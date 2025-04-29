Крупный пожар на 350 "квадратах" произошел в Барнауле

Из-за сильного ветра спасатели не смогли сразу справиться с возгоранием в частном доме, огонь перекинулся на соседнее строение

29 апреля 2025, 18:11, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на улице Зеленая Поляна загорелся частный жилой дом. Как сообщает МЧС Алтайского края, огонь перекинулся на соседнее строение, пожару присвоили второй ранг сложности.

Все успели выйти из дома. Изначально сообщалось, что на месте работают семь пожарных расчетов – более 40 спасателей. Позже в МЧС уточнили, что число огнеборцев увеличивают.

Возгорание удалось локализовать на площади порядка 350 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из опасной зоны шесть газовых баллонов.

"Работу пожарных осложнял сильный ветер, огонь стремительно распространялся по деревянным конструкциям. Своевременное реагирование и эффективная работа позволили остановить огонь. В результате случившегося повреждены частный дом и надворные постройки", – говорится в сообщении.

Никто из горожан не пострадал. Дальнейшего перехода огня пожарные не допустили.

Ранее в Новоалтайске сгорел двухквартирный частный дом из-за короткого замыкания.