Если вы получили доход, то подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую — ваша обязанность

29 января 2025, 13:52, ИА Амител

Заполнение документов / Фото: unsplash.com / Scott Graham

Три месяца остается у жителей Алтайского края, чтобы подать в налоговую декларацию о своих доходах за 2024 год. Не успеете уложиться в срок, потом не обижайтесь: ведомство насчитает налог самостоятельно, однако за нерасторопность придется платить штраф. Кто и в каких случаях обязан подавать декларацию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Кто должен подавать декларацию о доходах?

Декларацию 3-НДФЛ нужно подавать, если в 2024 году вы продали свою квартиру или дом при условии, что они были в вашей собственности меньше минимального срока владения. Напомним, законодательством установлены два периода для безналоговой продажи – три года и пять лет от даты регистрации права собственности. Срок зависит от того, как и когда получена недвижимость.

Фартовым людям, которые выиграли в казино или лотерею до 15 тысяч рублей, тоже нужно подавать декларацию: такие доходы облагаются налогом на доходы физических лиц. Но если выигрыш был меньше четырех тысяч, ничего заполнять и платить не нужно.

В списке тех, кто должен подать декларацию о доходах, счастливые обладатели дорогих подарков. Если муж подарил вам машину или мама переписала на вас квартиру – это не в счет, речь идет только о дарах от неблизких родственников.

Продажа земли, транспорта, сдача имущества в аренду, реализация ценных бумаг – все это тоже нужно декларировать.

В перечне доходов, за которые необходимо отчитаться перед налоговыми органами, указаны также поступления от источников за пределами Российской Федерации, включая доходы от иностранных ценных бумаг. Кроме того, индивидуальные предприниматели, нотариусы, работающие в частной практике, адвокаты, открывшие собственные адвокатские кабинеты, а также другие лица, занимающиеся частной практикой, также обязаны представить в налоговую свои декларации.

В какой срок нужно подать декларацию о доходах в 2025 году и как это сделать?

Задекларировать свои доходы, полученные в 2024 году, нужно успеть в срок до 30 апреля, сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.

Чтобы представить 3-НДФЛ, можно прийти в налоговую лично или МФЦ. Но можно это сделать и не выходя из дома, передать сведения через "Личный кабинет налогоплательщика физического лица".

Уплатить исчисленный налог необходимо будет до 15 июля.

Что будет, если не подать декларацию?

Как мы уже предупреждали, помимо налога, вам потом придется платить еще и штраф. За каждый месяц просрочки начислят 5% от общей суммы налога по декларации, но не более 30% и не менее одной тысячи рублей.