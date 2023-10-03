Застройщик не до конца завершил выкуп частных домов

03 октября 2023, 09:05, ИА Амител























Проект застройки ЖК на ул. Шевченко, 135 / Фото: ООО ПН "Новые технологии", ООО "Структура"

На ул. Шевченко, 135 (пересечение с пер. Ядринцева) построят 16-этажный дом. Он станет третьей многоэтажкой в небольшом квартале. Проект здания презентовал на градсовете архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что сейчас застройщик ведет переговоры с собственниками соседних частных домов, чтобы сделать в ЖК комфортную парковку и зеленую зону.

Закрытый двор

Работать на участке будет компания "Авангард", которая возвела дома на ул. Крупской, 118 и 124. Площадку под третий дом на ул. Шевченко уже начали готовить: девелопер снес ветхие строения, заканчивает выравнивание территории.

16-этажный дом будет Г-образным, двухсекционным, рассчитанным на 240 квартир и 333 человека. Предусмотрена зона общего пользования – парковая территория для отдыха жителей. Также в квартале будут площадки для детей и отдыха взрослого населения.

Участок застройки / Фото: ООО "Мастерская Золотова"

Для дома, по расчетам, достаточно 119 машино-мест. Однако их будет больше: только в двухъярусном подземном паркинге архитекторы разместили около 100 машино-мест.

"Парковки размещены вдоль красных линий и пер. Ядринцева. Ведутся разговоры об условиях выкупа площадки, где должна быть парковка. С ее появлением дом будет на 100% обеспечен парковочными местами", – отметил Владимир Золотов.

Двор будет без автотранспорта с возможностью проезда спецтехники. Первый этаж дома возможно использовать под предприятия общественного назначения.

План развития квартала / Фото: ООО "Структура"

Два варианта

Основная проблема, с которой столкнулись архитекторы, – обеспеченность социальными объектами. В квартале, ограниченном ул. Молодежной, Папанинцев, Челюскинцев и пер. Ядринцева, в утвержденном проекте планировки заложена школа на 550 мест. Однако пока планов на ее строительство нет. Поэтому застройщик вынужден искать места для детей ЖК в существующих образовательных организациях. "Взяты гарантийные письма нахождения мест в школах, садиках, медучреждениях", – отметил Владимир Золотов.

План развития квартала / Фото: ООО ПИ "Новые технологии"

Он добавил, что проект ЖК в разное время разрабатывали две компании – иркутский проектный институт "Новые технологии" и барнаульская фирма "Структура". Каждое бюро предлагало свои колористические решения фасадов.

"Заказчик обратился в нашу мастерскую, чтобы мы собрали воедино все разработки, пересчитали технико-экономические показатели в связи с изменениями обеспеченности транспортными средствами, дали предложения по организации парковок", – объяснил Владимир Золотов.

При обсуждении проекта члены градсовета вновь обратили внимание на переполненность школ в центре Барнаула. Однако вариантов для решения этой проблемы озвучено не было. Застройщику эксперты порекомендовали лишь расселить оставшиеся дома вдоль пер. Ядринцева и обустроить там парковку. Это стало бы большим плюсом для комфорта ЖК.