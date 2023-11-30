Дом построят в окружении частного сектора, многоквартирных домов, общественных зданий и учебных корпусов

30 ноября 2023, 10:30, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 161 / Фото: творческая мастерская "Призма"

Десятиэтажный дом на 43 квартиры возведут на месте частных домов на ул. Папанинцев, 161 (пересечение с пер. Ядринцева), напротив Центрального районного суда. Двор ЖК сделают приподнятым: сверху будут площадки отдыха и спорта, внизу – двухуровневый паркинг. Проект здания представили на градсовете 29 ноября.

"Легкий и свежий"

Площадь участка, на котором построят многоквартирник, составляет 12 соток. Его сформировали после выкупа и сноса частных домов. Площадку планирует осваивать застройщик "Северное сияние", связанный с компанией "Созидание" Сергея Демина. Проект ЖК подготовила мастерская "Призма".

Десятиэтажный дом будет клубного типа: в нем всего 43 квартиры, рассчитанные на 73 жителя. На каждом этаже архитекторы расположили по пять квартир. Лишь на последнем уровне будет три квартиры, две из них крупногабаритные, с большими верандами.

Первый этаж дома отдан под помещения общественного назначения. Вход в них предусмотрен с ул. Папанинцев. А вот попасть в дом можно будет только со двора.

Чтобы обыграть большой перепад рельефа на участке, архитекторы сделали двухуровневый паркинг. Въезд него предусмотрен со стороны небольшого проулка.

Раньше его использовали для проезда и прохода к двухэтажке по ул. Папанинцев, 159а. Сейчас это аварийное здание расселено и ожидает сноса.

По словам руководителя "Призмы" Натальи Кан, которая защищала проект, застройщик отдал часть участка, чтобы расширить проезд и сделать его двухполосным.

"Во дворе размещены площадки для игр детей, тихого отдыха, спортивные зоны. Выполнено благоустройство с помощью озеленения, мощения и различных покрытий. Мусорные контейнеры будут расположены во встроенных в гараж помещениях", – отметила Кан.

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 161 / Фото: творческая мастерская "Призма"

Дом построят по монолитной технологии, отделка – декоративная штукатурка молочно-белого цвета с использованием ярких бордовых акцентов в цвет окружающей застройки. Первый этаж дома и гаражную часть отделают кирпичом.

"Активный цвет перекликается с окружающей застройкой – напротив девятиэтажный дом, здание суда. А молочный цвет создает ощущение легкости и свежести", – отметил архитектор.

Закрытая территория

Отсутствие во дворе дома проездов для транспорта (включая спецтехнику) члены градсовета раскритиковали. По мнению главного архитектора "Алтайгражданпроекта" Евгения Башкирова, это решение неудобно для жителей: оно осложняет доставку крупногабаритных грузов до квартир и делает невозможным проезд скорой помощи и пожарных машин.

Наталья Кан отметила, что теоретически транспорт может попасть во двор: для этого сделают усиленное покрытие территории дома.

"Заказчик поставил жесткое условие: никакие "бытовые" автомобили во двор не запускать. У нас разразилась дискуссия по этому поводу. Он сказал, что живет в таком доме и это очень удобно", – ответил докладчик.

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 161 / Фото: творческая мастерская "Призма"

Архитектор Владимир Золотов обратил внимание, что детские площадки расположены ближе к общественным зданиям, чем разрешают нормативы. Наталья Кан подтвердила это нарушение.

"Спортивные площадки находятся на нормативном расстоянии, а площадки отдыха – несколько ближе. Мы все пребываем в стесненных условиях застройки, и нормативные расстояния не всегда удается соблюсти. На торец выходят балконы, которые стеклятся стеклопакетом, что сыграют положительную роль в шумоизоляции от площадок", – заметила она.

Будущее квартала

Обсудили члены градсовета и перспективы застройки ул. Папанинцев. Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников отметил, что микрорайон сформирован давно и были разные варианты по формированию южной стороны улицы.

"В разное время разные объекты предлагали, и непонятно, что будет в итоге. Есть сейчас какое-то представление, что в конце концов получится по фронту застройки?" – спросил он.

"У меня есть представление. Я помню историю с ул. Папанинцев, когда она меняла красные линии, то расширяясь, то сужаясь. Существующие объекты, в том числе 17-этажный дом (ЖК "Димитровские горки" на пересечении ул. Папанинцев и пер. Ядринцева. – Прим. ред.) были ориентированы на широкую улицу Папанинцев. Сейчас микрорайон будет достраиваться периметрально. Рядом также появятся жилые дома", – ответила Наталья Кан.

Евгений Башкиров отметил, что сейчас застройка ул. Папанинцев ведется хаотично, без единого принципа.

"В этом (рассматриваемом. – Прим. ред.) проекте отметки двора подняты на уровень улицы. А уже построенный многоэтажный дом (ул. ​Папанинцев, 143, 145. – Прим. ред.) находится на нижних отметках. Возникает некоторый бардак: все дома на разных уровнях, хотя должны составлять единую застройку ул. Папанинцев", – заметил он.

Наталья Кан ответила, что это вопрос комплексного развития. Однако сейчас каждый застройщик и собственник участка локально решает свои задачи.

Несмотря на возникшие спорные вопросы, комиссия приняла проект, отметив, что архитектура ЖК выполнена со вкусом.