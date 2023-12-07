Самое важное, что нужно знать о главном финансовом документе региона на следующий год, – в одной картинке

07 декабря 2023, 06:15, Анастасия Чебакова

Фото: amic.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания 30 ноября утвердили главный финансовый документ – бюджет на 2024 год. В следующем году регион будет жить на 149 млрд рублей, что примерно на 3% больше, чем было запланировано доходов на 2023 год. Из этой суммы: 60 млрд рублей составят трансферты из федерального бюджета, а налоговые и неналоговые поступления, то есть собственные доходы региона, – 89 млрд рублей.

Как и в предыдущие годы, бюджет будет социально ориентированным (на "социалку" направят 66%, и это на 3% меньше, чем в 2023-м). В документ заложена индексация зарплат бюджетников: с 1 января 2024 года доходы указных категорий вырастут на 9,8%, 1 октября – на 4,5% для всех остальных. Кроме того, 1 января МРОТ увеличится на 18,5%, до 19,2 тысячи рублей. А еще в регионе сохранятся и проиндексируются на 4,5% все виды соцвыплат.

Все, что нужно знать о ключевых параметрах бюджета-2024, – в инфографике amic.ru. Чтобы не пропустить ни одной цифры, нажмите на картинку для ее увеличения. А почитать, как депутаты АКЗС принимали главный финансовый документ региона в окончательном, втором чтении, можно в нашем материале: "Задумайтесь, что творите!" Депутаты АКЗС не без споров утвердили бюджет на 2024 год".