Крупный пожар в алтайском селе уничтожил автомобиль и повредил постройки
Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования
03 июля 2026, 11:08, ИА Амител
В селе Баево Алтайского края днем 2 июля произошел пожар на территории частного домовладения. Огонь уничтожил автомобиль и повредил несколько надворных построек.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первого пожарного подразделения пламя охватило хозяйственные постройки. Площадь возгорания превысила 80 квадратных метров.
В результате пожара были уничтожены легковой автомобиль и кровля одного из строений. Кроме того, огонь повредил стены, потолочные перекрытия и находившееся в надворных постройках имущество.
К ликвидации возгорания привлекались пять сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Комментарии 0