На 100 браков 110 разводов. Можно ли сохранить отношения, даже если семья распалась

В каких семейных конфликтах могут помочь медиаторы и с какими ситуациями работают

14 февраля 2023, 09:44, ИА Амител

В День всех влюблённых, который отмечают в мире 14 февраля, в "Переговорке" на amic.ru тоже говорят об отношениях. Вернее, о том, как их сберечь, и можно ли цивилизованно из них выйти, если сохранить не получилось. Гостья программы Елизавета Ионина, президент Ассоциации профессиональных медиаторов Алтайского края, уверена: можно, и рассказывает, как это сделать. А ещё она приводит удручающую статистику: в Алтайском крае приходится 100% разводов на количество заключённых браков. В Республике Алтай ещё хуже – там 110% разводов. Елизавета объясняет, откуда такие данные и кто в этом виноват.

Кто в "Переговорке"



Елизавета Ионина, профессиональный медиатор, юрист.

Родилась 8 сентября 1992 г. в с. Красногорском Алтайского края.

Стаж юридической деятельности 10 лет. В 2018 г. прошла обучение по профессии медиатор. Работала в качестве волонтёра в проекте "Алтай – территория примирения" с семейными парами на грани развода.

В 2021 году стала одним из учредителей и президентом Ассоциации профессиональных медиаторов Алтайского края.

Организация помогает в разрешении семейных, трудовых, бизнес-споров, активно работает с групповыми конфликтами в школьной среде.

С февраля 2023 г. руководитель проекта "Родители навсегда", в рамках которого оказывается бесплатная помощь по разрешению конфликтов между разведёнными родителями о взыскании алиментов и о порядке общения с детьми. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

01:32 Что такое медиатор и зачем он нужен для семейных пар (и не только). Чем он отличается от психолога. "Задача медиатора – вскрыть истинные интересы и научить пару слушать друг друга", – говорит Елизавета.

05:18 В каких ситуациях могут помочь медиаторы и с какими конфликтными ситуациями работают.

07:54 "Решаем вопросы, которые касаются эмоций, и правовые споры". Елизавета рассказывает, что медиатор обладает знаниями в разных сферах.

09:00 Что такое медиативное соглашение и какую силу оно имеет.

09:22 Когда чаще всего пары обращаются к медиаторам.

10:55 Сколько медиаторов работает в Алтайском крае и удаётся ли им сохранять семьи клиентов.

12:11 Немного статистики: в Алтайском крае на количество заключённых браков приходится 100% разводов, а в Республике Алтай – 110%. Елизавета рассказывает, как такое возможно. И что послужило причиной. Кстати, ковид в этом тоже виноват. "Но чаще всего мы просто не умеем общаться".

14:55 Елизавета даёт важные советы, которые помогут сохранить отношения или хотя бы общаться цивилизованно друг с другом: "Часто мы додумываем за своего партнёра".

17:22 Сколько стоят услуги медиаторов и можно ли получить помощь бесплатно. Оказывается, можно.

20:47 "Говорите вслух, чего вы желаете". Ещё немного секретов, которые помогут выстроить гармоничные отношения.