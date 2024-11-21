КС принял решение по жалобе на сроки демобилизации по возрасту

Мужчина просил признать неконституционным закон, согласно которому в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться не ранее 70 лет

21 ноября 2024, 22:30, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предельный возраст военной службы мобилизованных и контрактников составляет 65 лет. Как сообщает РБК, поводом для разъяснений Конституционного суда стала жалоба военнослужащего И. В. Михеевского на отказ в увольнении из армии при частичной мобилизации.

Михеевский просил признать неконституционной ст. 4 ФЗ-269, согласно которой в период частичной мобилизации высшие офицеры могут уволиться не ранее 70 лет, а предельный возраст службы для остальных званий – 65 лет. В частности, он указывал, что ряд контрактников заключали договор с Минобороны России до вступления этого закона в силу и тогда демобилизоваться можно было по достижении 50 лет.

КС не увидел противоречий в законодательстве и отказал в удовлетворении иска.

"Поскольку какого-либо иного предельного возраста пребывания на военной службе граждан мужского пола в период мобилизации федеральным законом не установлено <...>, распространение правоприменителями и судами данного предельного возраста пребывания на военной службе на все категории военнослужащих мужского пола не может рассматриваться как нарушающее их конституционные права, в том числе и в аспекте запрета на придание обратной силы закону, ухудшающему правовое положение", – говорится в решении суда.