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Крысы, собаки и бомжи. В Барнауле пожаловались на переполненную мусором площадку

По словам местной жительницы, жалобы в органы власти не дают результата

04 мая 2024, 18:15, ИА Амител

Мусор на Хабаровской, 5 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Мусор на Хабаровской, 5 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на огромную кучу на контейнерной площадке у дома № 5 по улице Хабаровской.

Ее слова приводит телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".

По информации женщины, она писала в Роспотребнадзор и приемную губернатора, но в ответ получала "одни отписки". 

"Дело набирает обороты не в нашу пользу... Теперь еще и крысы, собаки, бомжи – все здесь!" – заявили горожанка.

На днях барнаулец пожаловался на кучу мусора рядом с домом № 116а по улице Георгия Исакова.

Барнаул жалобы и просьбы мусор

Комментарии 6

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Сергей Тастан

18:31:21 04-05-2024

Вызывать Роспотребнадзор с прокуратурой и актировать! Акт отправлять в Минстрой региона с инициативой принятия мер к региональному регоператору ООО "Экосоюз"! Руководство Экосоюза информировано, эта площадка постоянно не убирается, пора уже принимать административные меры.

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Гость

22:47:08 04-05-2024

Крысы, собаки и бомжи в Барнауле пожаловались на переполненную мусором площадку.

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Гость

08:11:27 05-05-2024

Посмотрел по карте. Райончик как Новые Васюки. Вокруг торговые центры, банки, службы доставки. У нас в центре и то такого нет.

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Гость

08:44:47 05-05-2024

Однако не крысы, собаки и бомжи валили и продолжают валить туда мусор😏

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Гость

07:08:40 07-05-2024

К чему прикасаются руки государства, там всё на 2+.

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Валентина

22:43:55 07-05-2024

Вообще в этом году город очень грязный! Одни парковки посмотреть, особенно возле крупных торговых центров - грязь, мусор! И люди у нас не любят свой город! Такое свинство разводят везде!

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