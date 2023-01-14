Актрису Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание состоится во вторник, 17 января

14 января 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: ТАСС

Народную артистку СССР Инну Чурикову похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Он также уточнил, что коллектив театра будет прощаться с актрисой во вторник, 17 января. В этот же день состоятся похороны.

"Я отменил спектакль сегодня "Женитьбу Фигаро". Разве можно играть в день, когда скончалась великая русская актриса? И не будет спектакля во вторник – мы будем в этот день прощаться с нашей дорогой, бесценной и незаменимой Инной Михайловной Чуриковой", – сказал Варшавер.

Инна Михайловна скончалась в больнице от продолжительной болезни в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. Официальной причиной её смерти назвали остановку сердца.

Актриса родилась 5 октября 1943 года в Белебее. Играла не только в театре, но и в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Морозко", "Васса", "Ширли-мырли", "Благословите женщину", "Тот самый Мюнхгаузен" и других.