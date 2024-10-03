Кто и как будет умерщвлять бездомных собак в Алтайском крае и на каком основании?
Условия эвтаназии прописали в региональном законе
03 октября 2024, 08:00, Александра Черданцева
Депутаты алтайского парламента приняли на сессии 2 октября один из самых резонансных законов этого созыва, если вообще не за всю историю. Они разрешили умерщвление агрессивных и тяжело больных собак. Эту меры борьбы с нападением на людей обсуждали долго и тяжело, взвешивали все за и против, было много противников, но и сторонников тоже. Рассказываем, кто, как и на каких основаниях будет лишать жизни четырехлапых.
Каких собак будут умерщвлять?
В законе указано несколько четких оснований:
- наличие признаков болезней, опасных для человека и животных, либо если животное является переносчиком этих болезней;
- прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при неизлечимом заболевании или неизлечимых последствиях травмы;
- немотивированная агрессивность;
- установленный факт нападения конкретного животного (с указанием идентификационного признака (при наличии), окраса, размера, породы и других внешних признаков) на человека или животное.
Что считается немотивированной агрессией?
Вот как в законе прописана немотивированная агрессивность:
"Это проявляемая животным в отношении других животных или человека агрессивность, повлекшая причинение вреда другим животным или жизни и здоровью, имуществу человека либо непосредственную угрозу его причинения, не спровоцированная действиями других животных либо действиями человека, направленными на угрозу или причинение вреда жизни и здоровью животного или его потомству, действиями человека, связанными с отловом животного без владельца или его потомства".
Иными словами, усыплять будут не всех лающих собак, а только тех, кто нападает без видимого повода. Например, когда мать защищает щенков, либо собака свою еду, это не должны посчитать немотивированной агрессией.
А кто будет решать, насколько больна собака или агрессивна?
В случае болезни и страданий этот факт должен быть подтвержден специалистом в области ветеринарии. Немотивированную агрессию будет устанавливать комиссия из пяти человек, куда войдут ветврач, кинолог, общественник, владелец пункта временного содержания, представитель местной администрации. Причем не в сам день нападения, а в последующие пять суток.
Домашних собак, бегающих по улицам, трогать не будут?
В законе сказано, что умерщвление проводится только тех животных, у которых нет владельцев.
Но вопрос в том, как найти хозяина. В этом же законе АКЗС ввело обязательную со следующего года маркировку и регистрацию всех собак. То есть сам хозяин обязан купить чип или клеймо, обратиться к любому ветеринару, чтобы его установить, а потом – в ветеринарную инспекцию, где животное зарегистрируют. Как это будет работать, amic.ru писал в материале "На Алтае ввели чипирование собак. Сколько это стоит, куда идти и будут ли штрафы?".
Если собака домашняя, но не чипированная и не имеет на себе каких-то данных о хозяине, найти владельца сложнее.
Как их будут умерщвлять?
Делать это будет ветеринар путем усыпления. В законе прямо прописали, что это должен быть "гуманный медикаментозный метод, гарантирующий быструю и безболезненную смерть".
08:44:46 03-10-2024
Зачем убивать то ?
Грузить в бочки и новым друзьям в КНДР отправлять .
16:50:53 03-10-2024
Гость (08:44:46 03-10-2024) Зачем убивать то ?Грузить в бочки и новым друзьям в КНДР... а они там их умерщвлять будут. Ответственности хочешь избежать? чужими руками зло творить?
09:14:32 03-10-2024
Лучше умерщвлять тех,кто разводит и выбрасывает животных на улицу,делая их беспризорными.Всех живодеров сажать на пожизненное и будет на планете счастье.
09:53:22 03-10-2024
Всех живодеров сажать на пожизненное---------- всем воздастся мерой за меру. И только очень тупые этого не понимают и ноют потом.
10:11:35 03-10-2024
Народ! Списки голосовавших имеются и фамилии многих озвучены в СМИ...Давайте голосовать так, чтобы никто из проголосовавших "за" никогда больше не попал в ЗакСобрание...Сегодня они за умерщвление бездомных собак, завтра за умерщвление бомжей проголосуют...Послезавтра за уничтожение недовольных властями...
11:06:57 03-10-2024
Дюша (10:11:35 03-10-2024) Народ! Списки голосовавших имеются и фамилии многих озвучены... Ваш интеллект с отрицательным значением.
11:37:04 03-10-2024
Гость (11:06:57 03-10-2024) Ваш интеллект с отрицательным значением.... Ваше мнение очень важно для меня...По каким тестам определяли? по IQ ? Матрицы Равена? Структуры интеллекта Амтхауэра ? Тест интеллекта Амтхауэра-Ясюковой? Краткий интеллектуальный тест, КИТ?
16:52:16 03-10-2024
Дюша (11:37:04 03-10-2024) Ваше мнение очень важно для меня...По каким тестам определял... неее я на счетах деревянных вычислил
11:13:41 03-10-2024
Или еще предложение...Если число покусанных не изменится, то весь бюджет мероприятия взыскать с голосовавших "за", плюс компенсировать владельцам собак моральный и материальный вред...Пусть господа-небожители отвечаютза свои решения...
13:26:12 03-10-2024
Дюша (11:13:41 03-10-2024) Или еще предложение...Если число покусанных не изменится, то... Успокойся уж.
13:41:02 03-10-2024
Агрессию как раз проявляют домашние собаки, которых выгуливают без намордников и поводков, их тоже отстреливать?
16:53:40 03-10-2024
Иванна (13:41:02 03-10-2024) Агрессию как раз проявляют домашние собаки, которых выгулива... задерживать. чип есть - штрафовать хозяев на 8000 руб. Нет чипа -в дамки
13:43:50 03-10-2024
Кстати, о том, что ЗакСобранцам плевать на мнение и жизни горожан говорит примечательный факт...Для личного удобства небожители сделали Анатолия главной и односторонней на пересечении с Горького...Перекресток стал невероятно неудобным и опасным...А вы можете и дальше верить, что они что-то делают в интересах народа...
14:31:31 03-10-2024
Хоть что-то для людей полезное сделали. Может, теперь псы перестанут рвать людей и детей, проявлять немотивированную агрессию. Зря только собираются отдельно проверять на мотивированность, собака должна быть всегда дружелюбной к человеку и терпимой. Ну да в процессе применения Закона, как обычно, будет проще: отстрел на месте проявления агрессии, объяснительная в простой свободной форме, отчёт за патроны... Вместе справимся.
16:33:24 03-10-2024
Гость (14:31:31 03-10-2024) Хоть что-то для людей полезное сделали. Может, теперь псы пе... Что помешает чипированной собаке тебя порвать? Чип поперек горла встанет? Собака чувствует отношение к ней и реагирует соответственно. Таких как ты они и рвут...И по делом.
22:38:21 03-10-2024
Собака чувствует отношение к ней и реагирует соответственно. Таких как ты они и рвут...И по делом._------------ очень верно сказали! На этих вечно озлобленных особей и людям то смотреть противно, не только собакам.