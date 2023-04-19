Кто обязан до 2 мая подать декларацию 3-НДФЛ и что будет, если этого не сделать?

Список довольно обширный, но в любом случае он связан с получением прибыли. Например, вы выиграли в лотерею или в казино от 4 до 15 тысяч рублей – это доход и он облагается налогом на доходы физических лиц, значит, должен быть задекларирован. Исключение из правил – сумма выигрыша за год менее 4 тысяч рублей, тогда ничего заполнять, подавать и платить не нужно.

Если вы продаёте недвижимое имущество, которое было в вашей собственности меньше минимального срока, платить налог тоже придётся. Напомним, законодательством установлены два минимальных срока для безналоговой продажи – 3 года и 5 лет. Срок зависит от того, как и когда получена недвижимость. А отсчёт начинается от даты регистрации права собственности.

Продажа земли, транспорта, сдача имущества в аренду, реализация ценных бумаг – всё это тоже нужно декларировать.

Декларацию 3-НДФЛ придётся подавать, если вы получили в подарок машину, акции или паи не от близких родственников.

В списке обязательных к отчёту перед налоговой доходы от источников за пределами России, в том числе от иностранных ценных бумаг.

Задекларировать полученные в 2022 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие граждане, занимающиеся частной практикой.