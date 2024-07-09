НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула рассказали, как улучшить ситуацию с затоплением улиц после дождей

Действующая система ливневой канализации исправна, но осадков выпадает больше нормы

09 июля 2024, 12:31, ИА Амител

В Барнауле построят дополнительную сеть ливневой канализации, рассказал председатель комитета администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. Об этом сообщают "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.

"На текущий момент проектируется дополнительная сеть ливневой канализации в Индустриальном районе – от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию", – отметил Ведяшкин. 

Напомним, в минувшие выходные в Барнауле после ливня затопило улицы Попова, Малахова, Антона Петрова и Павловский тракт. Кроме того, действующая система ливневой канализации не справилась с дождями вечером 8 июля и ночью 9 июля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле построят более километра ливневой канализации вдоль Павловского тракта.

Ливень в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество
Барнаул дожди

Комментарии 17

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Гость

12:39:38 09-07-2024

Действующая система ливневой канализации исправна...
Только её, практически, нигде нет.

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гость

12:56:05 09-07-2024

Ситуацию с ливневкани не нужно улучшать, просто необходимо сразу все по ГОСТам строить.

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Гость

12:58:19 09-07-2024

опять закопают несколько миллионов в землю . а потом скажут что очень много дождей !

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Гость

13:18:23 09-07-2024

Антона Петрова тоже заколебала уже

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Гость

13:22:21 09-07-2024

На Красноармейский Гоголя фонтан из канализационных люков

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Гость

13:26:05 09-07-2024

Про Партизанскую не пишут, а там море местами 50-70см глубина, машины тонут

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Мусик

13:33:46 09-07-2024

русло улиц нужно углубить - вода быстрее уйдет.

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Гость

14:03:46 09-07-2024

Надо не рассказывать, а делать. У нас что, комитет СКАЗИТЕЛЕЙ в Барнауле??? Ответ, конечно, оригинален - потому что осадков много выпало. Так если осадков мало, то вода в грунт впитает сама. Про ливнёвки рассказывают, про общественный транспорт рассказывают, про высокие зарплаты рассказывают - мы что в сказке живём? Сделайте Валерию Ведяшкину зарплату на уровне МРОТ и планируйте повышение этой зарплаты в течение 5-10 лет до 30 000 руб., как нам обещали. Не желает, то всем комитетов в Бодайбо на повышение квалификации.

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Гость

14:53:18 09-07-2024

Гость (14:03:46 09-07-2024) Надо не рассказывать, а делать. У нас что, комитет СКАЗИТЕЛЕ... Про Бодайбу даже загуглил, очень интересно, но все равно ничего не понятно.

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гость

14:05:15 09-07-2024

нужно просто запретить осадки

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Мусик

14:19:26 09-07-2024

гость (14:05:15 09-07-2024) нужно просто запретить осадки... а помидоры как поливать?

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Гость

14:32:08 09-07-2024

Гость (13:26:05 09-07-2024) Про Партизанскую не пишут, а там море местами 50-70см глубин... Это Титикака

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Гость

14:33:58 09-07-2024

классический выход - сточная канава вдоль дороги. И дешево и сердито и мусор туда бросать можно будет
ее всегда делали начиная в 8 века. Работает надежно

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Гость

18:47:34 09-07-2024

Сложно. Очень сложно понять комментаторам с зарплатой 23000 устройство ливневки. Сопоставить с количеством осадков. Магия вне Хогвартса

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Гость

23:37:42 09-07-2024

Гость (18:47:34 09-07-2024) Сложно. Очень сложно понять комментаторам с зарплатой 23000 ... Сопоставь количество осадков с диаметром потребной трубы, если по дорогам просто реки текли. .

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Гость

11:46:05 10-07-2024

Да никто ничего не будет делать, потрепятся опять и все.

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Элен без ребят

13:25:05 10-07-2024

8 числа переходила Строителей в районе Деповской, напротив МРа, примерно через минут 20 после начала дождя, глубина была около 20-25 см. и это был не ливень, а обычный дождь.
что там с работающими ливневками, м?

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