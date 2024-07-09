Крупные пробки образовались в Барнауле в обед 9 июля

Самые крупные заторы — на проспекте Строителей и шоссе Ленточный бор

09 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле днем 9 июля / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле днем 9 июля достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы – на проспекте Строителей и шоссе Ленточный бор. Также проблемы с движением транспорта наблюдаются на Власихинской, Челюскинцев, Павловском тракте и проспекте Ленина и Красноармейском.

На улицах города тем временем не прекращается дождь. По прогнозу синоптиков, сегодня также возможны ливень, гроза и град.