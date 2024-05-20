Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси совершил аварийную посадку 19 мая

20 мая 2024, 11:00, ИА Амител

19 мая вертолет, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Сразу после ЧП начались поисковые работы, но их проведение осложняли туман и горный рельеф. К спасательной операции подключился ряд стран, в том числе и Россия. Все, что известно об авиакатастрофе и судьбе пассажиров вертолета на данный момент, в материале amic.ru.

Что произошло с вертолетом президента Ирана Раиси?

Днем 19 мая на ирано-азербайджанской границе состоялось торжественное открытие новой плотины "Гыз-Каласы". Участие в мероприятии приняли президент Ирана Эбрахим Раиси и глава Азербайджана Ильхам Алиев.

После его окончания колонна в составе трех вертолетов выдвинулась в обратном направлении, но пункта назначения достигли только два из них. Борт, на котором летел Раиси, а также руководитель МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем совершил жесткую посадку, сообщила Lenta.ru.

Удалось ли найти вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси?

По сообщениям местных жителей, авария произошла в лесном массиве в Восточном Азербайджане. Туда были направлены машины скорой помощи, пишет IRNA. К поискам подключились не только спасатели, но и военные.

В район авиакатастрофы были отправлены восемь машин скорой помощи. Работы с земли затруднялись из-за труднодоступного горного рельефа, сообщал "Коммерсант".

Одной из первых о помощи в поисковой операции заявила Турция. К месту ЧП было направлено более 30 альпинистов, пишет РИА Новости. Кроме того, Турция предоставила Ирану БПЛА Akıncı и вертолет с системой ночного видения.

В Кремле сообщили, что к поисковой операции в республике подключатся порядка 50 спасателей, также в Иран направят российскую технику. Из аэропорта Жуковский вылетели два спецборта МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Кто-то выжил в этой авиакатастрофе?

Утром 20 мая спасателям удалось установить точное местоположение падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает Lenta.ru. С места крушения был получен сигнал, уточнил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провинции Восточный Азербайджан.

Позже появилась информация, что вертолет обнаружен в 30 километрах от поселка Тавал. Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщил, что борт полностью сгорел при крушении. Вероятно, все пассажиры погибли.

В Красном Полумесяце заявили, что нет никаких признаков, что пассажиры вертолета выжили. Поиски президента Ирана продолжались более 11 часов.