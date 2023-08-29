Кто организовывает международные соревнования по гребле в Барнауле?

Корпорация творчества EventCorpLife рассказала о турнирах на Гребном канале

29 августа 2023, 10:45, ИА Амител erid: LjN8KKWGB

Соревнования по гребле / Фото: Светлана Сазонова

За последние несколько лет гребной спорт на Алтае получил мощное развитие благодаря регулярному проведению соревнований на Гребном канале. Все чаще здесь можно наблюдать не только тренировки опытных спортсменов, новичков или любителей, но и целые корпоративы, тимбилдинги и даже дни рождения, фишкой которых становятся небольшие заезды на байдарках, каноэ или сап-бордах.

Корпорация творчества EventCorpLife* уже давно оценила потенциал Гребного канала. В коллекции ивент-компании есть и частные, и международные мероприятия, а также собственно и соревнования по гребле.

Одно из последних EventCorpLife организовывали совместно с Федерацией гребли на байдарках и каноэ Алтайского края.

Так 9-10 августа 2023 года прошли международные юношеские соревнования памяти ЗМС Константина Костенко по дисциплинам каноэ и байдарки среди юношей до 18 лет. В составе участников были спортсмены из:

Азербайджана;

Белоруссии;

Индонезии;

Киргизии;

Казахстана;

Узбекистана;

Таджикистана;

России.

“В этот раз команда EventCorpLife помимо помощи в решении общих организационных вопросов взяла на себя подготовку и проведение церемоний соревнования: открытия и заключительного награждения”, – говорит event-организатор Анастасия Базылева.

По ее словам, команда старалась сохранить включенность участников и зрителей от начала и до конца. Важно было поддержать баланс между официальной частью и развлекательной программой, чтобы каждый сумел почувствовать особенную атмосферу мероприятия.









Соревнования / Фото: Светлана Сазонова

Соревнования памяти ЗМС Константина Костенко продолжили серию международных проектов на Гребном канале в 2023 году. Уже в середине сентября здесь пройдет турнир "Алтайская регата – Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко", участие в котором примут спортсмены из 16 стран мира, в частности победители и призеры чемпионатов мира.

“В рамках “Алтайской регаты” мы полностью занимаемся арт-частью мероприятия и развлекательной программой: открытие и розыгрыши, трансфер и букинг, координация и питание. Наша команда продумывает каждую мелочь, чтобы Барнаул ни в чем не уступал по уровню организации всероссийским и зарубежным турнирам”, – подытожила Анастасия.Барнаульцев и гостей города приглашают уже 14 сентября 2023 года посмотреть захватывающие соревнования и оценить результаты плодотворной работы корпорации творчества EventCorpLife.

*EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф")

Корпорация творчества EventCorpLife (ИП Романова В.Е.)

Адрес: Гвардейская, 1/1, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 60-91-11

Почта: Romanova@altfm.ru

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