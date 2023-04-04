Дарья Трепова, которую подозревают в теракте и гибели военкора Татарского, заявила: её якобы завербовал журналист Роман Попков

04 апреля 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: страница Романа Попкова в соцсетях

Взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге 2 апреля. В заведении находились десятки человек, в том числе военкор, блогер Владлен Татарский. Он погиб.

Дарья Трепова, которую подозревают в гибели Татарского, заявила, что её завербовал журналист Роман Попков. При этом ранее девушка говорила, что её "подставили".

Кто такой Роман Попков, чем он занимается и что говорит о Дарье Треповой – в материале amic.ru.

1 Кто такой Роман Попков и что о нём известно? Роман Попков – журналист из Брянска, экс-редактор "МБХ медиа" и бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии НБП Эдуарда Лимонова (организация признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена). Кроме того, по информации "Московского комсомольца", он был активистом экстремистского движения "Русское национальное единство" (организация признана в РФ экстремистской, её деятельность запрещена). В 2008 году Попкова приговорили к двум годам и трём месяцам лишения свободы в России. В 2020-м его арестовали на 15 суток за участие в протестах в Белоруссии. По информации Telegram-канала "Осторожно, новости" сейчас Попков живёт в Киеве и работает под руководством экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва (внесён Минюстом РФ в список иноагентов).

2 Что о Романе Попкове говорит Дарья Трепова? Дарья Трепова на допросе заявила, что Роман Попков якобы её завербовал. При этом ранее она говорила, что её "подставили". Об этом сообщила её подруга Юлия, писал amic.ru. Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате погиб блогер, военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Кроме того, пострадали 33 человека, с которыми он проводил встречу. Очевидцы говорят, что взрывное устройство было вмонтировано в бюст Владлена Татарского. Он находился в коробке, которую в заведение принесла девушка (по версии следствия, Дарья Трепова). Это был подарок Владлену Татарскому. Сначала источник "Интерфакса" сообщил, что Трепову задержали и доставили к следователю. А Telegram-канал "112" при этом писал, что в её съёмной квартире в Санкт-Петербурге провели обыск. В это же время ТАСС, ссылаясь на базу розыска МВД, написал, что Дарью Трепову объявили в федеральный розыск. "Трепова Дарья Евгеньевна 16 февраля 1997 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", – говорилось в базе. По данным некоторых СМИ, девушка какое-то время скрывалась, в том числе на съёмной квартире. Кроме того, она пыталась изменить внешность и сделала стрижку.

3 Правда ли, что Попков отрицает вербовку Треповой? Да, правда. Роман Попков отрицает вербовку Дарьи Треповой, сообщает "Коммерсантъ". Он подтвердил знакомство с обвиняемой, но заверил, что не давал ей никаких указаний. "Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я её не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям – она моя подписчица, я тоже подписан на её Twitter, мы иногда переписывались. Её интересовала журналистика", – отметил Попков в своём Telegram-канале. Роман Попков добавил, что в России живут его мама и младший брат, поэтому из-за угрозы их безопасности ему "трудно командовать" такими операциями.