Куда смотреть жителям Алтайского края, чтобы увидеть яркую зелёную комету ZTF
Ночью 2 февраля хвостатая путешественница достигнет пика своей яркости
01 февраля 2023, 17:46, ИА Амител
Фото: t.me/pagedowner
В ночь с 1 на 2 февраля максимально приблизится к Земле комета C/2022 E3, более известная как ZTF. Это хвостатое небесное тело прилетело к нам из далёкого и загадочного облака Оорта и отличается ярким зелёным свечением.
Рассказываем, будет ли комету видно в Алтайском крае и куда нужно смотреть, чтобы её разглядеть.
1
Будет ли комету ZTF видно в Алтайском крае?
Да. Главное условие для видимости – хорошая погода. В Барнауле и Алтайском крае в последние дни установилась безоблачная погода. Поэтому в чистом небе комету ZTF будет видно.
Единственное, что может усложнить наблюдение, – полнолуние.
2
Откуда лучше всего наблюдать за зелёной кометой?
Никаких специальных мест, откуда комету было бы лучше всего видно, не существует. В теории вы можете разглядеть её откуда угодно. Но наблюдению за небесными телами очень сильно мешает городская засветка.
Поэтому лучше всего уехать за город: в чистом и тёмном небе все небесные светила будут прекрасно видны. В том числе и зелёная комета ZTF.
Кстати, жителям соседней Республики Алтай повезло чуть больше: им комету будет видно ещё лучше, чем в Алтайском крае.
3
Куда смотреть, чтобы увидеть комету ZTF?
Запутаться почти невозможно. Путь зелёной кометы пролегает между двумя очень популярными небесными объектами: Полярной звездой и созвездием Большой Медведицы. Так что смотрите на север, находите знакомые вам ориентиры и ищите комету где-то между ними.
4
Как лучше всего наблюдать за кометой?
При идеальных условиях комету можно рассмотреть и невооружённым глазом. Но лучше, конечно, наблюдать за ней через телескоп. Если его нет, отличным помощником будет и бинокль.
5
Кстати, а что это вообще за комета?
Учёные открыли комету ZTF в 2022 году. При этом выяснилось, что рядом с Землёй она пролетает лишь раз в 50 тысяч лет. То есть в последний раз её могли видеть только неандертальцы. А ещё этот небесный объект выделяется ярким хвостом зелёного цвета.
Подробнее о том, откуда взялась эта комета и что о ней известно, читайте в материале amic.ru.
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