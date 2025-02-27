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Кто виноват в разводах? Медиатор о войнах в семье и вынужденных молчать детях

Почему женщины чаще подают на развод, хотя для них семья – главная ценность

27 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Почему распадаются семьи и можно ли этого избежать, рассказала в "Переговорке" на amic.ru Елизавета Ионина, руководитель Ассоциации Алтайского края профессиональных медиаторов. Узнали, почему женщины чаще выступают инициаторами развода, как родители втягивают в свою войну детей. А самое главное – есть ли способ сохранить семью. И если вдруг это не получается, как обойтись без жестоких конфликтов.      

Кто в "Переговорке"

Елизавета Ионина, профессиональный медиатор, юрист.
Родилась 8 сентября 1992 года в с. Красногорское Алтайского края.
Стаж юридической деятельности десять лет.
В 2018 году прошла обучение профессии медиатор. Работала в качестве волонтера в проекте "Алтай – территория примирения" с семейными парами на грани развода.
В 2021-м стала одним из учредителей и президентом Ассоциации профессиональных медиаторов Алтайского края.
С февраля 2023 года руководитель проекта "Родители навсегда", в рамках которого оказывается бесплатная помощь по разрешению конфликтов между разведенными родителями, взысканию алиментов и порядку общения с детьми.

02:18 Кто такой медиатор и чем он может помочь поссорившимся?

03:23 Женятся осенью, разводятся после Нового года. О семейной статистике.

05:11 Почему семьи распадаются? "Не умеем выстраивать отношения и договариваться", – говорит медиатор.

06:23 "Инициатор развода чаще женщина, потому что для нее семья в приоритете". Противоречия в этом нет, уверяет Елизавета и разъясняет почему.

07:12 Кто виноват в том, что семья пришла к разводу? "Мы оба выбирали как реагировать", – советует вспомнить конфликтующим медиатор.

07:34 О том, что сегодня многие вступают в брак, не понимая зачем.

09:09 "Боялись показать свои слабости". А нужен ли сегодня институт брака? И немного об ответственности.

12:06 Как на прием к медиатору попадают семьи? И в каких случаях следует к нему обращаться?

14:40 "Мы не говорим: разводиться нехорошо. Мы помогаем выяснить, что для вас ценно". О работе с конфликтующими супругами.

17:04 "Там войны страшные много лет идут". О том, как родители и другие родственники втягивают в развод ребенка и что из этого получается.

19:27 Ежегодно около восьми тысяч детей затрагивает ситуация развода родителей.

20:21 Что делать, если у вас в семье назревает проблема. И можно ли помочь, когда люди в ситуации конфликта находятся много лет.

23:07 Насколько дороги услуги медиатора?

23:46 Пошлину на развод повысили, станет ли разводов меньше?

26:07 Какие меры по-настоящему помогут сохранить семью?

мужчины и женщины переговорка

Комментарии 13

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Гость

10:07:57 27-02-2025

если формально, то тот кто решил развестись.
если лезть в глубину, то не хотят разговаривать и договариваться, точнее - не умеют и не хотят этому учиться.
а учитывая, что в денежном плане все друг без друга "доехать" могут, то имеем что имеем - институт семьи переживает небывалый кризис.

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Дюша

10:57:03 27-02-2025

Не думал, что "болтун" может быть профессиональным и на это нужно учиться...

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Гость

11:14:12 27-02-2025

В разводах виноваты разводилы

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45464

11:53:32 27-02-2025

Наслушаются бабоньки всех этих унылых тренеров личностного роста, а потом семьи распадаются. Гнать инфоцыган из инфополя влажными тряпками!

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Гость

12:09:24 27-02-2025

В разводах виновата меркантильность баб и лопоухость мужчин.

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Гость

12:23:27 27-02-2025

Гость (12:09:24 27-02-2025) В разводах виновата меркантильность баб и лопоухость мужчин.... Баба - гопник, мужик - лох.

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Гость

12:26:06 27-02-2025

Изначально разное понимание того, что есть семья, каковы в ней роли у каждого, и что является приоритетом. Никакой "медиатор" это исправить не в состоянии поскольку проблема не в коммуникации, а в радикальном несовпадении ценностей.

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Гость

12:51:42 27-02-2025

прям слова из песни: И что ж ты страшная такая, ты такая страшная.......

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Гость

13:53:58 27-02-2025

А что за профессия такая - медиатор? 🤣

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Гость

17:46:51 27-02-2025

вы с годами становитесь пузатыми пивососами, винящими в своих неудачах всех и вся. Срываетесь дома на детях, жене. Про ваши 30-40тыс даже не упоминаю, вам и на пивас то их не хватает.
В итоге, женщина сама тянет семью. В 80% семей главный спонсор мероприятия - женщина. Вот и зачем вы нужны? гуляйте, благо женщин больше чем мужчин. Наверное найдете пару по себе. а нас оставьте в покое. не до ваших соплей. Это еще про внешность ничего не сказала, вы в 40 - это щекастое пролактиновое убожество. На улицу выйдите и оглянитесь. вот и весь ответ. исключения есть, но это именно исключения. Видимо настоящих мужчин почти не осталось. Слишком много где им пришлось поучаствовать за всю историю. И осталось то, что осталось

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Гость

09:49:15 05-03-2025

Гость (17:46:51 27-02-2025) вы с годами становитесь пузатыми пивососами, винящими в свои... Лиза?

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Гость

21:23:52 05-03-2025

Самозапрет на развод для женщин на госуслугах надо . Хочешь замуж ставь самозапрет на развод, развод только через торги! А честно - менять надо семейный кодекс!

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Гость

12:22:04 06-03-2025

Кто виноват, бабсоветдиректоров! Этот коллегиальный орган иногда такое в голову ещё не разведенной накидает, что та на радостях сделать так же бежит не слыша детей, мужа, родственников. А через год другой клинья подбивает обратно.

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