Куда смотреть жителям Алтайского края, чтобы увидеть яркую зелёную комету ZTF

Ночью 2 февраля хвостатая путешественница достигнет пика своей яркости

01 февраля 2023, 17:46, ИА Амител

Фото: t.me/pagedowner

В ночь с 1 на 2 февраля максимально приблизится к Земле комета C/2022 E3, более известная как ZTF. Это хвостатое небесное тело прилетело к нам из далёкого и загадочного облака Оорта и отличается ярким зелёным свечением.

Рассказываем, будет ли комету видно в Алтайском крае и куда нужно смотреть, чтобы её разглядеть.

1 Будет ли комету ZTF видно в Алтайском крае? Да. Главное условие для видимости – хорошая погода. В Барнауле и Алтайском крае в последние дни установилась безоблачная погода. Поэтому в чистом небе комету ZTF будет видно. Единственное, что может усложнить наблюдение, – полнолуние.

2 Откуда лучше всего наблюдать за зелёной кометой? Никаких специальных мест, откуда комету было бы лучше всего видно, не существует. В теории вы можете разглядеть её откуда угодно. Но наблюдению за небесными телами очень сильно мешает городская засветка. Поэтому лучше всего уехать за город: в чистом и тёмном небе все небесные светила будут прекрасно видны. В том числе и зелёная комета ZTF. Кстати, жителям соседней Республики Алтай повезло чуть больше: им комету будет видно ещё лучше, чем в Алтайском крае.

3 Куда смотреть, чтобы увидеть комету ZTF? Запутаться почти невозможно. Путь зелёной кометы пролегает между двумя очень популярными небесными объектами: Полярной звездой и созвездием Большой Медведицы. Так что смотрите на север, находите знакомые вам ориентиры и ищите комету где-то между ними.

4 Как лучше всего наблюдать за кометой? При идеальных условиях комету можно рассмотреть и невооружённым глазом. Но лучше, конечно, наблюдать за ней через телескоп. Если его нет, отличным помощником будет и бинокль.