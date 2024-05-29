Круизы по сибирским рекам. Доберется ли новый тренд в туризме до Барнаула?

Искушенным туристам уже предлагают "разведэкспедицию класса люкс"

29 мая 2024, 07:00, ИА Амител

Река в Сибири / Фото: unsplash.com

Отправиться в круиз по сибирским рекам – один из трендов в туризме. Путешествием на лайнере по Черному или Средиземному морю уже не удивить искушенных путешественников, а потому сегодня им предлагают "разведэкспедицию класса люкс" – отправиться покорять неизведанную Сибирь, но при этом с комфортом.

Как сообщает Business FM* Барнаул, в июне 2023 года по водам Оби и Иртыша впервые прошел теплоход "Северная сказка". Его владельцем выступает компания "Созвездие". По ее данным, это единственный трехпалубный теплоход для путешествий по двум сибирским рекам. Странствие от Новосибирска до Тобольска занимает 17 дней и тянется по воде на 3000 километров. Пассажирам обещают региональные изюминки: экскурсии в местах захода в порт, погружение в традиции сибирской земли и блюда местной кухни.

Регулярные круизы по Оби и Иртышу запустили впервые за 30 лет. В компании по продажам путешествий "Инфофлот" такое "водное" покорение Сибири считают новой эрой круизов, заявил пиар-менеджер Андрей Перфилов.

"Сибирь – это изначально очень важный транспортный регион. Водные перевозки в нем были с момента появления городов, промышленных центров и прочего, но есть все-таки разница между тем, что такое транспортная перевозка по воде и круиз. Круиз – это в первую очередь сервис. Это про такие места, куда ты просто так не доберешься, но при этом не без комфорта. И развитие именно с круизной точки зрения будет во многом связано с развитием сферы в стране в целом, потому что сейчас строятся новые теплоходы, реки приводятся в порядок, реставрируются старые причалы. Растет рынок и растет Сибирь", – заявил он.

Новый маршрут пополнил список аналогичных путешествий: по Енисею, Лене и Байкалу. До пандемии они были ориентированы на иностранных туристов, но при новой конъюнктуре рынка теплоходы стали пользоваться спросом и среди россиян. Рейсов уже запланировано больше, чем в прошлом году. Кроме того, продаются билеты на 2025 год.

Загрузка "Северной сказки" – не 100%, но и кейс этот для туризма новый, к тому же дорогостоящий. Судно перегоняли из средней полосы России через Баренцево море, меняли техническую "начинку", полностью перестраивали каюты. Половина стоимости билета – это топливо, которое за два года сильно подорожало. Так что компании, занимающиеся развитием сибирских круизов, называют их долгосрочной инвестицией.

Однако Барнаул пока остается точкой внекруизной. В компании пояснили, что "Северная сказка" физически не может ходить до Барнаула – габариты не позволяют. Правда, руководитель Барнаульского речпорта Александр Крук с этим не согласен. По его словам, в июне и июле воды возле города достаточно.

Эксперт напомнил, что до 2000-х годов к столице края и даже к Бийску приходили многопалубные суда. Тогда речным вокзалом владело Западно-Сибирское речное пароходство. А из Барнаула ходило судно на воздушной подушке – возило туристов до Турочака, где они пересаживались на автобус и так добирались до Телецкого озера. Но в те времена топливо было дешевым: от 5 до 20 копеек за литр, подчеркивается Крук, а сейчас тонну берут за 70-80 тысяч. Да и на суда цены "кусаются" не меньше.

"Нам предложения-то идут: "Давайте, закажите у нас корабли". Ну вот корабль типа "Москвы" нашей – где-то 150-200 млн. А корабль типа 305-го проекта сейчас стоит порядка миллиарда. По нашим техническим правилам судно должно работать 25 лет, потом его списывают. У нас уже пошел второй срок, но за 25 лет ни одно судно еще не окупилось", – сказал Крук.

Поэтому пока Барнаульский речпорт обходится ремонтами имеющихся "Москв", как их ласково зовет Крук. В следующем году задействуют на маршрутах резервную "Москву-167".

Тем не менее речной туризм понемногу развивается в регионах. Например, компания "Речфлот" запустит межрегиональный круиз по Оби из Новосибирска. Для этих целей модернизируют одноименный теплоход "Новосибирск". Пассажиры увидят Караканский бор в селе Завьялово, познакомятся с зодчеством Томска и даже отправятся в наш алтайский Камень-на-Оби. Рейсы откроются в 2025 году.

* Business FM ("Бизнес ФМ")