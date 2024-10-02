Процедура еще не проработана, но общий принцип понятен

02 октября 2024, 12:00, Александра Черданцева

Собака. Домашнее животное / Фото: pixabay.com

В Алтайском крае вводят регистрацию домашних собак. На сессии 2 октября депутаты регионального Заксобрания после месяцев обсуждения приняли соответствующие поправки в закон. В нем прописана не вся механика, некоторые моменты еще предстоит установить органам власти на местах, но суть понятна: все хозяева собак теперь должны подать сведения о своих питомцах в специальную базу данных. Как это сделать и что будет, если проигнорировать, ‒ amic.ru собрал всю информацию по этой теме на сегодняшний день.

Значит, это правда, что все владельцы собак обязаны их регистрировать?

Да, теперь по краевому закону регистрация и маркирование собак на территории Алтайского края являются обязательными.

А кошек и других домашних животных регистрировать надо?

Это уже по желанию. Если хотите, то можно зарегистрировать и, например, кошку. Но необязательно.

Что такое регистрация, как это вообще сделать?

Регистрация домашних животных подразумевает внесение в информационную систему учета домашних животных данных о маркированной собаке и ее владельце. Маркировка животного ‒ это закрепление на его теле или введение в тело визуального, электронного или смешанного (сочетание визуального и электронного) средства маркирования, содержащего идентификационный номер. Это может быть чип, бирка или клеймо. Первый вариант ‒ самый информативный, в чип можно "зашить" максимальное количество информации о собаке: кличку, породу, возраст, ФИО хозяина, его контактные данные, место проживания собаки.

Чтобы зарегистрировать животное, нужно будет обратиться в учреждение, подведомственное управлению ветеринарии. Как ранее говорил замначальника этого ведомства Анатолий Батюта, в Барнауле работает три пункта. Сколько их всего в регионе и по каким адресам находятся, он не сказал. В любом случае уточнить можно будет в районном или городском отделе ветеринарии. Чиновник заверил, что ведомство справится с наплывом владельцев собак.

А начальник краевого управления ветеринарии Владимир Самодуров уже на сессии добавил, что да, проблем не будет.

"Мы обеспечены всеми средствами и оборудованием для маркирования и регистрации. Сложностей в реализации закона не возникнет", ‒ подчеркнул Самодуров.

Важно понимать, что регистрацию проводит только госветинспекция, то есть органы власти. А вот ставить чип или клеймо может любой ветеринар, даже частный.

И когда надо это сделать?

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Вот с этого времени регистрация ‒ обязательная процедура для всех владельцев собак. Не обязательно бежать в пункт регистрации прямо в первых числах нового года. На "раскачку" жителям региона дают как минимум шесть месяцев.

Сколько стоит такая процедура?

Собственно регистрация животных будет бесплатной, а вот за маркировку или чипирование владельцы уже будут платить.

"Стоимость электронного чипа варьируется от 150 до 350 рублей", – ранее рассказывал Анатолий Батюта.

А если хозяин не станет маркировать свою собаку, ему грозит какое-то наказание?

Да, все владельцы собак обязаны их регистрировать и маркировать. Отказ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 3000 до 5000 рублей. Эту меру депутаты закрепили в законе региона об административной ответственности на той же октябрьской сессии.

Впрочем, штрафовать будут не с начала года. Жителям региона дадут время на проведение этой процедуры. Штрафы будут назначать только с 1 июля 2025 года.

А кто будет проверять, регистрировал я собаку или нет?

За эту работу отвечают органы местного самоуправления и ветеринария. Они будут принимать жалобы от граждан и полиции, которым становится известно, что кто-то не зарегистрировал собаку.

Обсуждая эту норму, чиновники, депутаты и эксперты, конечно, признали тот факт, что далеко не все хозяева физически могут отвезти собаку на регистрацию. Условно, живет в пригороде Барнаула или селе, где нет государственного ветеринара, бабушка. У нее большая собака на цепи, а машины нет. Как ей исполнить закон? Пока непонятно.

Зачем все это придумали?

Таким образом в регионе пытаются решить проблему с бездомными собаками, которые нередко нападают на людей. Например, в 2021 году в Минздраве зарегистрировали 1983 случая укуса, в 2023-м еще больше – 2328 случаев.

Регистрация – не единственная мера, в законе также прописали работу пунктов временного содержания животных, которые помогут разгрузить переполненные приюты. Но эксперты считают, что мера эта все же очень действенная. Если домашняя собака окажется на улице, по чипу можно быстро и просто найти ее владельца и либо вернуть, либо наказать хозяина за бесконтрольный выпуск животного. На введении такого учета давно настаивали в барнаульском приюте для бездомных животных "Ласка". Там собак маркируют уже несколько лет.