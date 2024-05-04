Крысы, собаки и бомжи. В Барнауле пожаловались на переполненную мусором площадку

По словам местной жительницы, жалобы в органы власти не дают результата

04 мая 2024, 18:15, ИА Амител

Мусор на Хабаровской, 5 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на огромную кучу на контейнерной площадке у дома № 5 по улице Хабаровской.

Ее слова приводит телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".

По информации женщины, она писала в Роспотребнадзор и приемную губернатора, но в ответ получала "одни отписки".

"Дело набирает обороты не в нашу пользу... Теперь еще и крысы, собаки, бомжи – все здесь!" – заявили горожанка.

На днях барнаулец пожаловался на кучу мусора рядом с домом № 116а по улице Георгия Исакова.