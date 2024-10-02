На Алтае ввели чипирование собак. Сколько это стоит, куда идти и будут ли штрафы?
Процедура еще не проработана, но общий принцип понятен
02 октября 2024, 12:00, Александра Черданцева
В Алтайском крае вводят регистрацию домашних собак. На сессии 2 октября депутаты регионального Заксобрания после месяцев обсуждения приняли соответствующие поправки в закон. В нем прописана не вся механика, некоторые моменты еще предстоит установить органам власти на местах, но суть понятна: все хозяева собак теперь должны подать сведения о своих питомцах в специальную базу данных. Как это сделать и что будет, если проигнорировать, ‒ amic.ru собрал всю информацию по этой теме на сегодняшний день.
Значит, это правда, что все владельцы собак обязаны их регистрировать?
Да, теперь по краевому закону регистрация и маркирование собак на территории Алтайского края являются обязательными.
А кошек и других домашних животных регистрировать надо?
Это уже по желанию. Если хотите, то можно зарегистрировать и, например, кошку. Но необязательно.
Что такое регистрация, как это вообще сделать?
Регистрация домашних животных подразумевает внесение в информационную систему учета домашних животных данных о маркированной собаке и ее владельце. Маркировка животного ‒ это закрепление на его теле или введение в тело визуального, электронного или смешанного (сочетание визуального и электронного) средства маркирования, содержащего идентификационный номер. Это может быть чип, бирка или клеймо. Первый вариант ‒ самый информативный, в чип можно "зашить" максимальное количество информации о собаке: кличку, породу, возраст, ФИО хозяина, его контактные данные, место проживания собаки.
Чтобы зарегистрировать животное, нужно будет обратиться в учреждение, подведомственное управлению ветеринарии. Как ранее говорил замначальника этого ведомства Анатолий Батюта, в Барнауле работает три пункта. Сколько их всего в регионе и по каким адресам находятся, он не сказал. В любом случае уточнить можно будет в районном или городском отделе ветеринарии. Чиновник заверил, что ведомство справится с наплывом владельцев собак.
А начальник краевого управления ветеринарии Владимир Самодуров уже на сессии добавил, что да, проблем не будет.
"Мы обеспечены всеми средствами и оборудованием для маркирования и регистрации. Сложностей в реализации закона не возникнет", ‒ подчеркнул Самодуров.
Важно понимать, что регистрацию проводит только госветинспекция, то есть органы власти. А вот ставить чип или клеймо может любой ветеринар, даже частный.
И когда надо это сделать?
Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. Вот с этого времени регистрация ‒ обязательная процедура для всех владельцев собак. Не обязательно бежать в пункт регистрации прямо в первых числах нового года. На "раскачку" жителям региона дают как минимум шесть месяцев.
Сколько стоит такая процедура?
Собственно регистрация животных будет бесплатной, а вот за маркировку или чипирование владельцы уже будут платить.
"Стоимость электронного чипа варьируется от 150 до 350 рублей", – ранее рассказывал Анатолий Батюта.
А если хозяин не станет маркировать свою собаку, ему грозит какое-то наказание?
Да, все владельцы собак обязаны их регистрировать и маркировать. Отказ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 3000 до 5000 рублей. Эту меру депутаты закрепили в законе региона об административной ответственности на той же октябрьской сессии.
Впрочем, штрафовать будут не с начала года. Жителям региона дадут время на проведение этой процедуры. Штрафы будут назначать только с 1 июля 2025 года.
А кто будет проверять, регистрировал я собаку или нет?
За эту работу отвечают органы местного самоуправления и ветеринария. Они будут принимать жалобы от граждан и полиции, которым становится известно, что кто-то не зарегистрировал собаку.
Обсуждая эту норму, чиновники, депутаты и эксперты, конечно, признали тот факт, что далеко не все хозяева физически могут отвезти собаку на регистрацию. Условно, живет в пригороде Барнаула или селе, где нет государственного ветеринара, бабушка. У нее большая собака на цепи, а машины нет. Как ей исполнить закон? Пока непонятно.
Зачем все это придумали?
Таким образом в регионе пытаются решить проблему с бездомными собаками, которые нередко нападают на людей. Например, в 2021 году в Минздраве зарегистрировали 1983 случая укуса, в 2023-м еще больше – 2328 случаев.
Регистрация – не единственная мера, в законе также прописали работу пунктов временного содержания животных, которые помогут разгрузить переполненные приюты. Но эксперты считают, что мера эта все же очень действенная. Если домашняя собака окажется на улице, по чипу можно быстро и просто найти ее владельца и либо вернуть, либо наказать хозяина за бесконтрольный выпуск животного. На введении такого учета давно настаивали в барнаульском приюте для бездомных животных "Ласка". Там собак маркируют уже несколько лет.
12:09:24 02-10-2024
Давайте депутатов прочипируем и промаркируем...Пользы больше будет. Зачем я буду калечить свою собаку в угоду банде придурков?
