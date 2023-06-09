Крупный пожар произошел в частном секторе Барнаула
Пострадавших нет
09 июня 2023, 19:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле произошёл пожар в частном доме в проезде Шангина – это между улицами Никитина и Короленко.
Как рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров, на месте задействовали 19 человек и пять автоцистерн.
Пострадавших нет. Причина случившегося уточняется.
Ранее сообщили, что площадь лесного пожара в Егорьевском районе превысила пять тысяч гектаров.
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