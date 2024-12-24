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Крытый рынок в Барнауле будет работать до 15 января

Предпринимателям предлагают перейти на другие площадки, некоторые уже согласились

24 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Крытый рынок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Крытый рынок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крытый рынок в Барнауле будет работать до 15 января 2025 года. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел глава города Вячеслав Франк с депутатами, руководителями МТУ Росимущества и другими чиновниками, а также представителями инициативной группы арендаторов. Подробности сообщили в телеграм-канале мэрии.

13 декабря собственник рынка МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай предупредил предпринимателей и юрлиц о расторжении договоров аренды и попросил их освободить торговые площади до 15 января. При этом мэрия не была своевременно уведомлена о таком решении.

Вячеслав Франк отметил, что администрация города обратилась с инициативой в Росимущество о передаче рынка в муниципальную собственность. Сейчас это предложение находится на рассмотрении. 

"Наша общая задача – найти решение, которое позволит предпринимателям остаться и работать на рынке до момента его приватизации", – подчеркнул барнаульский градоначальник.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда сейчас проводит работу по размещению арендаторов на свободных торговых местах на других рынках и ярмарках. Шестеро предпринимателей с Крытого рынка уже согласились заключить договоры. Вячеслав Франк при этом призвал не отказываться от предлагаемых вариантов с рабочими местами и рассматривать это как реальную возможность перемещения на другие торговые площади. 

Руководитель МТУ Росимущества Евгений Хижняк сказал, что ведомство направит в адрес ресурсоснабжающих организаций гарантийные письма об оплате, чтобы сохранить до 15 января 2025 года снабжение здания Крытого рынка теплом, водой и электричеством. Также до этой даты обеспечат присутствие ветврача на рынке. С учетом всех подготовительных моментов провести торги по Крытому рынку планируется не раньше марта 2025 года, добавил чиновник.

Тем самым Крытый рынок продолжает работать до 15 января. За два дня до этого, 13-го числа, Евгений Хижняк проведет рабочую встречу с представителями инициативной группы арендаторов рынка. 

По итогам совещания Вячеслав Франк указал на необходимость продолжить работу по поиску вариантов работы рынка.

Барнаул бизнес рынок

Комментарии 14

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гость

10:24:40 24-12-2024

но ведь его только приватизируют, а не сносят. правда же?)

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Гость

10:26:50 24-12-2024

гость (10:24:40 24-12-2024) но ведь его только приватизируют, а не сносят. правда же?)... ну не сразу 16 го сносить будут

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Гость

10:36:51 24-12-2024

гость (10:24:40 24-12-2024) но ведь его только приватизируют, а не сносят. правда же?)... Исходя из того, что выгоняют продавцов, можно предположить, что хотят снести.
В городе очень не хватает человейников...

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Гость

13:51:42 24-12-2024

гость (10:24:40 24-12-2024) но ведь его только приватизируют, а не сносят. правда же?)... летом снесут

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Гость

10:44:35 24-12-2024

А "узбечка" рядом,через дорогу, не пострадает?

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олигарх

11:06:07 24-12-2024

А "узбечка" рядом,через дорогу, не пострадает? Ты любитель еды приготовленной грязными ногами?

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ППШариков

11:07:29 24-12-2024

"Приватизация" проходила на большинстве предприятий России, но при этом работников и арендаторов не выгоняли на улицу и они "участвовали" в ней.

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Гость

11:16:42 24-12-2024

Оптимистичный сценарий развития событий — город Барнаул принимает этот рынок на баланс, но потом будет пристально следить за качеством товаров и услуг

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Гость

13:43:58 24-12-2024

Поток затраивают и вероятно поэтому готовят площадку под новый торговый центр.

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Андрей

14:13:19 24-12-2024

Видно есть уже заказчик, есть план и все и всем уже проплачено. Рынка не будет, а будет новый гипер в новом районе, застроенном новыми домами по 25 этажей. Отличный план, работы лет на 10-15. Вот бы только дома не картонные были.

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Сергей

15:29:58 24-12-2024

Кто скажет, а где новые троллейбусы, уже конец декабря...

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Инкогнито

17:33:22 24-12-2024

Скорее всего снесут и построят жилой дом,а не ТЦ сейчас интернет магазины востребованы,а не ТЦ где продавцы сидят просто и никто ничего не покупает

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житель

22:35:51 24-12-2024

о чего развизжались?
Договоры свои читали? или так, тупо подписывали?
вас никто не обязан вечно держать на данном месте.
Или еще не все до конца осознали с 1993-го года?

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Санёк

13:13:44 25-12-2024

Это все хорошо но Фрукты, мясо в магазинах ужасного качества. Магазинов супермаркетов много, а качества мало. Предлагаю закрыть часть магазинов супермаркетов и переселить туда продавцов с нового рынка

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