20:43:13 02-10-2024
Гость (12:09:24 02-10-2024) Давайте депутатов прочипируем и промаркируем...Пользы больше... о какой "калеке" вы говорите? чип - маленькая рисинка, имплантируется под кожу . Вы как вообще собаку то завели, с такой безграмотностью
11:00:03 03-10-2024
Гость (20:43:13 02-10-2024) о какой "калеке" вы говорите? чип - маленькая рисинка, импла... Ну так начни с себя...Прочипируйся...А как выглядит маркированная собака я знаю не по наслышке...У меня в поселке стая таких...В морозы с серьгой в ухе...
12:10:33 02-10-2024
молодцы!
12:18:30 02-10-2024
...Как это решит проблему бродячих собак? Как это решит проблему укушенных? Они будут перед нападением спрашивать у собаки маркировку? Или собака визитку оставит на месте покусания? А давайте еще комаров промаркируем, а то они уже надоели..
12:43:06 02-10-2024
Вот судя по вашим злобным комментам, вы такие друг друга скорее искусаете, чем собаки😀
12:57:05 02-10-2024
Дюша (12:18:30 02-10-2024) ...Как это решит проблему бродячих собак? Как это решит про... Видите ли, с комаров деньги не возьмёшь,а тут запросто.
12:22:59 02-10-2024
Сколько всего в регионе и адреса ‒ он не назвал. - Адреса в студию!!! сказал А говори и Б, нужно нормально к интервью готовиться
12:35:50 02-10-2024
Я так понимаю, теперь в отдельно-взятом городе (Барнауле, например), бродячая собака без маркировки-штраф "Ласке"? Или кому другому
12:53:05 02-10-2024
Гость (12:35:50 02-10-2024) Я так понимаю, теперь в отдельно-взятом городе (Барнауле, на... Чьи бродячие собаки в стране? Правильно - государственные...Вот администрации и штрафовать.
12:38:14 02-10-2024
А мне еще и чипировать собаку надо? У моей есть родословная, паспорт, татуировка в паху. Как быть с породистыми собаками? Вообще не написали.
12:50:19 02-10-2024
А что с собаками с родословной (12:38:14 02-10-2024) А мне еще и чипировать собаку надо? У моей есть родословная,... Для породистых с родословной сделают дизайнерские чипы...
13:41:44 02-10-2024
А что с собаками с родословной (12:38:14 02-10-2024) А мне еще и чипировать собаку надо? У моей есть родословная,... А какая разница породистая собака или нет, просто вводится микрочип в районе холки в котором будет вся необходимая информация о собаке и хозяине, на случай если у вашего питомца проснется дух бродяжничества
20:44:33 02-10-2024
А что с собаками с родословной (12:38:14 02-10-2024) А мне еще и чипировать собаку надо? У моей есть родословная,... узнайте у своего Ветеринара. Они о собаках и кошках каждый мес подают журналы в Ветнадзор с инфо. о владельцах
09:02:34 03-10-2024
А что с собаками с родословной (12:38:14 02-10-2024) А мне еще и чипировать собаку надо? У моей есть родословная,... вы уже промаркированы. Можно ЛИБО чип, ЛИБО клеймо, ЛИБО бирка в ухо.
12:48:41 02-10-2024
2000 укусов на 2 600 000 человек!!! Насущная однако проблема...Вы бы лучше бюджет этого безумия направили на помощь существующим приютам...На организацию доступных площадок для выгула собак.
19:47:03 02-10-2024
Дюша (12:48:41 02-10-2024) 2000 укусов на 2 600 000 человек!!! Насущная однако проблем... Как минимум, 2000 человек с Вами не согласятся. А если в здравом смысле, то и 2 600 000
11:07:41 03-10-2024
Гость (19:47:03 02-10-2024) Как минимум, 2000 человек с Вами не согласятся. А если в здр... А почему Вы решили, что именно Ваш смысл - здравый? Это просто тупая растрата бюджета...Кто то на этом руки нагреет. Давайте через год проверим снизилось ли количество покусанных...И если не снизилось, то весь бюджет мероприятия взыскать с голосовавших "за"...И хозяевам собак компенсировать затраты и моральный вред...
13:03:23 02-10-2024
3 пункта? Вы нормальные или для галочки всё делаете?
13:03:53 02-10-2024
Чиновник заверил, что ведомство справится с наплывом владельцев собак.--Ну если чиновник так сказал-тогда конечно.
13:17:47 02-10-2024
Бред , следующий шаг налог на домашних питомцев . А проблему с бездомными собаками , это не решит ни коем образом . Сначало реестр , потом извещение на уплату налога .
14:36:46 02-10-2024
Леонид (13:17:47 02-10-2024) Бред , следующий шаг налог на домашних питомцев . А проблему. Сначало реестр , потом извещение на уплату налога .... И это правильно. Слишком много собак развели. Устроили тут псарню.
11:09:07 03-10-2024
Гость (14:36:46 02-10-2024) И это правильно. Слишком много собак развели. Устроили тут п... Слишком много людей..Устроили тут человейню...
20:35:49 02-10-2024
пусть на себе покажет сделает себе бирку на ухе зря что ли деньги получает
09:59:18 03-10-2024
Была поставлена задача, они типа ее решили.