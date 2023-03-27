Машину Власовой обстреляли в Москве, сообщалось в воскресенье, 26 марта.

PR-директор знаменитости Андрей Карпов рассказал, что утром она вернулась с концерта в Иваново и заметила пять следов от выстрелов. Об этом пишет ТАСС.

Транспортное средство находилось на закрытой территории рядом с домом в районе Садового кольца. Ущерб уже оценили в 250 тыс. рублей, отметил Карпов.

"Большой вопрос, кто и зачем это сделал. Теперь с этим будет разбираться полиция", – добавил он.

Мужчина подчеркнул, что исполнительница "очень негодует по поводу этого инцидента". Она написала заявление в правоохранительные органы.

"Но местный участковый, которого вызвала утром Наталия, посмотрел, развёл руками и сказал: "Ну и что мне с этим делать?" – прокомментировал Карпов для msk1.ru.

Сейчас певица и её PR-директор общаются с прокуратурой и Следственным комитетом. Начат поиск преступников, ссылается "Московский комсомолец" на Telegram-канал "112".