Власти Барнаула рассказали, как улучшить ситуацию с затоплением улиц после дождей

Действующая система ливневой канализации исправна, но осадков выпадает больше нормы

09 июля 2024, 12:31, ИА Амител

В Барнауле построят дополнительную сеть ливневой канализации, рассказал председатель комитета администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. Об этом сообщают "Вести Алтай" в своем Telegram-канале.

"На текущий момент проектируется дополнительная сеть ливневой канализации в Индустриальном районе – от Солнечной Поляны до улицы Попова вдоль Павловского тракта, которая поможет улучшить ситуацию", – отметил Ведяшкин.

Напомним, в минувшие выходные в Барнауле после ливня затопило улицы Попова, Малахова, Антона Петрова и Павловский тракт. Кроме того, действующая система ливневой канализации не справилась с дождями вечером 8 июля и ночью 9 июля.

Ранее сообщалось, что в Барнауле построят более километра ливневой канализации вдоль Павловского тракта.