Куклы, машинки и поезда. Алтайские депутаты пришли на сессию с подарками для детей

Акция "Желания под елкой" проходит в парламентском центре

12 декабря 2024, 14:30, ИА Амител

Акция "Желания под елкой" в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последняя в этом году сессия Алтайского Законодательного собрания прошла в красивую дату 12.12.2024. Пришли на нее народные избранники не с пустыми руками. Накануне в парламентском центре стартовала ежегодная акция "Желания под елкой". Депутаты сняли с главной елки АКЗС шарики с новогодними желаниями детей. А уже сегодня пришли с подарками.

Акция "Желания под елкой" в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Акция проходит уже в восьмой раз. Ее организаторами являются Молодежный парламент Алтайского края, Министерство социальной защиты Алтайского края, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ "Звездный свет", сообщает пресс-центр Заксобрания. За прошлые годы участникам акции удалось исполнить желания 3 353 детей.

Сама сессия оказалась короткой. Депутаты утвердили меры, которые усилят контроль при проведении капремонта в многоквартирных домах, также одобрили соглашение о сотрудничестве с Госсобранием Республики Алтай.

Кроме этого, во втором чтении депутаты поддержали законопроект об ограничении продажи алкоголя в магазинах с входом во дворе многоквартирных домов. Подробнее об этом можно прочитать тут.

Как прошла предновогодняя сессия, смотрите в нашем фоторепортаже.

36-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru