Зачем коммунисты хотят снизить муниципальный фильтр перед выборами губернатора

По действующему сейчас правилу кандидату необходимо собрать свыше 500 подписей местных депутатов

18 января 2023, 06:16, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

В сентябре 2023 года в Алтайском крае состоятся выборы губернатора. Главной интригой кампании станет сбор подписей муниципальных депутатов для прохождения так называемого муниципального фильтра. Всего требуется свыше 500 автографов народных избранников. Только в таком случае кандидат имеет шансы быть зарегистрированным. Большое количество подписей оставляет мало шансов оппозиции самостоятельно преодолеть мунфильтр, считают эксперты. В конце января на сессии АКЗС депутаты рассмотрят предложение коммунистов снизить мунфильтр с 7 до 5%. Правда, эту инициативу многие эксперты воспринимают не более как политический пиар и попытку громко заявить о себе на старте избирательной кампании. Подробнее – в материале amic.ru.

Как пройти мунфильтр, если ты не из ЕР

В декабре 2022 года депутат Госдумы от Алтайского края, лидер местных коммунистов Мария Прусакова заявила о том, что фракция КПРФ в региональном Заксобрании подготовила законопроект о снижении муниципального фильтра при выдвижении кандидата в губернаторы до 5%. По мнению "красных", это даст шанс принять участие в кампании оппозиционным кандидатам, не прибегая к помощи "Единой России".

Более того, по оценке Прусаковой, муниципальный фильтр и вовсе нужно отменить: "А то, получается, кандидата в президенты выдвигать парламентские партии могут, а губернатора – только с согласия районных, сельских и региональных депутатов". Однако пока вносить столь радикальный вариант законопроекта "красные" не стали.

Муниципальный фильтр действует в России с 2012 года – он появился после возвращения прямых выборов губернаторов. В Алтайском крае, для того чтобы претендовать на кресло главы региона, нужна поддержка не менее 7% муниципальных депутатов. Причём не менее 10% из них должны состоять как минимум в 75% районных и городских собраниях. Кроме того, нельзя пойти на выборы губернатора самовыдвиженцем – только от какой-либо политической партии.

По состоянию на 2018 год (когда последний раз в Алтайском крае проходили выборы губернатора), кандидатам требовалось собрать 534 подписи для прохождения муниципального фильтра. При этом 135 подписей должны быть от глав районного и городского уровней. Один депутат может поддержать только одного кандидата. Пока актуальных цифр по подписям мундепов на 2023 год крайизбирком не сообщал. Возможно, это число немного снизится, так как за прошедшие годы в регионе несколько районов стали муниципальными округами, соответственно, "исчезли" депутаты нижнего поселкового уровня.

Единый кандидат от оппозиции

Прошедшие в сентябре 2022 года муниципальные выборы в Алтайском крае значительно повлияли на расклады перед грядущей губернаторской кампанией. Из-за безоговорочной победы "Единой России" оппозиционные партии теперь не смогут самостоятельно пройти муниципальный фильтр и выдвинуть своих кандидатов на выборы, говорят политологи. Нужного количества депутатов у оппозиции просто нет. Выход остаётся один – договариваться, говорит политолог Сергей Асеев. Причём говорить придётся с единороссами, чтобы депутаты от ЕР поддержали кандидата от другой партии.

"В Алтайском крае более пятисот голосов нужно собрать одному кандидату. Поэтому, думаю, что только кандидат от "Единой России" сможет собрать мунфильтр самостоятельно, всем остальным придётся обращаться в ЕР, без неё преодолеть мунфильтр будет невозможно", – рассуждает Асеев.

При этом ЕР, скорее всего, пойдёт навстречу кандидатам от других политсил. По словам эксперта, единороссы могут отдать голоса парламентским партиям. Всё будет зависеть от технических возможностей.

Конечно, в теории возможно и выдвижение единого кандидата от оппозиции, но этого в Алтайском крае не будет, считает политолог. По мнению Асеева, если руководители отделений и могут объединиться, то вряд ли рядовые партийцы это поддержат.

