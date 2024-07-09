Власти Барнаула рассказали, как улучшить ситуацию с затоплением улиц после дождей
Действующая система ливневой канализации исправна, но осадков выпадает больше нормы
09 июля 2024, 12:31, ИА Амител
В Барнауле построят дополнительную сеть ливневой канализации, рассказал председатель комитета администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. Об этом сообщают "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.
"На текущий момент проектируется дополнительная сеть ливневой канализации в Индустриальном районе – от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию", – отметил Ведяшкин.
Напомним, в минувшие выходные в Барнауле после ливня затопило улицы Попова, Малахова, Антона Петрова и Павловский тракт. Кроме того, действующая система ливневой канализации не справилась с дождями вечером 8 июля и ночью 9 июля.
Ранее сообщалось, что в Барнауле построят более километра ливневой канализации вдоль Павловского тракта.
12:39:38 09-07-2024
Действующая система ливневой канализации исправна...
Только её, практически, нигде нет.
12:56:05 09-07-2024
Ситуацию с ливневкани не нужно улучшать, просто необходимо сразу все по ГОСТам строить.
12:58:19 09-07-2024
опять закопают несколько миллионов в землю . а потом скажут что очень много дождей !
13:18:23 09-07-2024
Антона Петрова тоже заколебала уже
13:22:21 09-07-2024
На Красноармейский Гоголя фонтан из канализационных люков
13:26:05 09-07-2024
Про Партизанскую не пишут, а там море местами 50-70см глубина, машины тонут
13:33:46 09-07-2024
русло улиц нужно углубить - вода быстрее уйдет.
14:03:46 09-07-2024
Надо не рассказывать, а делать. У нас что, комитет СКАЗИТЕЛЕЙ в Барнауле??? Ответ, конечно, оригинален - потому что осадков много выпало. Так если осадков мало, то вода в грунт впитает сама. Про ливнёвки рассказывают, про общественный транспорт рассказывают, про высокие зарплаты рассказывают - мы что в сказке живём? Сделайте Валерию Ведяшкину зарплату на уровне МРОТ и планируйте повышение этой зарплаты в течение 5-10 лет до 30 000 руб., как нам обещали. Не желает, то всем комитетов в Бодайбо на повышение квалификации.
14:53:18 09-07-2024
Гость (14:03:46 09-07-2024) Надо не рассказывать, а делать. У нас что, комитет СКАЗИТЕЛЕ... Про Бодайбу даже загуглил, очень интересно, но все равно ничего не понятно.
14:05:15 09-07-2024
нужно просто запретить осадки
14:19:26 09-07-2024
гость (14:05:15 09-07-2024) нужно просто запретить осадки... а помидоры как поливать?
14:32:08 09-07-2024
Гость (13:26:05 09-07-2024) Про Партизанскую не пишут, а там море местами 50-70см глубин... Это Титикака
14:33:58 09-07-2024
классический выход - сточная канава вдоль дороги. И дешево и сердито и мусор туда бросать можно будет
ее всегда делали начиная в 8 века. Работает надежно
18:47:34 09-07-2024
Сложно. Очень сложно понять комментаторам с зарплатой 23000 устройство ливневки. Сопоставить с количеством осадков. Магия вне Хогвартса
23:37:42 09-07-2024
Гость (18:47:34 09-07-2024) Сложно. Очень сложно понять комментаторам с зарплатой 23000 ... Сопоставь количество осадков с диаметром потребной трубы, если по дорогам просто реки текли. .
11:46:05 10-07-2024
Да никто ничего не будет делать, потрепятся опять и все.
13:25:05 10-07-2024
8 числа переходила Строителей в районе Деповской, напротив МРа, примерно через минут 20 после начала дождя, глубина была около 20-25 см. и это был не ливень, а обычный дождь.
что там с работающими ливневками, м?