Кто обязан до 2 мая подать декларацию 3-НДФЛ и что будет, если этого не сделать?
Если вы получили доход, то подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую — ваша обязанность
19 апреля 2023, 08:25, Ирина Киселева
Меньше двух недель осталось у жителей Алтайского края, чтобы успеть подать в налоговую декларацию о своих доходах за 2022 год. И это не пожелание, а прямая обязанность. Не сделаете этого – ведомство насчитает налог самостоятельно, только в этом случае дополнительно придётся заплатить и штраф. Кто и в каких случаях должен подавать декларацию, 18 апреля в ходе пресс-конференции рассказал замруководителя регионального УФНС Сергей Сметанников.
В какие сроки нужно представить декларацию по форме 3-НДФЛ?
А кто конкретно обязан подавать такую декларацию?
Список довольно обширный, но в любом случае он связан с получением прибыли. Например, вы выиграли в лотерею или в казино от 4 до 15 тысяч рублей – это доход и он облагается налогом на доходы физических лиц, значит, должен быть задекларирован. Исключение из правил – сумма выигрыша за год менее 4 тысяч рублей, тогда ничего заполнять, подавать и платить не нужно.
Если вы продаёте недвижимое имущество, которое было в вашей собственности меньше минимального срока, платить налог тоже придётся. Напомним, законодательством установлены два минимальных срока для безналоговой продажи – 3 года и 5 лет. Срок зависит от того, как и когда получена недвижимость. А отсчёт начинается от даты регистрации права собственности.
Продажа земли, транспорта, сдача имущества в аренду, реализация ценных бумаг – всё это тоже нужно декларировать.
Декларацию 3-НДФЛ придётся подавать, если вы получили в подарок машину, акции или паи не от близких родственников.
В списке обязательных к отчёту перед налоговой доходы от источников за пределами России, в том числе от иностранных ценных бумаг.
Задекларировать полученные в 2022 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие граждане, занимающиеся частной практикой.
Так сколько минимум должно быть в собственности имущество, чтобы не платить налог?
В налоговой поясняют, что минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в общем случае составляет 5 лет. До 3 лет он сокращён, если имущество досталось по наследству, подарено близкими родственниками, было приватизировано или является единственным в собственности.
При продаже автомобиля минимальный срок владения составляет 3 года.
В каких случаях декларацию по доходам от продажи можно не подавать?
Обязанность по представлению декларации по доходам от продажи жилья не распространяется на:
– доход от проданной недвижимости (квартира, дом, земля и прочее) не более 1 млн руб.;
– доход от проданной иной недвижимости (дача, гараж, машино-место) не более 250 тыс. руб.;
– если проданное имущество, машина или мотоцикл находилось в собственности не менее 3 лет и доход с продажи не превышает 250 тыс. руб.;
– доход, с которого организацией удержан НДФЛ, например, заработная плата;
– семьи с двумя и более детьми, если полученные средства пойдут на покупку нового жилья большей площади или с большей кадастровой стоимостью. При этом должно быть выполнено сразу несколько условий:
- минимум двое детей до 18 лет или в возрасте до 24 лет, если они обучаются в образовательном учреждении очно;
- кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн рублей;
- налогоплательщику и членам его семьи на дату отчуждения проданного жилья не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жильё общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого помещения.
Что будет, если не подать декларацию 3-НДФЛ?
Ничего хорошего. В налоговой инспекции уже есть списки тех, кто получил прибыль в 2022 году. В него вошли 16 тысяч жителей Алтайского края, которые продали недвижимое имущество и получили подарки не от близких родственников, пояснил Сметанников. Так что все уже на "карандаше".
Если в срок до 2 мая декларация не будет подана, специалисты ФНС доначислят налог самостоятельно. Но в этом случае с 16 июля выставят и штрафы, подчеркнул эксперт. За каждый месяц просрочки начислят 5% от общей суммы налога по декларации, но не более 30% и не менее 1 тысячи рублей, пояснил эксперт.
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