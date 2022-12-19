Барнаулец поблагодарил экстренные службы за оказанную ему помощь

Горожанин рассказал, что ему стало плохо, но медики и сотрудники ГИБДД сработали максимально быстро

19 декабря 2022, 07:41, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Барнаулец поблагодарил сотрудников ГИБДД и скорой помощи за оказанную ему помощь. Пост на эту тему он опубликовал в сообществе Barnaul22.

«Помощь была оказана в автобусе № 75 12 декабря с 15:40 до 16:00. Мне стало плохо, и данные службы сработали оперативно и в экстренном порядке доставили от остановки „Жилплощадка“ до городской больницы», — написал горожанин.

Он выразил представителям экстренных служб благодарность за их работу.

В Бийске на улице Горно-Алтайской, 79, мужчине стало плохо, и он рухнул на землю.

По словам очевидцев, чтобы помочь мужчине, остановился водитель проезжавшего мимо внедорожника.