... Лучший комментарий по теме щитаю)))
09:21:42 08-09-2024
Ну так чо? Ихний панк, это тот или не тот Женя Трофимов? Требую продолжение скандала!
15:53:40 08-09-2024
Некоторые комментарии просто смешно читать. Особенно "в защиту группы".)))) Если с музыкальной точки зрения смотреть, то... обыкновенная российская попса в самом плохом смысле. Мало того, просто одноразовая. Даже упомянутый "Ласковый май" намного опережает своим качеством. Кстати, проверено временем.)))) Тут даже и "100 грамм на грудь", чтобы послушать эту группу/солиста, не поможет.)))))))))
18:32:01 08-09-2024
Нормальная группа. Для провинции вообще пушка. Клип на последнюю песню с видами Барнаула очень понравился.
10:15:28 09-09-2024
...Ребята творят что-то и то ладно...Вопрос в названии. Присутствие в названии слова "культура" располагает к несколько другому направлению... Но и тут у нас полно прецедентов... Вот некоторые называются "Единой Россией", хотя не понятно с кем они единятся и зачастую вообще какое они имеют отношение к России... Так что пусть играют... Барнаул будет шире известен.
12:15:32 09-09-2024
Как только в мире заговорили о "Комнате культуры" (сокращённо "КомКуль"), Роберт Фрипп разбил гитару и распустил свою Лигу, Тони Левин сбрил усы и подрался с Джоном Патитуччи в споре о том, насколько это вот всё гениально. Компании Sony, Virgin, Parlofone, Bronze, Chrysalis и CBS послали в Барнаул своих соглядатаев, чтобы заранее быть готовыми к подписанию контрактов. Вадима Климова решено устранить, подкинув ему коноплю, завёрнутую в газеты "Молодёжь Алтая", "Алтайская правда" и "Пионерская зорька". Всё только начинается! Вадик, берегись, по твоему следу идут...