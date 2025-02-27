Почему женщины чаще подают на развод, хотя для них семья – главная ценность

27 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Почему распадаются семьи и можно ли этого избежать, рассказала в "Переговорке" на amic.ru Елизавета Ионина, руководитель Ассоциации Алтайского края профессиональных медиаторов. Узнали, почему женщины чаще выступают инициаторами развода, как родители втягивают в свою войну детей. А самое главное – есть ли способ сохранить семью. И если вдруг это не получается, как обойтись без жестоких конфликтов.

Кто в "Переговорке"



Елизавета Ионина, профессиональный медиатор, юрист.

Родилась 8 сентября 1992 года в с. Красногорское Алтайского края.

Стаж юридической деятельности десять лет.

В 2018 году прошла обучение профессии медиатор. Работала в качестве волонтера в проекте "Алтай – территория примирения" с семейными парами на грани развода.

В 2021-м стала одним из учредителей и президентом Ассоциации профессиональных медиаторов Алтайского края.

С февраля 2023 года руководитель проекта "Родители навсегда", в рамках которого оказывается бесплатная помощь по разрешению конфликтов между разведенными родителями, взысканию алиментов и порядку общения с детьми.

02:18 Кто такой медиатор и чем он может помочь поссорившимся?

03:23 Женятся осенью, разводятся после Нового года. О семейной статистике.

05:11 Почему семьи распадаются? "Не умеем выстраивать отношения и договариваться", – говорит медиатор.

06:23 "Инициатор развода чаще женщина, потому что для нее семья в приоритете". Противоречия в этом нет, уверяет Елизавета и разъясняет почему.

07:12 Кто виноват в том, что семья пришла к разводу? "Мы оба выбирали как реагировать", – советует вспомнить конфликтующим медиатор.

07:34 О том, что сегодня многие вступают в брак, не понимая зачем.

09:09 "Боялись показать свои слабости". А нужен ли сегодня институт брака? И немного об ответственности.

12:06 Как на прием к медиатору попадают семьи? И в каких случаях следует к нему обращаться?

14:40 "Мы не говорим: разводиться нехорошо. Мы помогаем выяснить, что для вас ценно". О работе с конфликтующими супругами.

17:04 "Там войны страшные много лет идут". О том, как родители и другие родственники втягивают в развод ребенка и что из этого получается.

19:27 Ежегодно около восьми тысяч детей затрагивает ситуация развода родителей.

20:21 Что делать, если у вас в семье назревает проблема. И можно ли помочь, когда люди в ситуации конфликта находятся много лет.

23:07 Насколько дороги услуги медиатора?

23:46 Пошлину на развод повысили, станет ли разводов меньше?

26:07 Какие меры по-настоящему помогут сохранить семью?