Кто такая певица Власова и что известно об обстреле её автомобиля в Москве?
В Москве обстреляли автомобиль Наталии Власовой, исполнительницы хита "Я у твоих ног"
27 марта 2023, 15:15, Анастасия Бичакова
Автомобиль российской певицы Наталии Власовой обстреляли в Москве накануне. Исполнительница вернулась после концерта и обнаружила вмятины на кузове. Она обратилась в правоохранительные органы.
Правда ли, что пострадали другие автомобили тоже, и как происшествие комментирует PR-директор Власовой – в материале amic.ru.
Что известно об обстреле автомобиля Наталии Власовой?
Машину Власовой обстреляли в Москве, сообщалось в воскресенье, 26 марта.
PR-директор знаменитости Андрей Карпов рассказал, что утром она вернулась с концерта в Иваново и заметила пять следов от выстрелов. Об этом пишет ТАСС.
Транспортное средство находилось на закрытой территории рядом с домом в районе Садового кольца. Ущерб уже оценили в 250 тыс. рублей, отметил Карпов.
"Большой вопрос, кто и зачем это сделал. Теперь с этим будет разбираться полиция", – добавил он.
Мужчина подчеркнул, что исполнительница "очень негодует по поводу этого инцидента". Она написала заявление в правоохранительные органы.
"Но местный участковый, которого вызвала утром Наталия, посмотрел, развёл руками и сказал: "Ну и что мне с этим делать?" – прокомментировал Карпов для msk1.ru.
Сейчас певица и её PR-директор общаются с прокуратурой и Следственным комитетом. Начат поиск преступников, ссылается "Московский комсомолец" на Telegram-канал "112".
Правда ли, что другие машины тоже попали под обстрел?
Да, правда. Кроме автомобиля Власовой, под обстрел попали и другие автомобили, цитирует Карпова "Комсомольская правда".
PR-директор предполагает, что злоумышленник мог не знать, чьи это авто. Вероятно, он "палил без разбора".
При этом ущерб автомобилям – не самое страшное, утверждает источник. Рядом с домом певицы находится школа, и пострадать от обстрела могли дети.
"И это, конечно, ужасно", – отметил Андрей Карпов.
Кто такая и чем известна Наталия Власова?
Наталия Власова – российская певица, лауреат премий RU TV и "Золотой граммофон". Её прославил хит "Я у твоих ног", выпущенный в 1999-м.
Год назад Власова выпустила трек с Димой Биланом. Кроме того, она снимается в кино и появляется в телевизионных шоу.
Напомним, в декабре Наталия обвинила коллегу по сцене Елену Ваенгу в плагиате и рассказала подробности конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Власовой попалась запись, в которой она услышала, что Ваенга якобы взяла припев из её песни и "слова другие сочинила".
"Песни с моего первого альбома. Когда жили вместе, пели вместе. Иногда брали куплет моей песни, а припев её. Я уверена, это было не специально. Оно засело у неё в памяти вместе с моей мелодией", – поделилась собеседница в шоу "Судьба человека".
Наталия утверждает, что позвонила и спросила, почему её припев – в песне Елены.
"То, что я услышала, было самым чудовищным в моей жизни. Сначала была пауза. Потом я услышала проклятия. Я даже не знала, что такие существуют", – призналась звезда.
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