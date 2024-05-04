Крысы, собаки и бомжи. В Барнауле пожаловались на переполненную мусором площадку
По словам местной жительницы, жалобы в органы власти не дают результата
04 мая 2024, 18:15, ИА Амител
Мусор на Хабаровской, 5 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница Барнаула пожаловалась на огромную кучу на контейнерной площадке у дома № 5 по улице Хабаровской.
Ее слова приводит телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".
По информации женщины, она писала в Роспотребнадзор и приемную губернатора, но в ответ получала "одни отписки".
"Дело набирает обороты не в нашу пользу... Теперь еще и крысы, собаки, бомжи – все здесь!" – заявили горожанка.
На днях барнаулец пожаловался на кучу мусора рядом с домом № 116а по улице Георгия Исакова.
18:31:21 04-05-2024
Вызывать Роспотребнадзор с прокуратурой и актировать! Акт отправлять в Минстрой региона с инициативой принятия мер к региональному регоператору ООО "Экосоюз"! Руководство Экосоюза информировано, эта площадка постоянно не убирается, пора уже принимать административные меры.
22:47:08 04-05-2024
Крысы, собаки и бомжи в Барнауле пожаловались на переполненную мусором площадку.
08:11:27 05-05-2024
Посмотрел по карте. Райончик как Новые Васюки. Вокруг торговые центры, банки, службы доставки. У нас в центре и то такого нет.
08:44:47 05-05-2024
Однако не крысы, собаки и бомжи валили и продолжают валить туда мусор😏
07:08:40 07-05-2024
К чему прикасаются руки государства, там всё на 2+.
22:43:55 07-05-2024
Вообще в этом году город очень грязный! Одни парковки посмотреть, особенно возле крупных торговых центров - грязь, мусор! И люди у нас не любят свой город! Такое свинство разводят везде!