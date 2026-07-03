Крупный пожар в алтайском селе уничтожил автомобиль и повредил постройки

Причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования

03 июля 2026, 11:08, ИА Амител

Пожарные / Пожар / Частный дом / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В селе Баево Алтайского края днем 2 июля произошел пожар на территории частного домовладения. Огонь уничтожил автомобиль и повредил несколько надворных построек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, к моменту прибытия первого пожарного подразделения пламя охватило хозяйственные постройки. Площадь возгорания превысила 80 квадратных метров.

В результате пожара были уничтожены легковой автомобиль и кровля одного из строений. Кроме того, огонь повредил стены, потолочные перекрытия и находившееся в надворных постройках имущество.

К ликвидации возгорания привлекались пять сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.