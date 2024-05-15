В свое время он стал одним из самых молодых политиков, возглавивших регион

15 мая 2024, 07:14, ИА Амител

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов / Фото: kremlin.ru

Министерство промышленности до 2030 года будет возглавлять Антон Алиханов. До этого чиновник несколько лет руководил Калининградской областью. Алиханов стал одним из четырех глав регионов, получивших министерские портфели в правительстве РФ. Его кандидатуру согласовала Госдума на заседании 14 мая. Что известно о новом главе Минпрома – в материале amic.ru.

Кто такой Антон Алиханов, который стал министром промышленности РФ?

Антону Алиханову 37 лет (1986 года рождения), родился в Сухуми. Получил образование во Всероссийской государственной налоговой академии Минфина по направлению "Финансы и кредит", там же отучился на юриста. В 2012-м защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

Окончив первую "вышку", работал специалистом-экспертом юридического отдела управления Минюста РФ в Московской области, затем "вырос" до ведущего советника планово-экономического отдела Минюста. В 2013 году начал работать в департаменте госрегулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга, где занимал пост исполняющего обязанности директора.

В 2015 году начался новый путь в карьере Алиханова. Из Минпромторга он ушел на пост зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал вопросы экономики, сельского хозяйства и промышленности. После гибели врио губернатора Калининградской области Евгения Зиничева в 2016 году бразды управления (пока еще временные) перешли к Алиханову. В сентябре 2017-го он получил на выборах 81% голосов, став самым молодым главой региона (на тот момент ему был всего 31 год).

Чем запомнился Алиханов на посту главы региона?

На посту врио председателя правительства региона Алиханов активно настаивал на продлении работы особой экономической зоны в Калининградской области, а также введении электронных виз для иностранцев, въезжающих в регион.

Во время одного из пресс-подходов в октябре 2017 года Алиханов, отвечая журналисту о том, вернут ли власти компенсации за детский сад, отмененные годом ранее, Алиханов ответил: "Нет". А на уточняющий вопрос: "Почему" сказал: "По кочану", пишет РБК. После инцидента помощник губернатора принес извинения журналисту, передав ей букет цветов и шампанское.

На посту губернатора перед Алихановым стояло много крупных инфраструктурных задач. Например – достроить онкоцентр (срок сдачи его в эксплуатацию неоднократно переносился, последний раз – на май 2024-го), запустить Приморское кольцо – первую скоростную дорогу федерального значения в регионе, которая свяжет между собой Калининград, курортные города Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, аэропорт, Балтийск и Светлый (скоро начнут возводить третью очередь). Стояла задача построить глубоководный порт в городе Пионерском (строительство должно было завершиться в 2019 году, однако этого до сих пор не произошло). А также провести чемпионат мира по футболу в 2018 году и к его началу реконструировать аэропорт Храброво. Что и было сделано.

Экономика региона (Калининградская область имеет статус особой экономической зоны), развивалась бурными темпами до 2022 года. Это признавали даже на международном уровне. Антироссийские санкции, введенные Евросоюзом после начала СВО, поставили крест на экспорте ключевых ресурсов – изделий из железа, стали, угля, нефти. Запрет коснулся половины поставок, которые шли через Литву по ж/д путям. По итогам 2022-го ВРП снизился на 8,2% к уровню 2021 года.

В июне 2021-го губернатор прокомментировал заявление Илона Маска о планах компании Tesla выйти на рынок России и запустить здесь собственное производство. Алиханов сказал, что америсканский миллиардер не сможет предложить стране ничего нового в сфере автомобилестроения.

"Электромобили, электробусы у нас производятся. Что гениального там есть?" – возмутился он.

Высказывание политика быстро разлетелось по соцсетям и СМИ, обеспечив главе региона первые места в рейтинге упоминаемости. Последние несколько лет ряд экспертов относят Алиханова к числу губернаторов, имеющих сильное влияние. Он женат, воспитывает троих детей.

В интервью "Ведомостям", комментируя слухи о переходе в правительство, Алиханов сообщил, что ему нравится его работа, и "он не понимает, зачем ему куда-то уходить".

Кто еще из глав регионов получил министерские портфели?

Помимо Алиханова, на повышение в правительство РФ отправятся главы трех российских регионов. Это губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который возглавит Министерство спорта, глава Курской области Роман Старовойт (Министерство транспорта) и Сергей Цивилев, который сменит кресло главы Кузбасса на министра энергетики РФ.

Как полностью выглядит правительство РФ, которое будет управлять страной ближайшие шесть лет, – смотрите в инфографике amic.ru по ссылке ниже.