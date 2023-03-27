НОВОСТИПроисшествия

Кто такая певица Власова и что известно об обстреле её автомобиля в Москве?

В Москве обстреляли автомобиль Наталии Власовой, исполнительницы хита "Я у твоих ног"

27 марта 2023, 15:15, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Автомобиль российской певицы Наталии Власовой обстреляли в Москве накануне. Исполнительница вернулась после концерта и обнаружила вмятины на кузове. Она обратилась в правоохранительные органы.

Правда ли, что пострадали другие автомобили тоже, и как происшествие комментирует PR-директор Власовой – в материале amic.ru.

1

Что известно об обстреле автомобиля Наталии Власовой?

Машину Власовой обстреляли в Москве, сообщалось в воскресенье, 26 марта.

PR-директор знаменитости Андрей Карпов рассказал, что утром она вернулась с концерта в Иваново и заметила пять следов от выстрелов. Об этом пишет ТАСС.

Транспортное средство находилось на закрытой территории рядом с домом в районе Садового кольца. Ущерб уже оценили в 250 тыс. рублей, отметил Карпов.

"Большой вопрос, кто и зачем это сделал. Теперь с этим будет разбираться полиция", – добавил он.

Мужчина подчеркнул, что исполнительница "очень негодует по поводу этого инцидента". Она написала заявление в правоохранительные органы.

"Но местный участковый, которого вызвала утром Наталия, посмотрел, развёл руками и сказал: "Ну и что мне с этим делать?" – прокомментировал Карпов для msk1.ru.

Сейчас певица и её PR-директор общаются с прокуратурой и Следственным комитетом. Начат поиск преступников, ссылается "Московский комсомолец" на Telegram-канал "112".

2

Правда ли, что другие машины тоже попали под обстрел?

Да, правда. Кроме автомобиля Власовой, под обстрел попали и другие автомобили, цитирует Карпова "Комсомольская правда".

PR-директор предполагает, что злоумышленник мог не знать, чьи это авто. Вероятно, он "палил без разбора".

При этом ущерб автомобилям – не самое страшное, утверждает источник. Рядом с домом певицы находится школа, и пострадать от обстрела могли дети.

"И это, конечно, ужасно", – отметил Андрей Карпов.

3

Кто такая и чем известна Наталия Власова?

Наталия Власова – российская певица, лауреат премий RU TV и "Золотой граммофон". Её прославил хит "Я у твоих ног", выпущенный в 1999-м.

Год назад Власова выпустила трек с Димой Биланом. Кроме того, она снимается в кино и появляется в телевизионных шоу.

Напомним, в декабре Наталия обвинила коллегу по сцене Елену Ваенгу в плагиате и рассказала подробности конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Власовой попалась запись, в которой она услышала, что Ваенга якобы взяла припев из её песни и "слова другие сочинила".

"Песни с моего первого альбома. Когда жили вместе, пели вместе. Иногда брали куплет моей песни, а припев её. Я уверена, это было не специально. Оно засело у неё в памяти вместе с моей мелодией", – поделилась собеседница в шоу "Судьба человека".

Наталия утверждает, что позвонила и спросила, почему её припев – в песне Елены.

"То, что я услышала, было самым чудовищным в моей жизни. Сначала была пауза. Потом я услышала проклятия. Я даже не знала, что такие существуют", – призналась звезда.

Фото: unsplash.com

Рэпер Птаха инсценировал попадание под обстрел, чтобы разоблачить фейки

По словам артиста, показать "нахождение в зоне боевых действий" очень легко
НОВОСТИПроисшествия

Комментарии 2

  • Я вот тоже задумалась - кто такая певица Власова и почему алтайские СМИ уделяют так много внимания этому факту? Может, amic объяснит, почему это должно быть интересно жителям Алтайского края?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Помню-помню 1999й, как сейчас ...
    27 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров