Что известно о смерти актрисы Инны Чуриковой

Народная артистка СССР скончалась на 80-м году жизни

14 января 2023, 20:25, ИА Амител

Фото: ТАСС

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января. Звезда советского кино умерла в Боткинской больнице на 80-м году жизни. Amic.ru рассказывает, что известно о кончине известной актрисы и чем она запомнилась зрителям.

Правда ли, что Инна Чурикова умерла?

Да. Об этом агентству ТАСС сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

По его словам, артистки не стало 14 января в больнице.

От чего скончалась Инна Чурикова?

Марк Варшавер не назвал причину смерти артистки. Однако, по данным источника ФАН, она умерла от остановки сердца.

По информации издания, в последнее время актриса испытывала серьёзные проблемы со здоровьем. Изначально после падения на сцене она лежала в другой клинике, но там у неё выявили множественные кисты в головном мозге. Падала она из-за нарушения работы вестибулярного аппарата.

"Однако оперировать Чурикову было нельзя, поскольку новообразования увеличивались, а сердце бы не выдержало. В больнице уже готовились к уходу 79-летней актрисы. Официальной причиной её смерти назвали остановку сердца", – отмечает издание.

Когда прощание с Инной Чуриковой и похороны?

Прощание с Инной Чуриковой состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января, сообщил НТВ директор «Ленкома» Марк Варшавер.

При этом на момент публикации материала место похорон Чуриковой не определено. Варшавер лишь отметил, что театр попросил похоронить актрису на Новодевичьем кладбище.

Чем запомнилась Инна Чурикова?

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Позже с матерью переехала в Москву, где уже в 9 классе поступила в театральную студию при театре имени Константина Станиславского. По окончании школы Чурикова поступила в Щукинское училище на курсы актёров Леонида Волкова и Павла Цыганкова. В 1965-м окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина с красным дипломом.

С того же года служила в Московском театре юного зрителя, с 1975-го – в театре имени Ленинского комсомола (сейчас – «Ленком»). В кино дебютировала ещё студенткой, сыграв в 1960 году в фильме «Тучи над Борском». Всего артистка снялась более чем в 40 фильмах, среди которых – «Морозко» (1964), «В огне брода нет» (1968), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Военно-полевой роман» (1985), «Ребро Адама» (1990), «Ширли-мырли» (1995) и другие. Свою последнюю роль исполнила в фильме «Иван Денисович» (2020), снятом её супругом Глебом Панфиловым.

С 1991 года Инна Чурикова – народная артистка СССР. Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, награждена многочисленными премиями и призами, в том числе ТЭФИ и «Золотой маской».