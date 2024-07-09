Крупные пробки образовались в Барнауле в обед 9 июля
Самые крупные заторы — на проспекте Строителей и шоссе Ленточный бор
09 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Пробки в Барнауле днем 9 июля / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле днем 9 июля достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы – на проспекте Строителей и шоссе Ленточный бор. Также проблемы с движением транспорта наблюдаются на Власихинской, Челюскинцев, Павловском тракте и проспекте Ленина и Красноармейском.
На улицах города тем временем не прекращается дождь. По прогнозу синоптиков, сегодня также возможны ливень, гроза и град.
13:15:35 09-07-2024
Не пробки, а очереди на умные светофоры.
13:24:18 09-07-2024
На Партизанской море, на Челюскинцев река
13:24:23 09-07-2024
Там регулирова нужно . Светофор отказал.
14:58:34 09-07-2024
во всем виноват обед - ненужная ретроградная привычка.