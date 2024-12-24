Предпринимателям предлагают перейти на другие площадки, некоторые уже согласились

24 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Крытый рынок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крытый рынок в Барнауле будет работать до 15 января 2025 года. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел глава города Вячеслав Франк с депутатами, руководителями МТУ Росимущества и другими чиновниками, а также представителями инициативной группы арендаторов. Подробности сообщили в телеграм-канале мэрии.

13 декабря собственник рынка МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай предупредил предпринимателей и юрлиц о расторжении договоров аренды и попросил их освободить торговые площади до 15 января. При этом мэрия не была своевременно уведомлена о таком решении.

Вячеслав Франк отметил, что администрация города обратилась с инициативой в Росимущество о передаче рынка в муниципальную собственность. Сейчас это предложение находится на рассмотрении.

"Наша общая задача – найти решение, которое позволит предпринимателям остаться и работать на рынке до момента его приватизации", – подчеркнул барнаульский градоначальник.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда сейчас проводит работу по размещению арендаторов на свободных торговых местах на других рынках и ярмарках. Шестеро предпринимателей с Крытого рынка уже согласились заключить договоры. Вячеслав Франк при этом призвал не отказываться от предлагаемых вариантов с рабочими местами и рассматривать это как реальную возможность перемещения на другие торговые площади.

Руководитель МТУ Росимущества Евгений Хижняк сказал, что ведомство направит в адрес ресурсоснабжающих организаций гарантийные письма об оплате, чтобы сохранить до 15 января 2025 года снабжение здания Крытого рынка теплом, водой и электричеством. Также до этой даты обеспечат присутствие ветврача на рынке. С учетом всех подготовительных моментов провести торги по Крытому рынку планируется не раньше марта 2025 года, добавил чиновник.

Тем самым Крытый рынок продолжает работать до 15 января. За два дня до этого, 13-го числа, Евгений Хижняк проведет рабочую встречу с представителями инициативной группы арендаторов рынка.

По итогам совещания Вячеслав Франк указал на необходимость продолжить работу по поиску вариантов работы рынка.