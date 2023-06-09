Крупный пожар произошел в частном секторе Барнаула

Пострадавших нет

09 июня 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле произошёл пожар в частном доме в проезде Шангина – это между улицами Никитина и Короленко.

Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров, на месте задействовали 19 человек и пять автоцистерн.

Пострадавших нет. Причина случившегося уточняется.

Ранее сообщили, что площадь лесного пожара в Егорьевском районе превысила пять тысяч гектаров.