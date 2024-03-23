Куда барнаульцам нести цветы в память о жертвах теракта в московском "Крокусе"?

Во время стрельбы в "Крокусе" могли находиться 6200 человек

23 марта 2024, 12:25, ИА Амител

Фото: amic.ru, правительство Алтайского края

Барнаульцы несут цветы и игрушки в память о погибших от рук террористов в "Крокус Сити Холле" к часовне Святой Татьяны у Алтайского технического университета.

Отметим, эта часовня уже традиционно стала местом, где наши земляки отдают дань памяти невинным жертвам.

В частности, именно сюда приносят игрушки, свечи и цветы после трагедии в Беслане.

А в 13:30 и в 14:30 в часовне будет отслужена панихида по погибшим в теракте в Москве.

Адрес часовни: ул. Кирова, 60а, часовня у главного корпуса АлтГТУ.Напомним, вечером 22 марта в Москве в ТЦ "Крокус Сити Холл" неизвестные из автоматов расстреляли пришедших на концерт группы "Пикник". На данный момент СУСК сообщает, что погибли 60 человек. Но это число может увеличиться. По сообщению губернатора Московской области Андрея Воробьева, на утро в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, в том числе пять детей, пострадавших во время теракта. А всего во время стрельбы в "Крокусе" могли находиться 6200 человек – СМИ сообщают, что почти все билеты на концерт группы "Пикник" были распроданы.