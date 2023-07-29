Крушение вертолета с туристами на Алтае может снизить интерес к приключенческим турам

Туроператоры опасаются, что после ЧП на Алтае запретят вертолетные экскурсии

29 июля 2023, 08:01, Ирина Киселева

Крушение вертолета в Горном Алтае , Фото @mchs_official

Крушение вертолета Ми-8 авиакомпании "АлтайАвиа" с туристами на борту, которые летели на экскурсию вокруг горы Белуха, может отрицательно сказаться на интересе к Алтаю, который в последнее время стабильно рос. Такие опасения выразили в Российском союзе туриндустрии. Что об этом думают алтайские туроператоры, насколько были востребованы такие полеты и будут ли теперь туристы отказываться от прогулок на вертолетах, выяснял amic.ru.

Полеты на вертолетах в последнее время стали очень популярны у туристов, которые приезжают в Республику Алтай. Такие полеты дают возможность увидеть отдаленные места, которые труднодоступны в пеших походах или требуют длительного времени, чтобы добраться туда. Туристы же порой в сроках очень ограничены, говорит директор туроператора по Алтаю "Охота", руководитель франчайзингового офиса Pegas Touristik Наталья Белоусова.

Такие экскурсии люди зачастую бронируют самостоятельно на сайте "АлтайАвиа". Причем компания "работает на рынке давно, профессионально и ответственно", сообщила amic.ru директор туроператора "Арго", член АРАТ Ирина Слесарева.

"Конкретно в этой ситуации могло произойти стечение негативных обстоятельств: возможно, усталость экипажа, неподготовленность площадки, что-то еще. В высокий сезон нагрузка на инфраструктуру и людей очень большая. В туристической сфере в целом необходимо менять подходы к работе или снижать обороты", – говорит Ирина Слесарева.

То, что компания считалась надежной, следила за правилами безопасности и проводила экскурсии высокого уровня и качества, подтверждает и Наталья Белоусова. При этом эксперт отмечает, что приключенческий туризм всегда несет повышенную опасность и нужно предпринять все меры для того, чтобы такие трагедии не повторялись.

"Мы, как туроператоры, надеемся, что после того, как станут известны причины этой страшной трагедии, будут сделаны выводы и усилится надзор. Экскурсии должны быть безопасными, за ними необходим двойной контроль: и со стороны компании, которая это организует, и со стороны проверяющих и надзорных органов. Тогда отдых на Алтае будет по-прежнему интересным и безопасным", – говорит Наталья Белоусова.

Эксперт отмечает, что нужно дождаться итогов расследования и все-таки не исключает вероятности того, что авиакомпании могут запретить осуществлять авиаперевозки. Если это случится и "Алтай Авиа" прекратит полеты, этот вид экскурсий исчезнет. По сути, она является монополистом, отрабатывая более 90% всех туристических прогулок по воздуху.

Директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева сообщила, что прогулки на вертолете – экскурсии достаточно дорогого уровня, в большинстве своем их предпочитают туристы с достатком выше среднего. Эксперт считает, что ЧП может снизить спрос на такой вид отдыха на какое-то время, но в целом не повлияет на интерес к Алтаю.

"Сложно дать какие-то комментарии, произошла трагедия со смертельным исходом. Люди приехали на отдых, а домой уже не вернутся. Выводы, безусловно, будут сделаны. Что касается интереса к Алтаю у туристов в целом, скорее всего, тот, кто запланировал отдых у нас, уже в любом случае приедет, только вряд ли будет рассматривать для себя такой вид экскурсий", – говорит Наталья Гордеева.

Напомним, в четверг, 27 июля, в селе Тюнгур Усть-Коксинского района потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров. Вертолет во время посадки задел линию электропередачи, рухнул на землю и загорелся. Четыре человека погибли. Катастрофа произошла в 43 км от горы Белуха. Именно туда собирались пойти туристы.

28 июля трех пострадавших в катастрофе с вертолетом санитарной авиации доставили в Барнаул – городскую больницу № 3 краевого центра термических поражений. Как сообщили в Минздраве Алтайского края, состояние двух пациентов тяжелое, и еще у одной женщины – крайне тяжелое.