Единственный кандидат от оппозиции в Алтайском крае – это практически невозможный сценарий для региона, уверен и политтехнолог Константин Лукин. "Чтобы оппозиция смогла договориться, должно быть внесено право самовыдвижения на губернаторских кампаниях. Иначе оппозиция не сможет договориться, от какой партии выдвигать кандидата. При этом если бы оппозиция объединилась, муниципальный фильтр они бы прошли. Но для этого надо оставить амбиции", – отмечает эксперт.

Такие разговоры велись и в 2018 году, но до конкретных шагов дело так и не дошло.

Политтехнолог предполагает, что оппозиционные партии будут общаться и с муниципальными депутатами-самовыдвиженцами и "переманивать" их на свою сторону. По результатам выборов-2022 самовыдвиженцы – вторая по величине сила в крае и поэтому они могут дать отдельным партиям необходимые голоса, говорит Лукин. А если договориться не получится, придётся обращаться к власти.

"Думаю, самовыдвиженцев всё равно не хватит. С департаментом внутренней политики договариваться надо будет, здесь даже "Единая Россия" не является самостоятельным актором", – объяснил Лукин.

Расширенный вариант от справороссов

Планы по снижению 7%-го барьера есть не только у КПРФ, но и у эсеров. Несколько лет назад с инициативой по снижению мунфильтра в Алтайском крае выходили как раз справороссы. Глава фракции "Справедливой России – За правду" в АКЗС Александр Молотов отмечал, что надо вернуть в Алтайском крае возможность самовыдвижения на пост губернатора региона. И тогда оппозиция сможет представить единого кандидата, ведь он не будет идти от какой-то конкретной партии.

"Оппозиция не может объединяться в рамках нашей избирательной системы из-за отсутствия института самовыдвижения. Выдвижение консолидированного кандидата ставит вопрос, от кого он должен идти. Если бы у нас с коммунистами был кандидат-самовыдвиженец, то нам могло бы хватить депутатов для прохождения фильтра. В нынешнем формате объективно у нас нет возможности его преодолеть, и никто не поддержит кандидата от другой политической силы. Мы открыты к переговорам с коммунистами. С ними сложно разговаривать, но у нас общая идеология, которая гипотетически может привести к сотрудничеству", – рассказывал Молотов.

Что касается общения с единороссами, то эсерам "разговаривать с ними можно и нужно", считает Молотов. Ведь партия власти сама заинтересована, чтобы выборы были "конкурентными, открытыми и легитимными", подчёркивает он. Поэтому помощь оппозиции от ЕР – это "нормальная история, в которой нет ничего зазорного", уверяет Молотов.

"Такой вариант возможен, тем более что практика такая была. Надо честно говорить об этом сразу. Это лучше, чем потом предавать интересы избирателей. Люди хотят, чтобы "Справедливая Россия" была на выборах, и партия предпримет все возможные шаги, чтобы наш кандидат был на выборах и навязал борьбу", – отмечает депутат.

Бурная деятельность как оправдание?

КПРФ начинает очень активно год губернаторских выборов. Это и предложение по недопущению дистанционного электронного голосования, и голосование в телеграм-канале за пул возможных кандидатов от партии, наконец, главное – это борьба за снижение мунфильтра. Мало кто верит, что КПРФ и, возможно, присоединившаяся к ним часть оппозиции преодолеет единороссовское большинство в АКЗС. Пока это не более чем политический пиар и оправдание на случай отказа от дальнейшей борьбы за кресло губернатора, констатирует политтехнолог Лукин.

На последних выборах главы региона в 2018 году участвовали четыре кандидата: Андрей Крылов от "Партии Роста", Владимир Семёнов от ЛДПР, Виктор Томенко от "Единой России" и Людмила Суслова от "Справедливой России". Тогда победил Виктор Томенко, набрав 53,6% голосов. КПРФ выдвигать своего кандидата не стала.