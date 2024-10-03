Кто и как будет умерщвлять бездомных собак в Алтайском крае и на каком основании?

Условия эвтаназии прописали в региональном законе

03 октября 2024, 08:00, Александра Черданцева

Собака / Фото: amic.ru

Депутаты алтайского парламента приняли на сессии 2 октября один из самых резонансных законов этого созыва, если вообще не за всю историю. Они разрешили умерщвление агрессивных и тяжело больных собак. Эту меры борьбы с нападением на людей обсуждали долго и тяжело, взвешивали все за и против, было много противников, но и сторонников тоже. Рассказываем, кто, как и на каких основаниях будет лишать жизни четырехлапых.

Каких собак будут умерщвлять?

В законе указано несколько четких оснований:

наличие признаков болезней, опасных для человека и животных, либо если животное является переносчиком этих болезней;

прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при неизлечимом заболевании или неизлечимых последствиях травмы;

немотивированная агрессивность;

установленный факт нападения конкретного животного (с указанием идентификационного признака (при наличии), окраса, размера, породы и других внешних признаков) на человека или животное.

Что считается немотивированной агрессией?

Вот как в законе прописана немотивированная агрессивность:

"Это проявляемая животным в отношении других животных или человека агрессивность, повлекшая причинение вреда другим животным или жизни и здоровью, имуществу человека либо непосредственную угрозу его причинения, не спровоцированная действиями других животных либо действиями человека, направленными на угрозу или причинение вреда жизни и здоровью животного или его потомству, действиями человека, связанными с отловом животного без владельца или его потомства".

Иными словами, усыплять будут не всех лающих собак, а только тех, кто нападает без видимого повода. Например, когда мать защищает щенков, либо собака свою еду, это не должны посчитать немотивированной агрессией.

А кто будет решать, насколько больна собака или агрессивна?

В случае болезни и страданий этот факт должен быть подтвержден специалистом в области ветеринарии. Немотивированную агрессию будет устанавливать комиссия из пяти человек, куда войдут ветврач, кинолог, общественник, владелец пункта временного содержания, представитель местной администрации. Причем не в сам день нападения, а в последующие пять суток.

Домашних собак, бегающих по улицам, трогать не будут?

В законе сказано, что умерщвление проводится только тех животных, у которых нет владельцев.

Но вопрос в том, как найти хозяина. В этом же законе АКЗС ввело обязательную со следующего года маркировку и регистрацию всех собак. То есть сам хозяин обязан купить чип или клеймо, обратиться к любому ветеринару, чтобы его установить, а потом – в ветеринарную инспекцию, где животное зарегистрируют. Как это будет работать, amic.ru писал в материале "На Алтае ввели чипирование собак. Сколько это стоит, куда идти и будут ли штрафы?".

Если собака домашняя, но не чипированная и не имеет на себе каких-то данных о хозяине, найти владельца сложнее.

Как их будут умерщвлять?

Делать это будет ветеринар путем усыпления. В законе прямо прописали, что это должен быть "гуманный медикаментозный метод, гарантирующий быструю и безболезненную смерть".